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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:59
slonomag написав: ЛАД написав:
airmax78
Можно вопрос?
А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?
По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.
Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы?
А и правда, интересный вопрос. У меня зрение без очков 20%/40%. Для укр ВЛК я еще ого-го, а вот если ко мне применить испанские требования для службы в армии? Не факт что там сильно берут полу-слепых. Надо почитать требования, если что я буду первый в очереди в испанское ВЛК )
А сколько у Вас конечностей?
Ну хотя-бы приблизительно...
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02
rjkz , приблизительно - это у мухи. Навскидку и не скажу))
Но зато если на ШРТ оттяпает одну- две, то не критично.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 01 вер, 2023 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02
airmax78 написав:
До речі, думаю Шевченку гуляти Віднем залишилось недовго. Як і Фірташу.
Они вам на ноги наступают, когда гуляют?
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:04
Стендапер rjkz-rock намагається пожартувати.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:58
выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:10
vitaliiangel написав:
выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.
А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?)
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gonchik74
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:15
gonchik74 написав: vitaliiangel написав:
выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.
А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?)
я за 1,5 года хоть кого то отправлял на фронт? галлюцинаций ннет? может надо самому исповедовать, то что проповедуешь?
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:28
vitaliiangel написав: gonchik74 написав: vitaliiangel написав:
выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.
А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?)
я за 1,5 года хоть кого то отправлял на фронт? галлюцинаций ннет? может надо самому исповедовать, то что проповедуешь?
Хоч читаєш те що цитуєш? Не думав, що ти теж у Відні)
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gonchik74
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