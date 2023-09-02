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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 09:04
BIGor
,
Ну я когось загоняю в окопи з Польщі? Ні,
Чтобы слова не расходились с делом нужно молчать и ничего не делать.
У вас залишились рухомі і нерухомі активи в Україні?
Чи допомагаєте ви фінансово (донати) чи податками , щоб ЗСУ захищали і обороняли державу, в якій ваші активи (якщо вони є)?
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Додано: Суб 02 вер, 2023 09:13
У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами.
И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира.
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fox767676
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Додано: Суб 02 вер, 2023 09:16
fox767676 написав:
У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами.
Так і є, рухомого і нерухомого майна взагалі нема. Тому основна задача в еміграції - купити житло для сім'ї щоб не орендувати.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 09:17
fox767676 написав:
У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами.
И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира.
Так он, кажется, потому и свалил с Украины, бо не мог тут доробытыся, до этих самых активов...
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Bolt
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Додано: Суб 02 вер, 2023 09:19
BIGor написав:
Ну я когось загоняю в окопи з Польщі? Ні, а Ейрмакс - так, тому він має показати особисто приклад іншим, і явитись з повинною в ТСЦК на посаду кулеметника
а вы знали что ябедничание это девиация? цитирую
Виды агрессии - физическая агрессия – проявляющаяся в конкретных физических действиях;
вербальная агрессия – выражающаяся в словесной форме;
косвенная – непрямая агрессия (ребенок сплетничает, ябедничает, провоцирует сверстников и т.п.)
в некоторых случаях агрессия может быть направлена на самого себя (аутоагрессия).
у вас так же присутствует аутоагрессия, если что.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 09:22
Bolt написав: fox767676 написав:
У Бигора скорее всего ничего нет в Украине, поэтому он и не гонит никого на фронт в погоне за иллюзорными репутационными профитами.
И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира.
Так он, кажется, потому и свалил с Украины, бо не мог тут доробытыся, до этих самых активов...
Думаю евросуд єто примет во внимание, еще и присудит Бигору компенсацию от Украины за ущемления ))
А прихованих носіїв тоталитарної свідомості депортує, незважаючи на їх квазіпатріотичні дописи
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fox767676
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Додано: Суб 02 вер, 2023 10:27
fox767676
,
И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира.
«Кожен донат має значення» (с)
Але, якщо вірити його словам (а ми всі тут опираємось лише на те, що пишуть тут, перевіряти нема можливостей), то абсолютні суми суттєві.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 10:32
Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
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