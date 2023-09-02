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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 10:48
Bolt написав: beee написав:
Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.
схоже на те, що наші вирішили, які там лохи - можна ж податки не платити.
я гадаю німецька податкова їх навчить. польська напевне теж.
й всі мрії про еміграцію закінчаться...
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Додано: Суб 02 вер, 2023 10:58
Hotab написав:fox767676
,
И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира.
«Кожен донат має значення» (с)
Але, якщо вірити його словам (а ми всі тут опираємось лише на те, що пишуть тут, перевіряти нема можливостей), то абсолютні суми суттєві.
минулою весни, коли всі були на ентузіазмі йшлося про 15 тис щомісячно.
Непогано, але щоб казати про якись морально неухилянтські привілеї сума повинна бути співмірна з твоїм прайсом у випадку фронта - якщо ти 35 річний лейтенант ( і якимось чином не в арміїї) - одна, 50 річний обмежено придатний на рівні декількох б-статей - зовсім інша. Інваліди та старці можуть й по 800 платити )
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:04
fox767676
,
повинна бути співмірна
Переважна більшість не платить геть нічого. Ну крім обовʼязкових податків, від яких теж намагаються максимально ухилитись.
Тому 15 - це прекрасно. Спитайте в решти активних дописувачів ції гілки. Там все ще гірше.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:17
Всегда было интересно, от чего самые ярые патриоты всегда живут за границей.
Носят вышиванки, говорят только на мове, орут во всю глотку о любви к родине.
Но, ты его и цепями не затащишь на родину, даже в гости.
Это чувство стыда, комплекс, страх ?
Брат жены пример хороший…
Купил инвалидность за 10К и укатил в Америку к маме, которая там долго живет.
Говорит на мове, носит вышиванки, орет о любви, но…
Айрмакс, пейте 0,5 теплой (чуть горяченькой) водички на тощак.
Отлично сжигает калории.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:24
beee написав:
Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
Якщо в тебе легальна робота і заощадження, які можуть бути питання? Це скоріше питання до військоматчикив (з Одеси наприклад) і укрочиновників з їх мільонами готівкових доларів.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:41
BIGor написав: beee написав:
Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
Якщо в тебе легальна робота і заощадження, які можуть бути питання? Це скоріше питання до військоматчикив (з Одеси наприклад) і укрочиновників з їх мільонами готівкових доларів.
Він казав про ворів
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Додано: Суб 02 вер, 2023 11:56
Bolt написав: beee написав:
Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.
За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:03
BIGor написав: Bolt написав: beee написав:
Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.
За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук.
Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?
Чи вірна це стратегія?
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:05
beee
Кто-то же должен за все платить.
Свеженазначаемых послов нужно за что-то содержать.
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