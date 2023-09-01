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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1161116211631164
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:32

  airmax78 написав:
  gonchik74 написав:Хто не хоче, той і так не повернеться. Вже бачу, як європейці вичавлюють працевлаштованих мігрантів. В тій же Польщі вже багато хто отримав карту побиту на три роки і клав на тимчасовий.
Хто не має - ще просидить свій дев‘яностоденний безвіз, та й виїде на якесь Балі/Туреччину/США/ще кудись. Потім знову 90 днів безвізу. Тобто вихлоп близьконульовий, а резонанс ого-го.

О, ну добре що хоча б це пам'ятають, що безвіз працює тільки 90 діб на рік.
Подивитесь як воно буде. Питання непросте, але вирішувати його якось потрібно. І воно буде вирішене.

Безвіз працює 90 днів перебування на кожні 180 днів. Тобто три місяці через три.
Питання потрібно вирішувати по всіх ланках - зробити переатестацію псевдоінвалідів, отримувачі другої в 30+, аспірантів, що згадали про ступінь через 30 років після закінчення вишу, тощо. Купа людей формально влаштовані на місця, що підлягають бронюванню.
Тобто шукати багнети з точки зору прикладені зусилля/ отриманий моб. ресурс. А не кидати в маси популістичні ідеї.
Далі виникає питання. Якщо ми заявляємо, що купа народу виїхало за підробними документами, тобто наша сторона підійшла безвідповідально і непрофесійно, то чому приймаюча сторона має вирішувати проблему своїм ресурсом. У тій самій Польщі найменша кількість лікарів на тисячу населення у всій Європі, а біженців найбільше.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:38

  airmax78 написав:
  Hotab написав:По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.
По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.

В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?
Лише бажання.

По тих, хто буде в чорних списках - там взагалі питання коротке - ніяка ВЛК та навантеження на перевантажену європейську медичну систему не потрібні.

Мені чомусь здається ( можливо лише здається), що такий варіант спрацював би зі штатами. Там вкрай негативно відносяться до надання неправдивої інформації про себе і порушення закону. Щоправда там і нелегалом можна півжиття прожити)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:45

ЛАД ,

Вторая - добиться их экстрадиции. На каком основании Запад будет это делать?


Если возбудиться по статьям, предусматривающий конфискацию (а дача взятки и подделка документов с целью получения корысти вроде как предусматривает конфискацию, ЕМНИП), то виновник сам будет тут как тут. Если есть что материального терять, конечно. В противном случае вообще никогда не вернется.
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