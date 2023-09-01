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Faceless написав:........ В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.
Давайте аккуратнее выражаться. Построено за деньги европейцев - возможно. Но и наверняка есть и построенное за деньги местных бизнесменов. Или Вы считаете, что в Африке нет богатых и успешных людей из местных? И уж точно для строительства не завозили людей из Европы. Архитекторы, управители работ - возможно. Строители наверняка местные. nekefer уже привёл пример Днепрогэса.
Просто почитайте, як там будують оті будинки. Місцеві - це тільки некваліфікована дешева робоча сила, всі інші - всілякі іноземці.
airmax78 написав:Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.
Короче, предлагаю простое решение. Если наша власть хоть одно реальное телодвижение по возврату незаконно выехавших мужиков призывного возраста предпримет, значит я - пустой пи..гм ...бол. Если нет - это почетное звание будет нести Арахмия.
airmax78 написав:Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.
Короче, предлагаю простое решение. Если наша власть хоть одно реальное телодвижение по возврату незаконно выехавших мужиков призывного возраста предпримет, значит я - пустой пи..гм ...бол. Если нет - это почетное звание будет нести Арахмия.
даже без реальных движений одних только слов достаточно чтобы никто не возвращался
Faceless написав:........ В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.
Давайте аккуратнее выражаться. Построено за деньги европейцев - возможно. Но и наверняка есть и построенное за деньги местных бизнесменов. Или Вы считаете, что в Африке нет богатых и успешных людей из местных? И уж точно для строительства не завозили людей из Европы. Архитекторы, управители работ - возможно. Строители наверняка местные. nekefer уже привёл пример Днепрогэса.
Просто почитайте, як там будують оті будинки. Місцеві - це тільки некваліфікована дешева робоча сила, всі інші - всілякі іноземці.
Є простий приклад ЮАР, де білі побудували Європу, потім дали чорним рівні права в органах влади, і тепер все очолюють чорні, які мстяться за багаторічне «знущання» і витісняють білих. Але в будинках, в тому числі офісних, коли приходять чорні на місто білих , раптово починається «розруха». Сцять мимо унітазів, не миють їх, зламані крани не ремонтують, коротше «не знімають калоші в парадному». Білі по можливості тікають, бо бути білим стає небезпечно. Вночі не вийдеш. При владі, в тому числі поліція, чорні. І тепер завжди не правий білий. І не важливо що він народився там і для нього ця країна вже рідна.
Взагалі, надивившись на чорних різних країнах , в містах, селах, у мене переконання, що вони ніколи не піднімуться. Там інша психологія.