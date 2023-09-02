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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 12:20
BIGor написав: Bolt написав: beee написав:
Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.
За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук.
Обайтек легко скіздить з польского бюджету суму співрозмірну тій , що приховають тисячі ухилянтів від сплати податків на ОЛХ.
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Bolt
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:29
Shaman написав: Bolt написав: beee написав:
Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.
схоже на те, що наші вирішили, які там лохи - можна ж податки не платити.
я гадаю німецька податкова їх навчить. польська напевне теж.
й всі мрії про еміграцію закінчаться...
В Испании вроде решили пока не трогать беженцев, но тут такой нюанс что по налогам могут и через 5 лет прикопаться. Тоесть скорей всего просто ждут конец ВЗ, а там будут смотреть - кто уедет, то пофиг, скорей всего им никто ничего предъявлять не будет. А вот те кто захочет остаться - мозг вынесут за каждую копейку. Так что да, налоги лучше платить, если в планах оставаться в Европе.
Ну и вообще, тут главное требование работать и показывать зп чтобы визу дали, иначе нафиг ты им тут нужен. Как по мне справедливо.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:42
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Bolt
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:56
antey1969 написав:beee
Кто-то же должен за все платить.
Свеженазначаемых послов нужно за что-то содержать.
коли ти так відповідаєш, це каже що за мисленням типічний постсовок - ти точно в Німеччині живеш, чи це легенда?
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Shaman
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:05
Нафта закрила тиждень по 89. Мій прогноз, що наступного року буде криза авіації через високі ціни на авіапальне. За рік боргова криза в країнах PIGS.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:23
beee написав: BIGor написав: Bolt написав:
Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.
За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук.
Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?
Чи вірна це стратегія?
якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.
й те, що вони не сплачують податки - це пів-справи. більшість же ще отримує допомогу. а ось з цим там вміють боротися - це не тільки наші так вміють - щось отримати на халяву.
тому очікую хвилю вереску, що ж це робиться люди роднії, податкова чи джобцентр такі штрафи виставили. потім хвиля повернення. а ті що залишаться, питань зі сплати податків задавати не будуть - будуть платити
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Shaman
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