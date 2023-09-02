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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 01:14
airmax78 написав: rjkz написав:
Я так понимаю, вы уже в 3-й ОШБр, ведете зачистку траншей под Бахмутом.
И при свете мерцающего света "коптилки" (далали во время 2-й мировой из гильзы отстрелянного снаряда небольшого калибра , сплющивая отверстие и наполнив керосином) химическим карандащом пишете посты на форуме. Похвально, мы все гордимся вашим беспримерным мужеством и героизмом. Я прям с утра, проснулся и начал гордиться.
Готуюсь. Швидкими темпами скидаю зайву вагу, треную витривалість. Ця війна надовго. В стороні зможуть залишитись тільки щури та справжні інваліди.
Думаю, лет за 15 справитесь с лишним весом и аккурат в 2038 году вернетесь в Украину. Это если из М18-60 не сделают к тому времени М18-65. Тогда еще 5 лет придется вес скидывать. Ну и так далее.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 01:20
vitaliiangel написав:
выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.
Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.
Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.
Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".
А так, да, согласен.
Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 01:22
rjkz написав: vitaliiangel написав:
выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.
Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.
Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.
Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".
А так, да, согласен.
Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы.
Про Краків це Бігор
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Додано: Суб 02 вер, 2023 01:26
Faceless написав: rjkz написав: vitaliiangel написав:
выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.
Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.
Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.
Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".
А так, да, согласен.
Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы.
Про Краків це Бігор
Ну, я знаю, что Бигор в Кракове.
Только я ни разу не видел его посты, где они пишет, что все должны вернуться и лезть в окопы, пока он в Кракове "воюет" на трудовом фронте.
Или я что-то пропустил?
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Додано: Суб 02 вер, 2023 02:08
Я щось мабуть пропустив. Що, Ермакс зміг на тиждень вирватись з віденських казематів на неньку, але злая судьба змусила повернутись в застенки of most lively city of the world?
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Додано: Суб 02 вер, 2023 02:29
airmax78 написав: rjkz написав:
Я так понимаю, вы уже в 3-й ОШБр, ведете зачистку траншей под Бахмутом.
И при свете мерцающего света "коптилки" (далали во время 2-й мировой из гильзы отстрелянного снаряда небольшого калибра , сплющивая отверстие и наполнив керосином) химическим карандащом пишете посты на форуме. Похвально, мы все гордимся вашим беспримерным мужеством и героизмом. Я прям с утра, проснулся и начал гордиться.
Готуюсь. Швидкими темпами скидаю зайву вагу, треную витривалість. Ця війна надовго. В стороні зможуть залишитись тільки щури та справжні інваліди.
И как успехи в похудании? Сколько было и сколько стало(рост бы тоже неплохо знать, одному сотня это "не вижу кто сосёт", а Шварц и сейчас 105 минимум весит)? Как сбрасываете лишний жир кроме бега(по еде как)?
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Додано: Суб 02 вер, 2023 08:25
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Я так понимаю, вы уже в 3-й ОШБр, ведете зачистку траншей под Бахмутом.
И при свете мерцающего света "коптилки" (далали во время 2-й мировой из гильзы отстрелянного снаряда небольшого калибра , сплющивая отверстие и наполнив керосином) химическим карандащом пишете посты на форуме. Похвально, мы все гордимся вашим беспримерным мужеством и героизмом. Я прям с утра, проснулся и начал гордиться.
Готуюсь. Швидкими темпами скидаю зайву вагу, треную витривалість. Ця війна надовго. В стороні зможуть залишитись тільки щури та справжні інваліди.
Думаю, лет за 15 справитесь с лишним весом и аккурат в 2038 году вернетесь в Украину. Это если из М18-60 не сделают к тому времени М18-65. Тогда еще 5 лет придется вес скидывать. Ну и так далее.
американський емігрант тролить віденського, як треба захищати Україну
в які дивні часи ми живемо...
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Додано: Суб 02 вер, 2023 08:25
rjkz написав:
Или я что-то пропустил?
поскольку тот пост удалили, будем считать что речь не шла о ком-то конкретно.
барабашов написав:
И как успехи в похудании?
всё лето ем только салаты, сыр и красную рыбу. скинул ~5 кг.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 08:43
Віденьський мученик загоняє всіх в окопи... таке собі лицемірство.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 08:44
Faceless написав: rjkz написав: vitaliiangel написав:
выехавшие считают себя в праве обсуждать кого отправлять на фронт. м-да.
ладно долярчик хочет видеть рядом и остальных. это по крайней мере логично. но отправлять кого то на фронт сидя в Кракове реальное дно. даже в шутку.
Я про Краков не знаю о ком это, а вот один такой из другой локации есть.
Долярчик когда-то фотку автомата выложил со своим ником на нем.
Вот когда я увижу подобную фотку с "78" в конце, тогда мне станет стыдно за свой "лишний вес".
А так, да, согласен.
Моральное дно сидя в Европе загонять остальных в окопы.
Про Краків це Бігор
Ну я когось загоняю в окопи з Польщі? Ні, а Ейрмакс - так, тому він має показати особисто приклад іншим, і явитись з повинною в ТСЦК на посаду кулеметника.
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