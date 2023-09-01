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#<1 ... 1161116211631164> Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:34 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Тому що зараз планують наступальні операції на 2024 рік Тому що зараз планують наступальні операції на 2024 рік



/***/

Не буду в тяжку годину для країни писати все що я думаю про плани її керівництва та пропагандистів, які аж ніяк несумісні с політикою попередніх десятилітть. Але колись час приде ))) /***/Не буду в тяжку годину для країни писати все що я думаю про плани її керівництва та пропагандистів, які аж ніяк несумісні с політикою попередніх десятилітть. Але колись час приде ))) Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 01 вер, 2023 14:04, всього редагувалось 3 разів. fox767676 Повідомлень: 712 З нами з: 13.06.20 Подякував: 252 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:39 airmax78 написав: vitaliiangel написав: airmax78 написав: Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. другое интересно почему спохватились через 1,5года войны? другое интересно почему спохватились через 1,5года войны?

Тому що зараз планують наступальні операції на 2024 рік і під них потрібні додаткові люди. До цього планували впоратись тими хто залишився в Україні. Тому що зараз планують наступальні операції на 2024 рік і під них потрібні додаткові люди. До цього планували впоратись тими хто залишився в Україні.



Щось я не розумію логіки-кількома постами вище ви писали:

"До того ж ну скільки там тих чоловіків несвідомих виїхало?"

Якщо виїхало мало, то чи варта "овчинка выделки"?

Чи таки багато? Щось я не розумію логіки-кількома постами вище ви писали:"До того ж ну скільки там тих чоловіків несвідомих виїхало?"Якщо виїхало мало, то чи варта "овчинка выделки"?Чи таки багато? drevlyanin Повідомлень: 1326 З нами з: 01.04.20 Подякував: 469 раз. Подякували: 463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:39 airmax78 написав: slonomag написав: airmax78 написав: Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень. Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують. Далі - зрозуміло. Як тамбуде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.

В Европе на обычный прием очередь месяц, а тут все бросят и начнут проводить ВЛК десяткам тысяч украинцев вне очереди? А местные типа пофиг, пусть подождут 5 лет когда до них очередь дойдет ) Тем более тут еще и проф врачи должны быть задействованы, а очередь к хирургу в Испании это 3 месяца в обычном режиме.

Так что даже если теоритически допустить что что-то такое кто-то и придумает, то с учетом очередей лет через 5 может кто-то и пройдет ВЛК у немецкого или польского доктора.

Единственное что могут сделать, это не выпускать со справкой из Украины и потребовать повторного прохождения. Тоесть те кто купили справки и мотаются туда-сюда, могут попасть. А кто уехал навечно и в Украину ни ногой, вероятность вернуть около 0. В Европе на обычный прием очередь месяц, а тут все бросят и начнут проводить ВЛК десяткам тысяч украинцев вне очереди? А местные типа пофиг, пусть подождут 5 лет когда до них очередь дойдет ) Тем более тут еще и проф врачи должны быть задействованы, а очередь к хирургу в Испании это 3 месяца в обычном режиме.Так что даже если теоритически допустить что что-то такое кто-то и придумает, то с учетом очередей лет через 5 может кто-то и пройдет ВЛК у немецкого или польского доктора.Единственное что могут сделать, это не выпускать со справкой из Украины и потребовать повторного прохождения. Тоесть те кто купили справки и мотаются туда-сюда, могут попасть. А кто уехал навечно и в Украину ни ногой, вероятность вернуть около 0.

Не потрібно перебільшувати. Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. Європейці не хочуть воювати самі, тому зацікавлені щоб у України не закінчувався мобілізаційний ресурс. Win-Win ситуація. До того ж ну скільки там тих чоловіків несвідомих виїхало? Не так багато, насправді. Медична система навіть Іспанії не відчує жодного навантаження. Не потрібно перебільшувати. Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. Європейці не хочуть воювати самі, тому зацікавлені щоб у України не закінчувався мобілізаційний ресурс. Win-Win ситуація. До того ж ну скільки там тих чоловіків несвідомих виїхало? Не так багато, насправді. Медична система навіть Іспанії не відчує жодного навантаження.

Хто не хоче, той і так не повернеться. Вже бачу, як європейці вичавлюють працевлаштованих мігрантів. В тій же Польщі вже багато хто отримав карту побиту на три роки і клав на тимчасовий.

Хто не має - ще просидить свій дев‘яностоденний безвіз, та й виїде на якесь Балі/Туреччину/США/ще кудись. Потім знову 90 днів безвізу. Тобто вихлоп близьконульовий, а резонанс ого-го. Хто не хоче, той і так не повернеться. Вже бачу, як європейці вичавлюють працевлаштованих мігрантів. В тій же Польщі вже багато хто отримав карту побиту на три роки і клав на тимчасовий.Хто не має - ще просидить свій дев‘яностоденний безвіз, та й виїде на якесь Балі/Туреччину/США/ще кудись. Потім знову 90 днів безвізу. Тобто вихлоп близьконульовий, а резонанс ого-го. gonchik74

Повідомлень: 420 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:40 airmax78

Можно вопрос?

