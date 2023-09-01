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#<1 ... 1165116611671168> Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:59 slonomag написав: ЛАД написав: airmax78

Можно вопрос?

А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?

По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.

Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы? airmax78Можно вопрос?А по каким правилам будут оценивать пригодность к армии врачи за границей?По своим или по нашим сегодняшним? Наверное, всё же по своим.Не боитесь, что если бы они проводили медкомиссии по своим правилам, то значительная доля наших сегодняшних солдат были бы комиссованы?

А и правда, интересный вопрос. У меня зрение без очков 20%/40%. Для укр ВЛК я еще ого-го, а вот если ко мне применить испанские требования для службы в армии? Не факт что там сильно берут полу-слепых. Надо почитать требования, если что я буду первый в очереди в испанское ВЛК ) А и правда, интересный вопрос. У меня зрение без очков 20%/40%. Для укр ВЛК я еще ого-го, а вот если ко мне применить испанские требования для службы в армии? Не факт что там сильно берут полу-слепых. Надо почитать требования, если что я буду первый в очереди в испанское ВЛК )



А сколько у Вас конечностей?

Ну хотя-бы приблизительно... А сколько у Вас конечностей?Ну хотя-бы приблизительно... rjkz

Повідомлень: 15349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7922 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02 rjkz , приблизительно - это у мухи. Навскидку и не скажу))

Но зато если на ШРТ оттяпает одну- две, то не критично. Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 01 вер, 2023 21:03, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 9765 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:02 airmax78 написав: До речі, думаю Шевченку гуляти Віднем залишилось недовго. Як і Фірташу. До речі, думаю Шевченку гуляти Віднем залишилось недовго. Як і Фірташу.



Они вам на ноги наступают, когда гуляют? Они вам на ноги наступают, когда гуляют? rjkz

Повідомлень: 15349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7922 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:04 Стендапер rjkz-rock намагається пожартувати. airmax78 Повідомлень: 42510 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5215 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:58 выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.

ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку. vitaliiangel

Повідомлень: 18954 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:10 vitaliiangel написав: выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.

ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку. выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.

А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?) А сидячи на парусот кілометрів південніше, можна і про конституційний обов‘язок поговорити. Я правильно розумію?) gonchik74

Повідомлень: 424 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 00:43 antey1969 написав: nekefer написав: antey1969 написав: Короче, предлагаю простое решение.

Если наша власть хоть одно реальное телодвижение по возврату незаконно выехавших мужиков призывного возраста предпримет, значит я - пустой пи..гм ...бол.

Если нет - это почетное звание будет нести Арахмия. Короче, предлагаю простое решение.Если наша власть хоть одно реальное телодвижение по возврату незаконно выехавших мужиков призывного возраста предпримет, значит я - пустой пи..гм ...бол.Если нет - это почетное звание будет нести Арахмия.

даже без реальных движений одних только слов достаточно чтобы никто не возвращался даже без реальных движений одних только слов достаточно чтобы никто не возвращался

Слова в очередной раз направлены не на тех, кто выехал - они уже в зоне недосягаемости. Эта вербальная интервенция - всего лишь попытка пугнуть тех, кто ищет пути выезда.

Не зря вдруг в Телемарафоне замелькали кадры, как бравые погранцы ловят в приграничной зоне мужиков призывного возраста.

Но здесь интересно другое: нет ни одного кадра, когда с Запада тамошние власти передают нам незаконных мигрантов. Интересно, почему?

Европа по сути игнорит наш запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста и с удовольствием их у себя легализует. Слова в очередной раз направлены не на тех, кто выехал - они уже в зоне недосягаемости. Эта вербальная интервенция - всего лишь попытка пугнуть тех, кто ищет пути выезда.Не зря вдруг в Телемарафоне замелькали кадры, как бравые погранцы ловят в приграничной зоне мужиков призывного возраста.Но здесь интересно другое: нет ни одного кадра, когда с Запада тамошние власти передают нам незаконных мигрантов. Интересно, почему?Европа по сути игнорит наш запрет на выезд из Украины мужчин призывного возраста и с удовольствием их у себя легализует.



Я уже много раз писал, что в НЙ РЕЗКО возросло количество украинцев. И это только тех заметно кто на Мови мовить. Ну еще многие носят украинскую атрибутику.

Тех, кто на языке и неприметно одет...ну можно вычислить по "г" (есть у нас всех такая особенность, которую в Украине мало кто замечает).

