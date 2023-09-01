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#<1 ... 1162116311641165> Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:32 airmax78 написав: gonchik74 написав: Хто не хоче, той і так не повернеться. Вже бачу, як європейці вичавлюють працевлаштованих мігрантів. В тій же Польщі вже багато хто отримав карту побиту на три роки і клав на тимчасовий.

Хто не має - ще просидить свій дев‘яностоденний безвіз, та й виїде на якесь Балі/Туреччину/США/ще кудись. Потім знову 90 днів безвізу. Тобто вихлоп близьконульовий, а резонанс ого-го. Хто не хоче, той і так не повернеться. Вже бачу, як європейці вичавлюють працевлаштованих мігрантів. В тій же Польщі вже багато хто отримав карту побиту на три роки і клав на тимчасовий.Хто не має - ще просидить свій дев‘яностоденний безвіз, та й виїде на якесь Балі/Туреччину/США/ще кудись. Потім знову 90 днів безвізу. Тобто вихлоп близьконульовий, а резонанс ого-го.

О, ну добре що хоча б це пам'ятають, що безвіз працює тільки 90 діб на рік.

Подивитесь як воно буде. Питання непросте, але вирішувати його якось потрібно. І воно буде вирішене. О, ну добре що хоча б це пам'ятають, що безвіз працює тільки 90 діб на рік.Подивитесь як воно буде. Питання непросте, але вирішувати його якось потрібно. І воно буде вирішене.

Безвіз працює 90 днів перебування на кожні 180 днів. Тобто три місяці через три.

Питання потрібно вирішувати по всіх ланках - зробити переатестацію псевдоінвалідів, отримувачі другої в 30+, аспірантів, що згадали про ступінь через 30 років після закінчення вишу, тощо. Купа людей формально влаштовані на місця, що підлягають бронюванню.

Тобто шукати багнети з точки зору прикладені зусилля/ отриманий моб. ресурс. А не кидати в маси популістичні ідеї.

Далі виникає питання. Якщо ми заявляємо, що купа народу виїхало за підробними документами, тобто наша сторона підійшла безвідповідально і непрофесійно, то чому приймаюча сторона має вирішувати проблему своїм ресурсом. У тій самій Польщі найменша кількість лікарів на тисячу населення у всій Європі, а біженців найбільше. Безвіз працює 90 днів перебування на кожні 180 днів. Тобто три місяці через три.Питання потрібно вирішувати по всіх ланках - зробити переатестацію псевдоінвалідів, отримувачі другої в 30+, аспірантів, що згадали про ступінь через 30 років після закінчення вишу, тощо. Купа людей формально влаштовані на місця, що підлягають бронюванню.Тобто шукати багнети з точки зору прикладені зусилля/ отриманий моб. ресурс. А не кидати в маси популістичні ідеї.Далі виникає питання. Якщо ми заявляємо, що купа народу виїхало за підробними документами, тобто наша сторона підійшла безвідповідально і непрофесійно, то чому приймаюча сторона має вирішувати проблему своїм ресурсом. У тій самій Польщі найменша кількість лікарів на тисячу населення у всій Європі, а біженців найбільше. gonchik74

Повідомлень: 422 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:38 airmax78 написав: Hotab написав: По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.

По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.



В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?

Лише бажання. По-перше , спіймані на хабарах запросто можуть почати співпрацювати зі слідством (це завжди йде в залік щоб отримати менше, і більшість злочинців саме так і роблять) і показати , чиї довідки липові. Може не всіх, але багатьох. Впевнених , у них є і записи, і чорна бухгалтерія. Бо в ланцюжку там кілька людей.По- друге, чимало виїхали по повністю підробним документам. Тобто довідки, які по факту не видавались ВЛК і ТЦК. Таких номерів нема в книгах реєстрації. Звичайна підробка печаток на якісному принтері або фальшивими печатками.В чому проблема всіх цих людей заочно притягувати без освідчення ВЛК?Лише бажання.

По тих, хто буде в чорних списках - там взагалі питання коротке - ніяка ВЛК та навантеження на перевантажену європейську медичну систему не потрібні. По тих, хто буде в чорних списках - там взагалі питання коротке - ніяка ВЛК та навантеження на перевантажену європейську медичну систему не потрібні.

Мені чомусь здається ( можливо лише здається), що такий варіант спрацював би зі штатами. Там вкрай негативно відносяться до надання неправдивої інформації про себе і порушення закону. Щоправда там і нелегалом можна півжиття прожити) Мені чомусь здається ( можливо лише здається), що такий варіант спрацював би зі штатами. Там вкрай негативно відносяться до надання неправдивої інформації про себе і порушення закону. Щоправда там і нелегалом можна півжиття прожити) gonchik74

Повідомлень: 422 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:45 ЛАД ,



Вторая - добиться их экстрадиции. На каком основании Запад будет это делать?





