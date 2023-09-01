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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:32
airmax78 написав: gonchik74 написав:
Хто не хоче, той і так не повернеться. Вже бачу, як європейці вичавлюють працевлаштованих мігрантів. В тій же Польщі вже багато хто отримав карту побиту на три роки і клав на тимчасовий.
Хто не має - ще просидить свій дев‘яностоденний безвіз, та й виїде на якесь Балі/Туреччину/США/ще кудись. Потім знову 90 днів безвізу. Тобто вихлоп близьконульовий, а резонанс ого-го.
О, ну добре що хоча б це пам'ятають, що безвіз працює тільки 90 діб на рік.
Подивитесь як воно буде. Питання непросте, але вирішувати його якось потрібно. І воно буде вирішене.
Безвіз працює 90 днів перебування на кожні 180 днів. Тобто три місяці через три.
Питання потрібно вирішувати по всіх ланках - зробити переатестацію псевдоінвалідів, отримувачі другої в 30+, аспірантів, що згадали про ступінь через 30 років після закінчення вишу, тощо. Купа людей формально влаштовані на місця, що підлягають бронюванню.
Тобто шукати багнети з точки зору прикладені зусилля/ отриманий моб. ресурс. А не кидати в маси популістичні ідеї.
Далі виникає питання. Якщо ми заявляємо, що купа народу виїхало за підробними документами, тобто наша сторона підійшла безвідповідально і непрофесійно, то чому приймаюча сторона має вирішувати проблему своїм ресурсом. У тій самій Польщі найменша кількість лікарів на тисячу населення у всій Європі, а біженців найбільше.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:38
airmax78 написав: Hotab написав:
По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.
По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.
В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?
Лише бажання.
По тих, хто буде в чорних списках - там взагалі питання коротке - ніяка ВЛК та навантеження на перевантажену європейську медичну систему не потрібні.
Мені чомусь здається ( можливо лише здається), що такий варіант спрацював би зі штатами. Там вкрай негативно відносяться до надання неправдивої інформації про себе і порушення закону. Щоправда там і нелегалом можна півжиття прожити)
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:45
ЛАД
,
Вторая - добиться их экстрадиции. На каком основании Запад будет это делать?
Если возбудиться по статьям, предусматривающий конфискацию (а дача взятки и подделка документов с целью получения корысти вроде как предусматривает конфискацию, ЕМНИП), то виновник сам будет тут как тут. Если есть что материального терять, конечно. В противном случае вообще никогда не вернется.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:54
Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.
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airmax78
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:56
Hotab написав:
В противном случае вообще никогда не вернется.
то есть всем беженцам дают внж или бессрочные визы? насколько я знаю статус беженца временный. Когда нибудь вернется.
airmax78 написав:
Дарма смієтесь. Зайва вага - біч українців. Озирниться навколо - у кожного першого - зайва вага. Мінімум 5, у більшості від 7-10 у багатьох 15 і більше кг. А це вага броніка і снаряги. Та й як тягнути 100+ кг кабана з поля бою?
я как раз не смеюсь. Сейчас половина мальчиков в средней школе с лишним весом. У нас в классе только один такой был. Через 10-15 лет им защищать страну, как можно кого-то защищать с весом 100 + броник экипировка и т.д.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:16
airmax78 написав:
Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.
Це ще що за маячня? Відповідальність у відповідності з ККУ, обов‘язки і права згідно з Конституцією. А оте вище «Если возбудиться по статьям» - то по ходу Арахамія вже навіть «перевозбудился». Замість нормального державного адміністрування маємо імпровізацію в стилі 95-го кв. Ще один вийшов: «- на кожному інваліді 10-15 доглядальників.» Ок, норму підправили, залишили одного, та й той ще нехай попробує довести, довідку принесе, якої РАГС не вповноважений давати. Так де та армія, ексдоглядальників з недійсною відсрочкою? Авжеж, щось заборонити простіше, ніж нормально адмініструвати. Конфіскацію майна за неповернення? Та хто ж проти? Хіба що єспл)
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:21
gonchik74 , нема у нас конфіскації за неповернення. Але є статтті, по яким є крнфіскація. Проте мені підказали, що стаття про давання хабара не передбачає конфіскацію.
А ви вважаєте що ті, хто зробив липові довідки - то славні хлопці? Відповідати не мають?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:25
Hotab написав:gonchik74
, нема у нас конфіскації за неповернення. Але є статтті, по яким є крнфіскація. Проте мені підказали, що стаття про давання хабара не передбачає конфіскацію.
А ви вважаєте що ті, хто зробив липові довідки - то славні хлопці? Відповідати не мають?
Де я таке писав? Мають. Згідно закону. Тобто по кожному випадку має бути відкрите кримінальне провадження, судовий розгляд, вирок, далі притягнення до відповідальності.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:27
airmax78
airmax78 написав:
Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.
, то коли підете в військомат на кулеметника записуватись?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:28
vitaliiangel написав:
насколько я знаю статус беженца временный. Когда нибудь вернется.
Хто працює, тим дають посвідки на проживання, в Польщі дають на 3 роки. Зараз хто отримав - має посвідку до середини 2026 року.
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