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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1164116511661167 Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:59 slonomag написав: ЛАД написав: airmax78

Можно вопрос?

А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?

По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.

Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы? airmax78Можно вопрос?А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы?

А и правда, интересный вопрос. У меня зрение без очков 20%/40%. Для укр ВЛК я еще ого-го, а вот если ко мне применить испанские требования для службы в армии? Не факт что там сильно берут полу-слепых. Надо почитать требования, если что я буду первый в очереди в испанское ВЛК ) А и правда, интересный вопрос. У меня зрение без очков 20%/40%. Для укр ВЛК я еще ого-го, а вот если ко мне применить испанские требования для службы в армии? Не факт что там сильно берут полу-слепых. Надо почитать требования, если что я буду первый в очереди в испанское ВЛК )



А сколько у Вас конечностей?

Ну хотя-бы приблизительно... А сколько у Вас конечностей?Ну хотя-бы приблизительно... rjkz

Повідомлень: 15344 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7922 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02 rjkz , приблизительно - это у мухи. Навскидку и не скажу))

Но зато если на ШРТ оттяпает одну- две, то не критично. Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 вер, 2023 21:03, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 9761 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02 airmax78 написав: До речі, думаю Шевченку гуляти Віднем залишилось недовго. Як і Фірташу. До речі, думаю Шевченку гуляти Віднем залишилось недовго. Як і Фірташу.



Они вам на ноги наступают, когда гуляют? Они вам на ноги наступают, когда гуляют? rjkz

Повідомлень: 15344 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7922 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:04 Стендапер rjkz-rock намагається пожартувати. airmax78 Повідомлень: 42510 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5215 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:58 выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.

ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку. vitaliiangel

Повідомлень: 18949 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:10 vitaliiangel написав: выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.

ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку. выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.

А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?) А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?) gonchik74

Повідомлень: 425 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:15 gonchik74 написав: vitaliiangel написав: выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.

ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку. выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.

А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?) А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?)

я за 1,5 года хоть кого то отправлял на фронт? галлюцинаций ннет? может надо самому исповедовать, то что проповедуешь? я за 1,5 года хоть кого то отправлял на фронт? галлюцинаций ннет? может надо самому исповедовать, то что проповедуешь? vitaliiangel

Повідомлень: 18949 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:28 vitaliiangel написав: gonchik74 написав: vitaliiangel написав: выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.

ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку. выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.

А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?) А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?)

я за 1,5 года хоть кого то отправлял на фронт? галлюцинаций ннет? может надо самому исповедовать, то что проповедуешь? я за 1,5 года хоть кого то отправлял на фронт? галлюцинаций ннет? может надо самому исповедовать, то что проповедуешь?

Хоч читаєш те що цитуєш? Не думав, що ти теж у Відні) Хоч читаєш те що цитуєш? Не думав, що ти теж у Відні) gonchik74

Повідомлень: 425 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1164116511661167 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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