Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1166116711681169 Додано: Суб 02 вер, 2023 09:04 BIGor ,



Ну я когось загоняю в окопи з Польщі? Ні,





Чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать.



У вас залишились рухомі і нерухомі активи в Україні?

Чи допомагаєте ви фінансово (донати) чи податками , щоб ЗСУ захищали і обороняли державу, в якій ваші активи (якщо вони є)? Чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать.У вас залишились рухомі і нерухомі активи в Україні?Чи допомагаєте ви фінансово (донати) чи податками , щоб ЗСУ захищали і обороняли державу, в якій ваші активи (якщо вони є)? Hotab Повідомлень: 9769 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 09:13 Re: Еміграція, заробітчанство У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами.

И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира. fox767676 Повідомлень: 715 З нами з: 13.06.20 Подякував: 255 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 09:16 fox767676 написав: У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами. У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами.

Так і є, рухомого і нерухомого майна взагалі нема. Тому основна задача в еміграції - купити житло для сім'ї щоб не орендувати. Так і є, рухомого і нерухомого майна взагалі нема. Тому основна задача в еміграції - купити житло для сім'ї щоб не орендувати. BIGor

Повідомлень: 8128 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1225 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 09:17 fox767676 написав: У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами.

И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира. У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами.И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира.

Так он, кажется, потому и свалил с Украины, бо не мог тут доробытыся, до этих самых активов... Так он, кажется, потому и свалил с Украины, бо не мог тут доробытыся, до этих самых активов... Bolt Повідомлень: 2256 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 09:19 BIGor написав: Ну я когось загоняю в окопи з Польщі? Ні, а Ейрмакс - так, тому він має показати особисто приклад іншим, і явитись з повинною в ТСЦК на посаду кулеметника Ну я когось загоняю в окопи з Польщі? Ні, а Ейрмакс - так, тому він має показати особисто приклад іншим, і явитись з повинною в ТСЦК на посаду кулеметника а вы знали что ябедничание это девиация? цитирую

Виды агрессии - физическая агрессия – проявляющаяся в конкретных физических действиях;

вербальная агрессия – выражающаяся в словесной форме;

косвенная – непрямая агрессия (ребенок сплетничает, ябедничает, провоцирует сверстников и т.п.)

в некоторых случаях агрессия может быть направлена на самого себя (аутоагрессия). у вас так же присутствует аутоагрессия, если что. а вы знали что ябедничание это девиация? цитируюу вас так же присутствует аутоагрессия, если что. vitaliiangel

Повідомлень: 18960 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 09:22 Bolt написав: fox767676 написав: У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами.

И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира. У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами.И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира.

Так он, кажется, потому и свалил с Украины, бо не мог тут доробытыся, до этих самых активов... Так он, кажется, потому и свалил с Украины, бо не мог тут доробытыся, до этих самых активов...



Думаю евросуд єто примет во внимание, еще и присудит Бигору компенсацию от Украины за ущемления ))

А прихованих носіїв тоталитарної свідомості депортує, незважаючи на їх квазіпатріотичні дописи Думаю евросуд єто примет во внимание, еще и присудит Бигору компенсацию от Украины за ущемления ))А прихованих носіїв тоталитарної свідомості депортує, незважаючи на їх квазіпатріотичні дописи fox767676 Повідомлень: 715 З нами з: 13.06.20 Подякував: 255 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 10:27 fox767676 ,



И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира.







«Кожен донат має значення» (с)

Але, якщо вірити його словам (а ми всі тут опираємось лише на те, що пишуть тут, перевіряти нема можливостей), то абсолютні суми суттєві. «Кожен донат має значення» (с)Але, якщо вірити його словам (а ми всі тут опираємось лише на те, що пишуть тут, перевіряти нема можливостей), то абсолютні суми суттєві. Hotab Повідомлень: 9769 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 10:32 Re: Еміграція, заробітчанство Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство beee

Повідомлень: 981 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1166116711681169 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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