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Faceless написав:........ В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.
Давайте аккуратнее выражаться. Построено за деньги европейцев - возможно. Но и наверняка есть и построенное за деньги местных бизнесменов. Или Вы считаете, что в Африке нет богатых и успешных людей из местных? И уж точно для строительства не завозили людей из Европы. Архитекторы, управители работ - возможно. Строители наверняка местные. nekefer уже привёл пример Днепрогэса.
Просто почитайте, як там будують оті будинки. Місцеві - це тільки некваліфікована дешева робоча сила, всі інші - всілякі іноземці.
airmax78 написав:Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.
Короче, предлагаю простое решение. Если наша власть хоть одно реальное телодвижение по возврату незаконно выехавших мужиков призывного возраста предпримет, значит я - пустой пи..гм ...бол. Если нет - это почетное звание будет нести Арахмия.
airmax78 написав:Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.
Короче, предлагаю простое решение. Если наша власть хоть одно реальное телодвижение по возврату незаконно выехавших мужиков призывного возраста предпримет, значит я - пустой пи..гм ...бол. Если нет - это почетное звание будет нести Арахмия.
даже без реальных движений одних только слов достаточно чтобы никто не возвращался
Faceless написав:........ В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.
Давайте аккуратнее выражаться. Построено за деньги европейцев - возможно. Но и наверняка есть и построенное за деньги местных бизнесменов. Или Вы считаете, что в Африке нет богатых и успешных людей из местных? И уж точно для строительства не завозили людей из Европы. Архитекторы, управители работ - возможно. Строители наверняка местные. nekefer уже привёл пример Днепрогэса.
Просто почитайте, як там будують оті будинки. Місцеві - це тільки некваліфікована дешева робоча сила, всі інші - всілякі іноземці.
Є простий приклад ЮАР, де білі побудували Європу, потім дали чорним рівні права в органах влади, і тепер все очолюють чорні, які мстяться за багаторічне «знущання» і витісняють білих. Але в будинках, в тому числі офісних, коли приходять чорні на місто білих , раптово починається «розруха». Сцять мимо унітазів, не миють їх, зламані крани не ремонтують, коротше «не знімають калоші в парадному». Білі по можливості тікають, бо бути білим стає небезпечно. Вночі не вийдеш. При владі, в тому числі поліція, чорні. І тепер завжди не правий білий. І не важливо що він народився там і для нього ця країна вже рідна.
Взагалі, надивившись на чорних різних країнах , в містах, селах, у мене переконання, що вони ніколи не піднімуться. Там інша психологія.
ЛАД написав:airmax78 Можно вопрос? А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей? По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим. Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы?
Медична система навіть Іспанії не відчує жодного навантаження.
Возможно, т.к. там мало наших беженцев. А вот Польша или Германия очень даже відчують. Да и просто, никто из них не захочет в это ввязываться.
Да можно еще проще вопрос "а законодательство ЕС предпологает депортацию/мед освидетельствование и прочие финты по отношению к человеку по запросу государства Украина?" Не плохо бы встпомнить какую процедуру проходят конкретные криминальные авторитеты чтоб их из одной страны вернули в другую и сколько времени и усилий властей обоих стран плюс организаций типа Интерпол это занимает. Самый первых технический момент - для экстрадиции между странами должно быть прямое сообщение, транизитом не экстрадируют
Востаннє редагувалось katso в П'ят 01 вер, 2023 19:37, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Наш народ так звик до повної безкарності і до того, що ніхто ні за що не відповідає, що уявити собі що може бути якось інакше багато хто навіть не може.
Короче, предлагаю простое решение. Если наша власть хоть одно реальное телодвижение по возврату незаконно выехавших мужиков призывного возраста предпримет, значит я - пустой пи..гм ...бол. Если нет - это почетное звание будет нести Арахмия.
даже без реальных движений одних только слов достаточно чтобы никто не возвращался
Слова в очередной раз направлены не на тех, кто выехал - они уже в зоне недосягаемости. Эта вербальная интервенция - всего лишь попытка пугнуть тех, кто ищет пути выезда. Не зря вдруг в Телемарафоне замелькали кадры, как бравые погранцы ловят в приграничной зоне мужиков призывного возраста. Но здесь интересно другое: нет ни одного кадра, когда с Запада тамошние власти передают нам незаконных мигрантов. Интересно, почему? Европа по сути игнорит наш запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста и с удовольствием их у себя легализует.
Hotab написав: А ви вважаєте що ті, хто зробив липові довідки - то славні хлопці? Відповідати не мають?
Они беженцы, убегают оттуда где их жизни угрожает опасность, во всем мире спасаться бегством из мест где угрожает опасность считается нормально, это нам навязали этот Сталинский мем "мужчина должен". Пересекши границу Украины ты никогда не услышишь вопрос "как ты выехал" - люди "по тот бок занавеса" просто непонимают что покинуть страну нужно "как то" а не просто купив билет на самолет/поезд/автобус.