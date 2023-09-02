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#<1 ... 1169117011711172 Додано: Суб 02 вер, 2023 14:21 slonomag ,

Виключно для саморозвитку…

А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?





Виключно для саморозвитку…А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії? Востаннє редагувалось Hotab в Суб 02 вер, 2023 14:28, всього редагувалось 1 раз. Hotab Повідомлень: 9775 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 14:27 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: й це відповідь тим, хто прогнозував у мирні часи масовий виїзд ІТшників. як раз через саме зараз багато не поїде за кордон, бо поки ще молоді - медицина та діти не дуже актуальні - а отримати вдвічі більше грошей - це вдвічі більше грошей. тим паче що отримати за них тут можливо набагато більше. й це відповідь тим, хто прогнозував у мирні часи масовий виїзд ІТшників. як раз через саме зараз багато не поїде за кордон, бо поки ще молоді - медицина та діти не дуже актуальні - а отримати вдвічі більше грошей - це вдвічі більше грошей. тим паче що отримати за них тут можливо набагато більше.

Поїдуть, якщо випустять. Існує багато країн з нормальним оподаткуванням, як в Грузії, навіть в Європі є Литва. Поїдуть, якщо випустять. Існує багато країн з нормальним оподаткуванням, як в Грузії, навіть в Європі є Литва. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 02 вер, 2023 14:35, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1308 З нами з: 29.07.22 Подякував: 171 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 14:28 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Виключно для саморозвитку…

А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії? Виключно для саморозвитку…А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?

Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах Дюрі-бачі

Повідомлень: 1308 З нами з: 29.07.22 Подякував: 171 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 14:51 Дюрі-бачі написав: Hotab написав: Виключно для саморозвитку…

А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії? Виключно для саморозвитку…А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?

Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах

тобто варіант - пожив півроку в Іспанії, поїхав у Португалію. ще через півроку - до Італії. й далі по колу тобто варіант - пожив півроку в Іспанії, поїхав у Португалію. ще через півроку - до Італії. й далі по колу Shaman

Повідомлень: 4158 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 14:51 beee написав: Shaman написав: beee написав: Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?

Чи вірна це стратегія? Як ви всі вважаєте, в чому все таки філософія боротьби з ухиленням сплати податків низів, тобто мілких торговців?Чи вірна це стратегія?

якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.



й те, що вони не сплачують податки - це пів-справи. більшість же ще отримує допомогу. а ось з цим там вміють боротися - це не тільки наші так вміють - щось отримати на халяву.



тому очікую хвилю вереску, що ж це робиться люди роднії, податкова чи джобцентр такі штрафи виставили. потім хвиля повернення. а ті що залишаться, питань зі сплати податків задавати не будуть - будуть платити якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.й те, що вони не сплачують податки - це пів-справи. більшість же ще отримує допомогу. а ось з цим там вміють боротися - це не тільки наші так вміють - щось отримати на халяву.тому очікую хвилю вереску, що ж це робиться люди роднії, податкова чи джобцентр такі штрафи виставили. потім хвиля повернення. а ті що залишаться, питань зі сплати податків задавати не будуть - будуть платити Наши люди не привыкли, потому что видят нулевой результат. Не стоит делать из украинцев дураков. Все всё знают. Зато когда украинцы видят цель, они сотни миллионов собирают за считанные часы. Европецы так смогут? Ааа?

В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов. Наши люди не привыкли, потому что видят нулевой результат. Не стоит делать из украинцев дураков. Все всё знают. Зато когда украинцы видят цель, они сотни миллионов собирают за считанные часы. Европецы так смогут? Ааа?В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.

А кули с тех, школ, если на начало учебного года 24 тыс открытых вакансий учителей. На минималку - 2 с копейками тыс зл на руки(для учителя с небольшим стажем работы) желающих вджобывать нет. Кстати, в Польше с НГ обратно вводится VAT на жратву отмененный в связи с Ковидом для поддержки трусов przetętnego полячека.😏 А кули с тех, школ, если на начало учебного года 24 тыс открытых вакансий учителей. На минималку - 2 с копейками тыс зл на руки(для учителя с небольшим стажем работы) желающих вджобывать нет. Кстати, в Польше с НГ обратно вводится VAT на жратву отмененный в связи с Ковидом для поддержки трусов przetętnego полячека.😏 Bolt Повідомлень: 2261 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 14:52 slonomag написав: beee написав: В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов. В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.

Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.

Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.



На канале (телеграм?) участники вполне озвучивают размер своих зарплат ?

Откуда в Испании такие зарплаты, вы вроде сами говорили что пятерку у местных работодателей попробуй найти. Слабо верится, что все те тысячи работают с самозанятостью как и вы, по личным контрактам с заказчиками из разных стран. На канале (телеграм?) участники вполне озвучивают размер своих зарплат ?Откуда в Испании такие зарплаты, вы вроде сами говорили что пятерку у местных работодателей попробуй найти. Слабо верится, что все те тысячи работают с самозанятостью как и вы, по личным контрактам с заказчиками из разных стран. vladimir07 Повідомлень: 1811 З нами з: 30.01.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 14:53 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Hotab написав: Виключно для саморозвитку…

А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії? Виключно для саморозвитку…А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?

Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах

тобто варіант - пожив півроку в Іспанії, поїхав у Португалію. ще через півроку - до Італії. й далі по колу тобто варіант - пожив півроку в Іспанії, поїхав у Португалію. ще через півроку - до Італії. й далі по колу

То теж ЄС, але в умовну Албанію-чому б і ні. То теж ЄС, але в умовну Албанію-чому б і ні. Bolt Повідомлень: 2261 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 163 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 14:54 vladimir07 написав: slonomag написав: beee написав: В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов. В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.

Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.

Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.



На канале (телеграм?) участники вполне озвучивают размер своих зарплат ?

Откуда в Испании такие зарплаты, вы вроде сами говорили что пятерку у местных работодателей попробуй найти. Слабо верится, что все те тысячи работают с самозанятостью как и вы, по личным контрактам с заказчиками из разных стран. На канале (телеграм?) участники вполне озвучивают размер своих зарплат ?Откуда в Испании такие зарплаты, вы вроде сами говорили что пятерку у местных работодателей попробуй найти. Слабо верится, что все те тысячи работают с самозанятостью как и вы, по личным контрактам с заказчиками из разных стран.

як я розумію це канал якраз для таких самозайнятих як я розумію це канал якраз для таких самозайнятих Shaman

Повідомлень: 4158 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1143 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 15:03 Дюрі-бачі написав: Hotab написав: Виключно для саморозвитку…

А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії? Виключно для саморозвитку…А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?

Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах Є період, зазвичай пів року, протягом якого так можна. Потім ІТ-шник визнається податковим резидентом і потрібно платити податки по місцевих законах



Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку adeges Повідомлень: 4354 З нами з: 14.03.06 Подякував: 398 раз. Подякували: 1005 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1169117011711172 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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