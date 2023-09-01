|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:34
airmax78 написав:
Тому що зараз планують наступальні операції на 2024 рік
/***/
Не буду в тяжку годину для країни писати все що я думаю про плани її керівництва та пропагандистів, які аж ніяк несумісні с політикою попередніх десятилітть. Але колись час приде )))
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 01 вер, 2023 14:04, всього редагувалось 3 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 712
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 252 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:39
airmax78 написав: vitaliiangel написав: airmax78 написав:
Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить.
другое интересно почему спохватились через 1,5года войны?
Тому що зараз планують наступальні операції на 2024 рік і під них потрібні додаткові люди. До цього планували впоратись тими хто залишився в Україні.
Щось я не розумію логіки-кількома постами вище ви писали:
"До того ж ну скільки там тих чоловіків несвідомих виїхало?"
Якщо виїхало мало, то чи варта "овчинка выделки"?
Чи таки багато?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1326
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 469 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:39
airmax78 написав: slonomag написав: airmax78 написав:
Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування
. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар
буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.
В Европе на обычный прием очередь месяц, а тут все бросят и начнут проводить ВЛК десяткам тысяч украинцев вне очереди? А местные типа пофиг, пусть подождут 5 лет когда до них очередь дойдет ) Тем более тут еще и проф врачи должны быть задействованы, а очередь к хирургу в Испании это 3 месяца в обычном режиме.
Так что даже если теоритически допустить что что-то такое кто-то и придумает, то с учетом очередей лет через 5 может кто-то и пройдет ВЛК у немецкого или польского доктора.
Единственное что могут сделать, это не выпускать со справкой из Украины и потребовать повторного прохождения. Тоесть те кто купили справки и мотаются туда-сюда, могут попасть. А кто уехал навечно и в Украину ни ногой, вероятность вернуть около 0.
Не потрібно перебільшувати. Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. Європейці не хочуть воювати самі, тому зацікавлені щоб у України не закінчувався мобілізаційний ресурс. Win-Win ситуація. До того ж ну скільки там тих чоловіків несвідомих виїхало? Не так багато, насправді. Медична система навіть Іспанії не відчує жодного навантаження.
Хто не хоче, той і так не повернеться. Вже бачу, як європейці вичавлюють працевлаштованих мігрантів. В тій же Польщі вже багато хто отримав карту побиту на три роки і клав на тимчасовий.
Хто не має - ще просидить свій дев‘яностоденний безвіз, та й виїде на якесь Балі/Туреччину/США/ще кудись. Потім знову 90 днів безвізу. Тобто вихлоп близьконульовий, а резонанс ого-го.
-
gonchik74
-
-
- Повідомлень: 420
- З нами з: 28.01.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:40
airmax78
Можно вопрос?
А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?
По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.
Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы?
Медична система навіть Іспанії не відчує жодного навантаження.
Возможно, т.к. там мало наших беженцев. А вот Польша или Германия очень даже відчують. Да и просто, никто из них не захочет в это ввязываться.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25603
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5102 раз.
- Подякували: 4750 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:51
ЛАД написав:
airmax78
Можно вопрос?
А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?
По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.
Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы?
А и правда, интересный вопрос. У меня зрение без очков 20%/40%. Для укр ВЛК я еще ого-го, а вот если ко мне применить испанские требования для службы в армии? Не факт что там сильно берут полу-слепых. Надо почитать требования, если что я буду первый в очереди в испанское ВЛК )
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 336
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:08
По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.
По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.
В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?
Лише бажання.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9751
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 602 раз.
- Подякували: 2053 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:11
gonchik74 написав:
Хто не хоче, той і так не повернеться. Вже бачу, як європейці вичавлюють працевлаштованих мігрантів. В тій же Польщі вже багато хто отримав карту побиту на три роки і клав на тимчасовий.
Хто не має - ще просидить свій дев‘яностоденний безвіз, та й виїде на якесь Балі/Туреччину/США/ще кудись. Потім знову 90 днів безвізу. Тобто вихлоп близьконульовий, а резонанс ого-го.
О, ну добре що хоча б це пам'ятають, що безвіз працює тільки 90 діб на рік.
Подивитесь як воно буде. Питання непросте, але вирішувати його якось потрібно. І воно буде вирішене.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42504
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 5214 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:15
Hotab написав:
По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.
По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.
В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?
Лише бажання.
По тих, хто буде в чорних списках - там взагалі питання коротке - ніяка ВЛК та навантеження на перевантажену європейську медичну систему не потрібні.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42504
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 5214 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:19
До речі, думаю Шевченку гуляти Віднем залишилось недовго. Як і Фірташу.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42504
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 968 раз.
- Подякували: 5214 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:26
Hotab написав:
По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.
По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.
В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?
Лише бажання.
Проблем хватит.
Первая - найти, где именно они находятся.
Вторая - добиться их экстрадиции. На каком основании Запад будет это делать? Может быть, это и возможно, но для этого, как минимум, на каждого должно быть заведено уголовное дело.
Это так, сходу.
И да, вряд ли, если у людей есть хоть немного мозгов, чёрная бухгалтерия долго хранится (если она даже есть).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25603
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5102 раз.
- Подякували: 4750 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|