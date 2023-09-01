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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1162116311641165
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:37

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:........
В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.

Давайте аккуратнее выражаться.
Построено за деньги европейцев - возможно. Но и наверняка есть и построенное за деньги местных бизнесменов. Или Вы считаете, что в Африке нет богатых и успешных людей из местных?
И уж точно для строительства не завозили людей из Европы. Архитекторы, управители работ - возможно. Строители наверняка местные. nekefer уже привёл пример Днепрогэса.
Просто почитайте, як там будують оті будинки.
Місцеві - це тільки некваліфікована дешева робоча сила, всі інші - всілякі іноземці.

https://www.bbc.com/news/world-africa-14595625
Faceless
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