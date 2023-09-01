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#<1 ... 1165116611671168 Додано: Суб 02 вер, 2023 01:14 airmax78 написав: rjkz написав:

Я так понимаю, вы уже в 3-й ОШБр, ведете зачистку траншей под Бахмутом.

И при свете мерцающего света "коптилки" (далали во время 2-й мировой из гильзы отстрелянного снаряда небольшого калибра , сплющивая отверстие и наполнив керосином) химическим карандащом пишете посты на форуме. Похвально, мы все гордимся вашим беспримерным мужеством и героизмом. Я прям с утра, проснулся и начал гордиться. Я так понимаю, вы уже в 3-й ОШБр, ведете зачистку траншей под Бахмутом.И при свете мерцающего света "коптилки" (далали во время 2-й мировой из гильзы отстрелянного снаряда небольшого калибра , сплющивая отверстие и наполнив керосином) химическим карандащом пишете посты на форуме. Похвально, мы все гордимся вашим беспримерным мужеством и героизмом. Я прям с утра, проснулся и начал гордиться.

Готуюсь. Швидкими темпами скидаю зайву вагу, треную витривалість. Ця війна надовго. В стороні зможуть залишитись тільки щури та справжні інваліди. Готуюсь. Швидкими темпами скидаю зайву вагу, треную витривалість. Ця війна надовго. В стороні зможуть залишитись тільки щури та справжні інваліди.



Думаю, лет за 15 справитесь с лишним весом и аккурат в 2038 году вернетесь в Украину. Это если из М18-60 не сделают к тому времени М18-65. Тогда еще 5 лет придется вес скидывать. Ну и так далее. Думаю, лет за 15 справитесь с лишним весом и аккурат в 2038 году вернетесь в Украину. Это если из М18-60 не сделают к тому времени М18-65. Тогда еще 5 лет придется вес скидывать. Ну и так далее. rjkz

Повідомлень: 15349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7922 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 01:20 vitaliiangel написав: выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.

ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку. выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.



Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.

Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.

Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".

А так, да, согласен.

Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы. Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".А так, да, согласен.Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы. rjkz

Повідомлень: 15349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7922 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 01:22 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: vitaliiangel написав: выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.

ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку. выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.



Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.

Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.

Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".

А так, да, согласен.

Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы. Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".А так, да, согласен.Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы. Про Краків це Бігор Про Краків це Бігор Faceless

Модератор Повідомлень: 33700 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7819 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 01:26 Faceless написав: rjkz написав: vitaliiangel написав: выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.

ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку. выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.



Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.

Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.

Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".

А так, да, согласен.

Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы. Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".А так, да, согласен.Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы. Про Краків це Бігор Про Краків це Бігор



Ну, я знаю, что Бигор в Кракове.

Только я ни разу не видел его посты, где они пишет, что все должны вернуться и лезть в окопы, пока он в Кракове "воюет" на трудовом фронте.

Или я что-то пропустил? Ну, я знаю, что Бигор в Кракове.Только я ни разу не видел его посты, где они пишет, что все должны вернуться и лезть в окопы, пока он в Кракове "воюет" на трудовом фронте.Или я что-то пропустил? rjkz

Повідомлень: 15349 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7922 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1165116611671168 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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