А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?

По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.

Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы?

Медична система навіть Іспанії не відчує жодного навантаження.

Возможно, т.к. там мало наших беженцев. А вот Польша или Германия очень даже відчують. Да и просто, никто из них не захочет в это ввязываться. Можно вопрос?А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы?Возможно, т.к. там мало наших беженцев. А вот Польша или Германия очень даже відчують. Да и просто, никто из них не захочет в это ввязываться. ЛАД 2 Повідомлень: 25603 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5102 раз. Подякували: 4750 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:51 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: airmax78

Можно вопрос?

А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?

По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.

Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы? airmax78Можно вопрос?А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы?

А и правда, интересный вопрос. У меня зрение без очков 20%/40%. Для укр ВЛК я еще ого-го, а вот если ко мне применить испанские требования для службы в армии? Не факт что там сильно берут полу-слепых. Надо почитать требования, если что я буду первый в очереди в испанское ВЛК ) А и правда, интересный вопрос. У меня зрение без очков 20%/40%. Для укр ВЛК я еще ого-го, а вот если ко мне применить испанские требования для службы в армии? Не факт что там сильно берут полу-слепых. Надо почитать требования, если что я буду первый в очереди в испанское ВЛК ) slonomag Повідомлень: 336 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:08 По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.

По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.



В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?

Лише бажання. Hotab Повідомлень: 9751 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:11 gonchik74 написав: Хто не хоче, той і так не повернеться. Вже бачу, як європейці вичавлюють працевлаштованих мігрантів. В тій же Польщі вже багато хто отримав карту побиту на три роки і клав на тимчасовий.

Хто не має - ще просидить свій дев‘яностоденний безвіз, та й виїде на якесь Балі/Туреччину/США/ще кудись. Потім знову 90 днів безвізу. Тобто вихлоп близьконульовий, а резонанс ого-го. Хто не хоче, той і так не повернеться. Вже бачу, як європейці вичавлюють працевлаштованих мігрантів. В тій же Польщі вже багато хто отримав карту побиту на три роки і клав на тимчасовий.Хто не має - ще просидить свій дев‘яностоденний безвіз, та й виїде на якесь Балі/Туреччину/США/ще кудись. Потім знову 90 днів безвізу. Тобто вихлоп близьконульовий, а резонанс ого-го.

О, ну добре що хоча б це пам'ятають, що безвіз працює тільки 90 діб на рік.

Подивитесь як воно буде. Питання непросте, але вирішувати його якось потрібно. І воно буде вирішене. О, ну добре що хоча б це пам'ятають, що безвіз працює тільки 90 діб на рік.Подивитесь як воно буде. Питання непросте, але вирішувати його якось потрібно. І воно буде вирішене. airmax78 Повідомлень: 42504 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:15 Hotab написав: По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.

По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.



В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?

Лише бажання. По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?Лише бажання.

По тих, хто буде в чорних списках - там взагалі питання коротке - ніяка ВЛК та навантеження на перевантажену європейську медичну систему не потрібні. По тих, хто буде в чорних списках - там взагалі питання коротке - ніяка ВЛК та навантеження на перевантажену європейську медичну систему не потрібні. airmax78 Повідомлень: 42504 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:19 Re: Еміграція, заробітчанство До речі, думаю Шевченку гуляти Віднем залишилось недовго. Як і Фірташу. airmax78 Повідомлень: 42504 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:26 Hotab написав: По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.

По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.



В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?

Лише бажання. По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?Лише бажання.

Проблем хватит.

Первая - найти, где именно они находятся.

Вторая - добиться их экстрадиции. На каком основании Запад будет это делать? Может быть, это и возможно, но для этого, как минимум, на каждого должно быть заведено уголовное дело.

Это так, сходу.



И да, вряд ли, если у людей есть хоть немного мозгов, чёрная бухгалтерия долго хранится (если она даже есть). Проблем хватит.Первая - найти, где именно они находятся.Вторая - добиться их экстрадиции. На каком основании Запад будет это делать? Может быть, это и возможно, но для этого, как минимум, на каждого должно быть заведено уголовное дело.Это так, сходу.И да, вряд ли, если у людей есть хоть немного мозгов, чёрная бухгалтерия долго хранится (если она даже есть). ЛАД 2 Повідомлень: 25603 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5102 раз. Подякували: 4750 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1161116211631164> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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