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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1162116311641165
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:37

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:........
В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.

Давайте аккуратнее выражаться.
Построено за деньги европейцев - возможно. Но и наверняка есть и построенное за деньги местных бизнесменов. Или Вы считаете, что в Африке нет богатых и успешных людей из местных?
И уж точно для строительства не завозили людей из Европы. Архитекторы, управители работ - возможно. Строители наверняка местные. nekefer уже привёл пример Днепрогэса.
Просто почитайте, як там будують оті будинки.
Місцеві - це тільки некваліфікована дешева робоча сила, всі інші - всілякі іноземці.

https://www.bbc.com/news/world-africa-14595625
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:49

  airmax78 написав:Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.

Короче, предлагаю простое решение.
Если наша власть хоть одно реальное телодвижение по возврату незаконно выехавших мужиков призывного возраста предпримет, значит я - пустой пи..гм ...бол.
Если нет - это почетное звание будет нести Арахмия.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:34

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.

Короче, предлагаю простое решение.
Если наша власть хоть одно реальное телодвижение по возврату незаконно выехавших мужиков призывного возраста предпримет, значит я - пустой пи..гм ...бол.
Если нет - это почетное звание будет нести Арахмия.

даже без реальных движений одних только слов достаточно чтобы никто не возвращался
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:47

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:........
В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.

Давайте аккуратнее выражаться.
Построено за деньги европейцев - возможно. Но и наверняка есть и построенное за деньги местных бизнесменов. Или Вы считаете, что в Африке нет богатых и успешных людей из местных?
И уж точно для строительства не завозили людей из Европы. Архитекторы, управители работ - возможно. Строители наверняка местные. nekefer уже привёл пример Днепрогэса.
Просто почитайте, як там будують оті будинки.
Місцеві - це тільки некваліфікована дешева робоча сила, всі інші - всілякі іноземці.

https://www.bbc.com/news/world-africa-14595625


Є простий приклад ЮАР, де білі побудували Європу, потім дали чорним рівні права в органах влади, і тепер все очолюють чорні, які мстяться за багаторічне «знущання» і витісняють білих.
Але в будинках, в тому числі офісних, коли приходять чорні на місто білих , раптово починається «розруха». Сцять мимо унітазів, не миють їх, зламані крани не ремонтують, коротше «не знімають калоші в парадному». Білі по можливості тікають, бо бути білим стає небезпечно. Вночі не вийдеш. При владі, в тому числі поліція, чорні. І тепер завжди не правий білий. І не важливо що він народився там і для нього ця країна вже рідна.

Взагалі, надивившись на чорних різних країнах , в містах, селах, у мене переконання, що вони ніколи не піднімуться. Там інша психологія.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:51

Re: Еміграція, заробітчанство

А ну признавайтесь, кто выезд наарахамил?
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:56

  beee написав:А ну признавайтесь, кто выезд наарахамил?

Хорошая попытка, товарищ Арахамия :)
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:11

  beee написав:А ну признавайтесь, кто выезд наарахамил?

Сама "Корабельная сосна" перед війною займало посаду в Укроборонпромі і всіляко саботувало виробництво зброї. А тепер задвигає таке... Я звичайно не здивований такою розумовою відсталістю Зе-команди.
BIGor
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