В общем, я не писал особо чтобы не драконить форум, но количество М18-60 ...ну очень дофига стало. Едешь в метро, прямо целые строительные бригады (по сумкам с инструментами ...ну и я как-то профессионально вычисляю "рожденных строить").

Да и мой сотрудник по Ю4Ю приехал. Семья, кстати, в Украине осталась. 35 лет.

Сказал, что если статус не продлят, то в Европу поедет. Патриотично розволяе украинською. Я уже много раз писал, что в НЙ РЕЗКО возросло количество украинцев. И это только тех заметно кто на Мови мовить. Ну еще многие носят украинскую атрибутику.Тех, кто на языке и неприметно одет...ну можно вычислить по "г" (есть у нас всех такая особенность, которую в Украине мало кто замечает).В общем, я не писал особо чтобы не драконить форум, но количество М18-60 ...ну очень дофига стало. Едешь в метро, прямо целые строительные бригады (по сумкам с инструментами ...ну и я как-то профессионально вычисляю "рожденных строить").Да и мой сотрудник по Ю4Ю приехал. Семья, кстати, в Украине осталась. 35 лет.Сказал, что если статус не продлят, то в Европу поедет. Патриотично розволяе украинською. rjkz

Повідомлень: 15349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7922 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 00:46 fox767676 написав: Но если наш уряд зассыт подать заявку на экстрадицию, или тем более их правительства не удовлетворят, то прецедент будет с далеко идущими последствиями. Пожестче чем решение полтавского суда Но если наш уряд зассыт подать заявку на экстрадицию, или тем более их правительства не удовлетворят, то прецедент будет с далеко идущими последствиями. Пожестче чем решение полтавского суда

Это вы о чём? Об возврате €йро беженцев с грыжей мизинца левой стопы? Это вы о чём? Об возврате €йро беженцев с грыжей мизинца левой стопы? барабашов Повідомлень: 3430 З нами з: 16.06.15 Подякував: 257 раз. Подякували: 321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 00:48 airmax78 написав: katso написав: Hotab написав:

А ви вважаєте що ті, хто зробив липові довідки - то славні хлопці? Відповідати не мають? А ви вважаєте що ті, хто зробив липові довідки - то славні хлопці? Відповідати не мають?



Они беженцы, убегают оттуда где их жизни угрожает опасность, во всем мире спасаться бегством из мест где угрожает опасность считается нормально, это нам навязали этот Сталинский мем "мужчина должен". Пересекши границу Украины ты никогда не услышишь вопрос "как ты выехал" - люди "по тот бок занавеса" просто непонимают что покинуть страну нужно "как то" а не просто купив билет на самолет/поезд/автобус. Они, убегают оттуда где их жизни угрожает опасность, во всем мире спасаться бегством из мест где угрожает опасность считается нормально, это нам навязали этот Сталинский мем "мужчина должен". Пересекши границу Украины ты никогда не услышишь вопрос "как ты выехал" - люди "по тот бок занавеса" просто непонимают что покинуть страну нужно "как то" а не просто купив билет на самолет/поезд/автобус.

Які біженці? Обовʼязок захищати країну у випадку військової агресії на неї - конституційний обовʼязок у багатьох європейських країнах. Які біженці? Обовʼязок захищати країну у випадку військової агресії на неї - конституційний обовʼязок у багатьох європейських країнах.



Конечно. В Европе все понимают что граждане должны защищать страну, спору нет. Там понимают что в войну страна выбирает кто больше нужен и может выписать повестку (ну надо значит надо). Все понимают что человек может забояться и по повестке не пойти. Это называется "дезертир" и обществом осуждается. Все понимают что страна может ограничить этому конкретному человеку выезд из страны (и технически это легко, реализовано в Литве, Израиле и недавно вон в РФ быстро сделали, это из тех стран что я знаю). Это все в Европе понимают.