Если возбудиться по статьям, предусматривающий конфискацию (а дача взятки и подделка документов с целью получения корысти вроде как предусматривает конфискацию, ЕМНИП), то виновник сам будет тут как тут. Если есть что материального терять, конечно. В противном случае вообще никогда не вернется. Если возбудиться по статьям, предусматривающий конфискацию (а дача взятки и подделка документов с целью получения корысти вроде как предусматривает конфискацию, ЕМНИП), то виновник сам будет тут как тут. Если есть что материального терять, конечно. В противном случае вообще никогда не вернется. Hotab Повідомлень: 9754 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:54 Re: Еміграція, заробітчанство Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може. airmax78 Повідомлень: 42505 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 14:56 Hotab написав: В противном случае вообще никогда не вернется. В противном случае вообще никогда не вернется. то есть всем беженцам дают внж или бессрочные визы? насколько я знаю статус беженца временный. Когда нибудь вернется. airmax78 написав: Дарма смієтесь. Зайва вага - біч українців. Озирниться навколо - у кожного першого - зайва вага. Мінімум 5, у більшості від 7-10 у багатьох 15 і більше кг. А це вага броніка і снаряги. Та й як тягнути 100+ кг кабана з поля бою? Дарма смієтесь. Зайва вага - біч українців. Озирниться навколо - у кожного першого - зайва вага. Мінімум 5, у більшості від 7-10 у багатьох 15 і більше кг. А це вага броніка і снаряги. Та й як тягнути 100+ кг кабана з поля бою?

я как раз не смеюсь. Сейчас половина мальчиков в средней школе с лишним весом. У нас в классе только один такой был. Через 10-15 лет им защищать страну, как можно кого-то защищать с весом 100 + броник экипировка и т.д. то есть всем беженцам дают внж или бессрочные визы? насколько я знаю статус беженца временный. Когда нибудь вернется.я как раз не смеюсь. Сейчас половина мальчиков в средней школе с лишним весом. У нас в классе только один такой был. Через 10-15 лет им защищать страну, как можно кого-то защищать с весом 100 + броник экипировка и т.д. vitaliiangel

Повідомлень: 18931 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:16 airmax78 написав: Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може. Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.

Це ще що за маячня? Відповідальність у відповідності з ККУ, обов‘язки і права згідно з Конституцією. А оте вище «Если возбудиться по статьям» - то по ходу Арахамія вже навіть «перевозбудился». Замість нормального державного адміністрування маємо імпровізацію в стилі 95-го кв. Ще один вийшов: «- на кожному інваліді 10-15 доглядальників.» Ок, норму підправили, залишили одного, та й той ще нехай попробує довести, довідку принесе, якої РАГС не вповноважений давати. Так де та армія, ексдоглядальників з недійсною відсрочкою? Авжеж, щось заборонити простіше, ніж нормально адмініструвати. Конфіскацію майна за неповернення? Та хто ж проти? Хіба що єспл) Це ще що за маячня? Відповідальність у відповідності з ККУ, обов‘язки і права згідно з Конституцією. А оте вище «Если возбудиться по статьям» - то по ходу Арахамія вже навіть «перевозбудился». Замість нормального державного адміністрування маємо імпровізацію в стилі 95-го кв. Ще один вийшов: «- на кожному інваліді 10-15 доглядальників.» Ок, норму підправили, залишили одного, та й той ще нехай попробує довести, довідку принесе, якої РАГС не вповноважений давати. Так де та армія, ексдоглядальників з недійсною відсрочкою? Авжеж, щось заборонити простіше, ніж нормально адмініструвати. Конфіскацію майна за неповернення? Та хто ж проти? Хіба що єспл) gonchik74

Повідомлень: 422 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:21 gonchik74 , нема у нас конфіскації за неповернення. Але є статтті, по яким є крнфіскація. Проте мені підказали, що стаття про давання хабара не передбачає конфіскацію.

А ви вважаєте що ті, хто зробив липові довідки - то славні хлопці? Відповідати не мають? Hotab Повідомлень: 9754 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:25 Hotab написав: gonchik74 , нема у нас конфіскації за неповернення. Але є статтті, по яким є крнфіскація. Проте мені підказали, що стаття про давання хабара не передбачає конфіскацію.

А ви вважаєте що ті, хто зробив липові довідки - то славні хлопці? Відповідати не мають? , нема у нас конфіскації за неповернення. Але є статтті, по яким є крнфіскація. Проте мені підказали, що стаття про давання хабара не передбачає конфіскацію.А ви вважаєте що ті, хто зробив липові довідки - то славні хлопці? Відповідати не мають?

Де я таке писав? Мають. Згідно закону. Тобто по кожному випадку має бути відкрите кримінальне провадження, судовий розгляд, вирок, далі притягнення до відповідальності. Де я таке писав? Мають. Згідно закону. Тобто по кожному випадку має бути відкрите кримінальне провадження, судовий розгляд, вирок, далі притягнення до відповідальності. gonchik74

Повідомлень: 422 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:27 airmax78 написав: Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може. Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.

airmax78, то коли підете в військомат на кулеметника записуватись? , то коли підете в військомат на кулеметника записуватись? BIGor

Повідомлень: 8123 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1222 раз. Подякували: 1651 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:28 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: насколько я знаю статус беженца временный. Когда нибудь вернется. насколько я знаю статус беженца временный. Когда нибудь вернется.

Хто працює, тим дають посвідки на проживання, в Польщі дають на 3 роки. Зараз хто отримав - має посвідку до середини 2026 року. Хто працює, тим дають посвідки на проживання, в Польщі дають на 3 роки. Зараз хто отримав - має посвідку до середини 2026 року. BIGor

Повідомлень: 8123 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1222 раз. Подякували: 1651 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1162116311641165> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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