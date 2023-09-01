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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1165116611671168
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 01:14

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
Я так понимаю, вы уже в 3-й ОШБр, ведете зачистку траншей под Бахмутом.
И при свете мерцающего света "коптилки" (далали во время 2-й мировой из гильзы отстрелянного снаряда небольшого калибра , сплющивая отверстие и наполнив керосином) химическим карандащом пишете посты на форуме. Похвально, мы все гордимся вашим беспримерным мужеством и героизмом. Я прям с утра, проснулся и начал гордиться.

Готуюсь. Швидкими темпами скидаю зайву вагу, треную витривалість. Ця війна надовго. В стороні зможуть залишитись тільки щури та справжні інваліди.


Думаю, лет за 15 справитесь с лишним весом и аккурат в 2038 году вернетесь в Украину. Это если из М18-60 не сделают к тому времени М18-65. Тогда еще 5 лет придется вес скидывать. Ну и так далее.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 01:20

  vitaliiangel написав:выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.


Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.
Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.
Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".
А так, да, согласен.
Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 01:22

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  vitaliiangel написав:выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.


Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.
Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.
Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".
А так, да, согласен.
Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы.
Про Краків це Бігор
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 01:26

  Faceless написав:
rjkz написав:
  vitaliiangel написав:выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.


Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.
Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.
Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".
А так, да, согласен.
Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы.
Про Краків це Бігор


Ну, я знаю, что Бигор в Кракове.
Только я ни разу не видел его посты, где они пишет, что все должны вернуться и лезть в окопы, пока он в Кракове "воюет" на трудовом фронте.
Или я что-то пропустил?
rjkz
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  #<1 ... 1165116611671168
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