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katso написав:Да можно еще проще вопрос "а законодательство ЕС предпологает депортацию/мед освидетельствование и прочие финты по отношению к человеку по запросу государства Украина?" Не плохо бы встпомнить какую процедуру проходят конкретные криминальные авторитеты чтоб их из одной страны вернули в другую и сколько времени и усилий властей обоих стран плюс организаций типа Интерпол это занимает. Самый первых технический момент - для экстрадиции между странами должно быть прямое сообщение, транизитом не экстрадируют
Хлопці, ви такі кумедні, зовсім історію не знаєте: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%86%D1%96 Там, ніби, було абсолютно ясно що з ними буде (про долю польських офіцерів в совєтському полоні всі прекрасно знали). І нікого це не зупинило. А тут - передати ухилянтів щоб боротись за свободу України та демократію у всьому світі - свята справа.
Hotab написав: А ви вважаєте що ті, хто зробив липові довідки - то славні хлопці? Відповідати не мають?
Они беженцы, убегают оттуда где их жизни угрожает опасность, во всем мире спасаться бегством из мест где угрожает опасность считается нормально, это нам навязали этот Сталинский мем "мужчина должен". Пересекши границу Украины ты никогда не услышишь вопрос "как ты выехал" - люди "по тот бок занавеса" просто непонимают что покинуть страну нужно "как то" а не просто купив билет на самолет/поезд/автобус.
Статус "беженцы" тут видимо никому не известен. Парень на мотоцикле переехал границу. Дней 10 его мурыжили молдоване, пугали отсылкой обратно и, почему то, бахмутом. Так вот весь этот психологический прессинг сводится к тому, что человек БЕЖЕНЕЦ и просит защиты у республики. Напишу за себя. Я буду до конца в Украине. Выеду, когда разрешат. Так будет правильно и честно. Хотел выехать, нужно было до войны это делать
airmax78 написав:Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка: ☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія
"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я"
Красивая сказка для электората в стиле "ух уж мы их". Но при этом есть несколько но: 1. Доказать факт дачи взятки конкретно этим человеком. 2. Получить решение суда. 3. Получить пофамильные списки миллионов наших беженцев от европейских стран. 4. Доказать европейским партнерам, что это было именно тяжкое преступление. 5. Подать заявку на экстадицию каждого конкретного человека в конкретную страну. 6. Доказать Европе, что нет угрозы жизни и здоровью для будущего мобилизованого. 7. Выделить деньги, персонал и ресурсы для решения этой задачи. Кто-нибудь верит, что это вообще возможно?))) Вопли "всех военнообязанных вернем" уже были прошлой весной, и что. Громко, в бочку и без толку...
Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.
Я так понимаю, это вы сами выдумали, ковыряясь в носу. Надо полагать, и медкомиссии вы готовы оплатить всем и каждому. Готовьте бумажник,
Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.
Hotab написав: А ви вважаєте що ті, хто зробив липові довідки - то славні хлопці? Відповідати не мають?
Они беженцы, убегают оттуда где их жизни угрожает опасность, во всем мире спасаться бегством из мест где угрожает опасность считается нормально, это нам навязали этот Сталинский мем "мужчина должен". Пересекши границу Украины ты никогда не услышишь вопрос "как ты выехал" - люди "по тот бок занавеса" просто непонимают что покинуть страну нужно "как то" а не просто купив билет на самолет/поезд/автобус.
Які біженці? Обовʼязок захищати країну у випадку військової агресії на неї - конституційний обовʼязок у багатьох європейських країнах. В одному я згодний: що зараз, після того як Україну залишили стільки ухилянтів, намагатись підключати іноземні країни до їх повернення це дещо перевалювати з хворої голови на здорову. Але якщо німці, австрійці, поляки та інші не хочуть опинитись рано чи пізно в окопах на місті ухилянтів - вони допоможуть.
airmax78 написав:Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.
В Европе на обычный прием очередь месяц, а тут все бросят и начнут проводить ВЛК десяткам тысяч украинцев вне очереди? А местные типа пофиг, пусть подождут 5 лет когда до них очередь дойдет ) Тем более тут еще и проф врачи должны быть задействованы, а очередь к хирургу в Испании это 3 месяца в обычном режиме. Так что даже если теоритически допустить что что-то такое кто-то и придумает, то с учетом очередей лет через 5 может кто-то и пройдет ВЛК у немецкого или польского доктора. Единственное что могут сделать, это не выпускать со справкой из Украины и потребовать повторного прохождения. Тоесть те кто купили справки и мотаются туда-сюда, могут попасть. А кто уехал навечно и в Украину ни ногой, вероятность вернуть около 0.
Не потрібно перебільшувати. Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. Європейці не хочуть воювати самі, тому зацікавлені щоб у України не закінчувався мобілізаційний ресурс. Win-Win ситуація. До того ж ну скільки там тих чоловіків несвідомих виїхало? Не так багато, насправді. Медична система навіть Іспанії не відчує жодного навантаження.
Я так понимаю, вы уже в 3-й ОШБр, ведете зачистку траншей под Бахмутом. И при свете мерцающего света "коптилки" (далали во время 2-й мировой из гильзы отстрелянного снаряда небольшого калибра , сплющивая отверстие и наполнив керосином) химическим карандащом пишете посты на форуме. Похвально, мы все гордимся вашим беспримерным мужеством и героизмом. Я прям с утра, проснулся и начал гордиться.
airmax78 написав:Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить.
другое интересно почему спохватились через 1,5года войны?
Тому що зараз планують наступальні операції на 2024 рік і під них потрібні додаткові люди. До цього планували впоратись тими хто залишився в Україні. Зараз вже розуміють, що долучитись до перемоги повинні всі. Тому тим, хто зараз відсижується за кордоном я б радив підтримувати гарну фізичну форму, вивчати тактичну медицину по ютьюбу, навчатись керувати дроном та ходити в тир регулярно.
Какой у вас размер обуви в американском стандарте? Я вас берцы тоже вышлю. В какую бригаду и на какой фронт слать? Диктуйте, я записываю.
rjkz написав:Не-не, я не раз писал, что НАТО будет ссать принимать Украину.
Не плутайте військові можливості. У НАТО дійсно великі можливості по військово-повітряним силам та флоту. Особливо при тому, що Чорноморський флот затиснутий в базах і частково розбитий. Так само і ВКС рф сильно постраждали. Натомість слід зазначити, що ЗСУ зараз в плані наземних сил може виявитися потужнішим за весь НАТО.
rjkz написав:А хуйлу достаточно будет раз в неделю кошмарить ракетами, чтобы не заканчивать войну. Такой сценарий вполне реален.
Якщо рф покаже повну неадекватність при програній війні, то можливо її повне випилювання зі світової економіки шляхом блокування нафтопроводу Дружба, ударам по нафтових терміналах портів Балтійського моря та знищення портів Чорного моря.
То есть, вы еще и сомневаетесь? Примите таблеточку. У психически здоровых людей сомнений в неадекватности паращи нет.