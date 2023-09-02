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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 12:20
BIGor написав: Bolt написав: beee написав:
Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.
За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук.
Обайтек легко скіздить з польского бюджету суму співрозмірну тій , що приховають тисячі ухилянтів від сплати податків на ОЛХ.
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Bolt
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:29
Shaman написав: Bolt написав: beee написав:
Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.
схоже на те, що наші вирішили, які там лохи - можна ж податки не платити.
я гадаю німецька податкова їх навчить. польська напевне теж.
й всі мрії про еміграцію закінчаться...
В Испании вроде решили пока не трогать беженцев, но тут такой нюанс что по налогам могут и через 5 лет прикопаться. Тоесть скорей всего просто ждут конец ВЗ, а там будут смотреть - кто уедет, то пофиг, скорей всего им никто ничего предъявлять не будет. А вот те кто захочет остаться - мозг вынесут за каждую копейку. Так что да, налоги лучше платить, если в планах оставаться в Европе.
Ну и вообще, тут главное требование работать и показывать зп чтобы визу дали, иначе нафиг ты им тут нужен. Как по мне справедливо.
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slonomag
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:42
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Bolt
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Додано: Суб 02 вер, 2023 12:56
antey1969 написав:beee
Кто-то же должен за все платить.
Свеженазначаемых послов нужно за что-то содержать.
коли ти так відповідаєш, це каже що за мисленням типічний постсовок - ти точно в Німеччині живеш, чи це легенда?
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Shaman
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:05
Нафта закрила тиждень по 89. Мій прогноз, що наступного року буде криза авіації через високі ціни на авіапальне. За рік боргова криза в країнах PIGS.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:23
beee написав: BIGor написав: Bolt написав:
Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.
За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук.
Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?
Чи вірна це стратегія?
якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.
й те, що вони не сплачують податки - це пів-справи. більшість же ще отримує допомогу. а ось з цим там вміють боротися - це не тільки наші так вміють - щось отримати на халяву.
тому очікую хвилю вереску, що ж це робиться люди роднії, податкова чи джобцентр такі штрафи виставили. потім хвиля повернення. а ті що залишаться, питань зі сплати податків задавати не будуть - будуть платити
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Shaman
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Додано: Суб 02 вер, 2023 13:44
Shaman написав: beee написав:
BIGor написав:[quote="5617363:Bolt"]
Да у них налоговики взялись, даже за тех, кто продаёт что-либо через ОЛХ.
За ОЛХ взялись хто веде бізнес через ОЛХ, тобто якщо ти закупив партію товару, і продаєш. А не так, якщо раз в 3 роки продаєш бу телефон чи ноутбук.
Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?
Чи вірна це стратегія?
якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.
й те, що вони не сплачують податки - це пів-справи. більшість же ще отримує допомогу. а ось з цим там вміють боротися - це не тільки наші так вміють - щось отримати на халяву.
тому очікую хвилю вереску, що ж це робиться люди роднії, податкова чи джобцентр такі штрафи виставили. потім хвиля повернення. а ті що залишаться, питань зі сплати податків задавати не будуть - будуть платити
[/quote]Наши люди не привыкли, потому что видят нулевой результат. Не стоит делать из украинцев дураков. Все всё знают. Зато когда украинцы видят цель, они сотни миллионов собирают за считанные часы. Европецы так смогут? Ааа?
В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.
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beee
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Додано: Суб 02 вер, 2023 14:00
beee написав:
В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.
Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.
Сразу начинается "а вот арабы/латиносы/пакистанцы не работают, живут на мои налоги, пенсионеры по 1000евро пенсии получают с меня" и тд. При том как-то забывают, что и сами первые пол года не стеснялись эти самые пособия получать, и с их налогов им же через 15-20 лет будет те же 1000-1500евро пенсии, а мб и больше.
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slonomag
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Додано: Суб 02 вер, 2023 14:07
slonomag написав:
Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине.
beee написав:
В Европе наши оплачивают налоги как паиньки
От так і більшість моїх знайомих: намагаються мінімізувати сплату податків до першого штрафу від податкової, після нього платять все чемно.
Найгірше для наших людей в Європі те, що там стежать не тільки за прибутками, а й за витратами.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 14:14
slonomag написав: beee написав:
В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.
Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.
Сразу начинается "а вот арабы/латиносы/пакистанцы не работают, живут на мои налоги, пенсионеры по 1000евро пенсии получают с меня" и тд. При том как-то забывают, что и сами первые пол года не стеснялись эти самые пособия получать, и с их налогов им же через 15-20 лет будет те же 1000-1500евро пенсии, а мб и больше.
тобто в Україні вже є ціле покоління ІТшників, які весь час платили по 5%, й для них дивно, як це - податок 30-40%. хоча в Україні він трохи менше 20%.
будемо далі вештатися пустелею
й це відповідь тим, хто прогнозував у мирні часи масовий виїзд ІТшників. як раз через саме зараз багато не поїде за кордон, бо поки ще молоді - медицина та діти не дуже актуальні - а отримати вдвічі більше грошей - це вдвічі більше грошей. тим паче що отримати за них тут можливо набагато більше.
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