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#<1 ... 1168116911701171 Додано: Суб 02 вер, 2023 12:20 BIGor написав: Bolt написав: beee написав: Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство

Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ. Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.

За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук. За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук.

Обайтек легко скіздить з польского бюджету суму співрозмірну тій , що приховають тисячі ухилянтів від сплати податків на ОЛХ. Обайтек легко скіздить з польского бюджету суму співрозмірну тій , що приховають тисячі ухилянтів від сплати податків на ОЛХ. Bolt Повідомлень: 2259 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 12:29 Shaman написав: Bolt написав: beee написав: Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство

Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ. Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.

схоже на те, що наші вирішили, які там лохи - можна ж податки не платити.



я гадаю німецька податкова їх навчить. польська напевне теж.

й всі мрії про еміграцію закінчаться... схоже на те, що наші вирішили, які там лохи - можна ж податки не платити.я гадаю німецька податкова їх навчить. польська напевне теж.й всі мрії про еміграцію закінчаться...

В Испании вроде решили пока не трогать беженцев, но тут такой нюанс что по налогам могут и через 5 лет прикопаться. Тоесть скорей всего просто ждут конец ВЗ, а там будут смотреть - кто уедет, то пофиг, скорей всего им никто ничего предъявлять не будет. А вот те кто захочет остаться - мозг вынесут за каждую копейку. Так что да, налоги лучше платить, если в планах оставаться в Европе.



Ну и вообще, тут главное требование работать и показывать зп чтобы визу дали, иначе нафиг ты им тут нужен. Как по мне справедливо. В Испании вроде решили пока не трогать беженцев, но тут такой нюанс что по налогам могут и через 5 лет прикопаться. Тоесть скорей всего просто ждут конец ВЗ, а там будут смотреть - кто уедет, то пофиг, скорей всего им никто ничего предъявлять не будет. А вот те кто захочет остаться - мозг вынесут за каждую копейку. Так что да, налоги лучше платить, если в планах оставаться в Европе.Ну и вообще, тут главное требование работать и показывать зп чтобы визу дали, иначе нафиг ты им тут нужен. Как по мне справедливо. slonomag Повідомлень: 338 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 12:42

https://youtu.be/zMn0Jkchu70?si=C1tRzofN6N3u6-_e С 8.30 интересный фрагментик: Bolt Повідомлень: 2259 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 12:56 antey1969 написав: beee

Кто-то же должен за все платить.

Свеженазначаемых послов нужно за что-то содержать. Кто-то же должен за все платить.Свеженазначаемых послов нужно за что-то содержать.

коли ти так відповідаєш, це каже що за мисленням типічний постсовок - ти точно в Німеччині живеш, чи це легенда? коли ти так відповідаєш, це каже що за мисленням типічний постсовок - ти точно в Німеччині живеш, чи це легенда? Shaman

Повідомлень: 4155 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1142 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 13:05 Re: Еміграція, заробітчанство Нафта закрила тиждень по 89. Мій прогноз, що наступного року буде криза авіації через високі ціни на авіапальне. За рік боргова криза в країнах PIGS. Denik Повідомлень: 2273 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 13:23 beee написав: BIGor написав: Bolt написав: Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ. Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.

За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук. За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук. Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?

Чи вірна це стратегія? Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?Чи вірна це стратегія?

якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.



й те, що вони не сплачують податки - це пів-справи. більшість же ще отримує допомогу. а ось з цим там вміють боротися - це не тільки наші так вміють - щось отримати на халяву.



тому очікую хвилю вереску, що ж це робиться люди роднії, податкова чи джобцентр такі штрафи виставили. потім хвиля повернення. а ті що залишаться, питань зі сплати податків задавати не будуть - будуть платити якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.й те, що вони не сплачують податки - це пів-справи. більшість же ще отримує допомогу. а ось з цим там вміють боротися - це не тільки наші так вміють - щось отримати на халяву.тому очікую хвилю вереску, що ж це робиться люди роднії, податкова чи джобцентр такі штрафи виставили. потім хвиля повернення. а ті що залишаться, питань зі сплати податків задавати не будуть - будуть платити Shaman

Повідомлень: 4155 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1142 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1168116911701171 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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