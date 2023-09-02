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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1169117011711172
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:21

slonomag ,
Виключно для саморозвитку…
А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?


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Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 вер, 2023 14:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:й це відповідь тим, хто прогнозував у мирні часи масовий виїзд ІТшників. як раз через саме зараз багато не поїде за кордон, бо поки ще молоді - медицина та діти не дуже актуальні - а отримати вдвічі більше грошей - це вдвічі більше грошей. тим паче що отримати за них тут можливо набагато більше.

Поїдуть, якщо випустять. Існує багато країн з нормальним оподаткуванням, як в Грузії, навіть в Європі є Литва.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 02 вер, 2023 14:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Виключно для саморозвитку…
А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?

Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:51

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Виключно для саморозвитку…
А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?

Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах

тобто варіант - пожив півроку в Іспанії, поїхав у Португалію. ще через півроку - до Італії. й далі по колу :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:51

  beee написав:
Shaman написав:
  beee написав:Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?
Чи вірна це стратегія?

якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.

й те, що вони не сплачують податки - це пів-справи. більшість же ще отримує допомогу. а ось з цим там вміють боротися - це не тільки наші так вміють - щось отримати на халяву. :)

тому очікую хвилю вереску, що ж це робиться люди роднії, податкова чи джобцентр такі штрафи виставили. потім хвиля повернення. а ті що залишаться, питань зі сплати податків задавати не будуть - будуть платити :D
Наши люди не привыкли, потому что видят нулевой результат. Не стоит делать из украинцев дураков. Все всё знают. Зато когда украинцы видят цель, они сотни миллионов собирают за считанные часы. Европецы так смогут? Ааа?
В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.

А кули с тех, школ, если на начало учебного года 24 тыс открытых вакансий учителей. На минималку - 2 с копейками тыс зл на руки(для учителя с небольшим стажем работы) желающих вджобывать нет. Кстати, в Польше с НГ обратно вводится VAT на жратву отмененный в связи с Ковидом для поддержки трусов przetętnego полячека.😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:52

  slonomag написав:
  beee написав:В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.

Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.


На канале (телеграм?) участники вполне озвучивают размер своих зарплат ?
Откуда в Испании такие зарплаты, вы вроде сами говорили что пятерку у местных работодателей попробуй найти. Слабо верится, что все те тысячи работают с самозанятостью как и вы, по личным контрактам с заказчиками из разных стран.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:53

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Виключно для саморозвитку…
А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?

Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах

тобто варіант - пожив півроку в Іспанії, поїхав у Португалію. ще через півроку - до Італії. й далі по колу :lol:

То теж ЄС, але в умовну Албанію-чому б і ні.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 14:54

  vladimir07 написав:
  slonomag написав:
  beee написав:В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.

Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.


На канале (телеграм?) участники вполне озвучивают размер своих зарплат ?
Откуда в Испании такие зарплаты, вы вроде сами говорили что пятерку у местных работодателей попробуй найти. Слабо верится, что все те тысячи работают с самозанятостью как и вы, по личным контрактам с заказчиками из разных стран.

як я розумію це канал якраз для таких самозайнятих :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 15:03

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Виключно для саморозвитку…
А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?

Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах


Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку
adeges
 
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  #<1 ... 1169117011711172
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