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#<1 ... 1168116911701171> Додано: Суб 02 вер, 2023 10:48 Bolt написав: beee написав: Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство

Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ. Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.

схоже на те, що наші вирішили, які там лохи - можна ж податки не платити.



я гадаю німецька податкова їх навчить. польська напевне теж.

й всі мрії про еміграцію закінчаться... схоже на те, що наші вирішили, які там лохи - можна ж податки не платити.я гадаю німецька податкова їх навчить. польська напевне теж.й всі мрії про еміграцію закінчаться... Shaman

Повідомлень: 4155 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1142 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 10:58 Hotab написав: fox767676 ,



И врядли донаты от тех кто имеет активы в центре Киева, соизмеримы с их тратами на жизнь в одном из самых дорогих столиц мира.







«Кожен донат має значення» (с)

Але, якщо вірити його словам (а ми всі тут опираємось лише на те, що пишуть тут, перевіряти нема можливостей), то абсолютні суми суттєві. «Кожен донат має значення» (с)Але, якщо вірити його словам (а ми всі тут опираємось лише на те, що пишуть тут, перевіряти нема можливостей), то абсолютні суми суттєві.



минулою весни, коли всі були на ентузіазмі йшлося про 15 тис щомісячно.

Непогано, але щоб казати про якись морально неухилянтські привілеї сума повинна бути співмірна з твоїм прайсом у випадку фронта - якщо ти 35 річний лейтенант ( і якимось чином не в арміїї) - одна, 50 річний обмежено придатний на рівні декількох б-статей - зовсім інша. Інваліди та старці можуть й по 800 платити ) минулою весни, коли всі були на ентузіазмі йшлося про 15 тис щомісячно.Непогано, але щоб казати про якись морально неухилянтські привілеї сума повинна бути співмірна з твоїм прайсом у випадку фронта - якщо ти 35 річний лейтенант ( і якимось чином не в арміїї) - одна, 50 річний обмежено придатний на рівні декількох б-статей - зовсім інша. Інваліди та старці можуть й по 800 платити ) fox767676 Повідомлень: 716 З нами з: 13.06.20 Подякував: 255 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 11:04 fox767676 ,



повинна бути співмірна





Переважна більшість не платить геть нічого. Ну крім обовʼязкових податків, від яких теж намагаються максимально ухилитись.

Тому 15 - це прекрасно. Спитайте в решти активних дописувачів ції гілки. Там все ще гірше. Переважна більшість не платить геть нічого. Ну крім обовʼязкових податків, від яких теж намагаються максимально ухилитись.Тому 15 - це прекрасно. Спитайте в решти активних дописувачів ції гілки. Там все ще гірше. Hotab Повідомлень: 9774 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 11:17 Всегда было интересно, от чего самые ярые патриоты всегда живут за границей.



Носят вышиванки, говорят только на мове, орут во всю глотку о любви к родине.



Но, ты его и цепями не затащишь на родину, даже в гости.



Это чувство стыда, комплекс, страх ?



Брат жены пример хороший…

Купил инвалидность за 10К и укатил в Америку к маме, которая там долго живет.



Говорит на мове, носит вышиванки, орет о любви, но…



Айрмакс, пейте 0,5 теплой (чуть горяченькой) водички на тощак.

Отлично сжигает калории. Чукча2

Повідомлень: 2093 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 11:24 beee написав: Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство

Якщо в тебе легальна робота і заощадження, які можуть бути питання? Це скоріше питання до військоматчикив (з Одеси наприклад) і укрочиновників з їх мільонами готівкових доларів. Якщо в тебе легальна робота і заощадження, які можуть бути питання? Це скоріше питання до військоматчикив (з Одеси наприклад) і укрочиновників з їх мільонами готівкових доларів. BIGor

Повідомлень: 8130 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1225 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 11:41 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: beee написав: Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство

Якщо в тебе легальна робота і заощадження, які можуть бути питання? Це скоріше питання до військоматчикив (з Одеси наприклад) і укрочиновників з їх мільонами готівкових доларів. Якщо в тебе легальна робота і заощадження, які можуть бути питання? Це скоріше питання до військоматчикив (з Одеси наприклад) і укрочиновників з їх мільонами готівкових доларів. Він казав про ворів Він казав про ворів beee

Повідомлень: 987 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 11:56 Bolt написав: beee написав: Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство

Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ. Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.

За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук. За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук. BIGor

Повідомлень: 8130 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1225 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 12:03 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Bolt написав: beee написав: Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство

Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ. Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.

За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук. За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук. Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?

Чи вірна це стратегія? Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?Чи вірна це стратегія? beee

Повідомлень: 987 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 12:05 beee

Кто-то же должен за все платить.

Свеженазначаемых послов нужно за что-то содержать. antey1969 1

Повідомлень: 12012 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1670 раз. Подякували: 3581 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 12:17 Чукча2 написав: Это чувство стыда, комплекс, страх ? Это чувство стыда, комплекс, страх ? неумение приспособиться к новой среде

Декомпенсація - загострення психопатичних рис, супроводжуване зазвичай порушеннями поведінки і соціальної дезадаптацією. Настає частіше під дією несприятливих факторів середовища, проте зазвичай цілком стерпних здоровими особистостями. Іноді декомпенсація виникає без видимих причин - в силу ендогенних механізмів.

мало уехать, надо ассимилироваться в новое общество, найти круг общения, принять его правила и традиции. Если этого не происходит, дезадаптированный эмигрант начинают вспоминать всех с кем общался начиная со школы, родственников которых в глаза не видел, соседей по студенческой общаге.



спиваты колядки, носити вишиванки, читачи Шевченко. неумение приспособиться к новой средемало уехать, надо ассимилироваться в новое общество, найти круг общения, принять его правила и традиции. Если этого не происходит, дезадаптированный эмигрант начинают вспоминать всех с кем общался начиная со школы, родственников которых в глаза не видел, соседей по студенческой общаге.спиваты колядки, носити вишиванки, читачи Шевченко. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 вер, 2023 12:21, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18965 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3136 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1168116911701171> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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