А вот то что страна может ограничить выезд повально всем просто вот так, по половому признаку, в возрастном диапазоне от 18-ти (при начале мобилизации с 25-ти, это как простите?) до 60-ти (при средней продолжительности жизни 65 лет, те еще солдаты), без всяких повесток, вот просто так поставив все население в положение "а ты сам докажи что ты стране не нужен" вбросив через подконтрольные СМИ в массы какое-то новое отрицательно-осуждающее слово "ухилянт" (кто это вообше такой, дезертир что-ли? Так нет, не дезертир - по нему ж повестки еще не было) - вот это там не понимают вообще, ну по крайней мере те с кем я общаюсь. Конечно. В Европе все понимают что граждане должны защищать страну, спору нет. Там понимают что в войну страна выбирает кто больше нужен и может выписать повестку (ну надо значит надо). Все понимают что человек может забояться и по повестке не пойти. Это называется "дезертир" и обществом осуждается. Все понимают что страна может ограничитьвыезд из страны (и технически это легко, реализовано в Литве, Израиле и недавно вон в РФ быстро сделали, это из тех стран что я знаю). Это все в Европе понимают.А вот то что страна может ограничить выездпросто вот так, по половому признаку, в возрастном диапазоне от 18-ти (при начале мобилизации с 25-ти, это как простите?) до 60-ти (при средней продолжительности жизни 65 лет, те еще солдаты), без всяких повесток, вот просто так поставив все население в положение "а ты сам докажи что ты стране не нужен" вбросив через подконтрольные СМИ в массы какое-то новое отрицательно-осуждающее слово "ухилянт" (кто это вообше такой, дезертир что-ли? Так нет, не дезертир - по нему ж повестки еще не было) - вот это там не понимают вообще, ну по крайней мере те с кем я общаюсь. katso

Повідомлень: 645 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 01:08 airmax78 написав: rjkz написав: Я так понимаю, это вы сами выдумали, ковыряясь в носу.

Надо полагать, и медкомиссии вы готовы оплатить всем и каждому.

Готовьте бумажник, Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень. Я так понимаю, это вы сами выдумали, ковыряясь в носу.Надо полагать, и медкомиссии вы готовы оплатить всем и каждому.Готовьте бумажник,

Для більшості українців за кордоном зараз медичне обслуговування і так безкоштовне. Для більшості українців за кордоном зараз медичне обслуговування і так безкоштовне.



Не совсем так.

Скажу про США, думаю везде ситуация схожая.

НЕ БЕСПЛАТНАЯ медицина.

Бесплатная страховка.

Но за нее платят налогоплательщики.

Это во первых, а во-вторых, эта страховка покрывает не всякую дурь.

Если есть проблема, ее покрывает, а если "шоббуло" - то нет.

У меня страховая компания, например, морозится. Терапевт направил к профильному специалисту и тот в том числе назначил сонограмму, но в результате компрехенсив экзем по своей линии ничего не нашел, то отправил к смежному. И тот тоже назначил сонограмму того-же самого, я предупредил, что это уже только сделали и есть все результаты, там все ОК, но он настоял и при визите в их офис мне сделали, фактически, повторно (делала приглащенная компания). Из страховой приходит письмо с отказом оплатить эту блажь. Я его врачу отнес, которая настояла на этом - пусть разбирается со страховой.

А вы хотите, чтобы по чьей-то прихоти страховые по всему миру оплатили медкомиссии 100500 украинцев.

"вас не поймут".

Ну и как тут уже писали, никого не интересует как человек выехал из своей страны. Интересует даже не как въехал, а интересует статус. Да и то не везде.

В НЙ запрещено даже полиции спрашивать иммиграционный статус. Не совсем так.Скажу про США, думаю везде ситуация схожая.НЕ БЕСПЛАТНАЯ медицина.Бесплатная страховка.Но за нее платят налогоплательщики.Это во первых, а во-вторых, эта страховка покрывает не всякую дурь.Если есть проблема, ее покрывает, а если "шоббуло" - то нет.У меня страховая компания, например, морозится. Терапевт направил к профильному специалисту и тот в том числе назначил сонограмму, но в результате компрехенсив экзем по своей линии ничего не нашел, то отправил к смежному. И тот тоже назначил сонограмму того-же самого, я предупредил, что это уже только сделали и есть все результаты, там все ОК, но он настоял и при визите в их офис мне сделали, фактически, повторно (делала приглащенная компания). Из страховой приходит письмо с отказом оплатить эту блажь. Я его врачу отнес, которая настояла на этом - пусть разбирается со страховой.А вы хотите, чтобы по чьей-то прихоти страховые по всему миру оплатили медкомиссии 100500 украинцев."вас не поймут".Ну и как тут уже писали, никого не интересует как человек выехал из своей страны. Интересует даже не как въехал, а интересует статус. Да и то не везде.В НЙ запрещено даже полиции спрашивать иммиграционный статус. rjkz

Повідомлень: 15349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7922 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1165116611671168> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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