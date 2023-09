Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1171117211731174> Додано: Суб 02 вер, 2023 15:31 adeges написав: Я щось мабуть пропустив. Що, Ермакс зміг на тиждень вирватись з віденських казематів на неньку, але злая судьба змусила повернутись в застенки of most lively city of the world?



А був ли мальчик?

Повідомлень: 15352 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7925 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 15:40 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: тобто в Україні вже є ціле покоління ІТшників, які весь час платили по 5%, й для них дивно, як це - податок 30-40%. хоча в Україні він трохи менше 20%.

будемо далі вештатися пустелею

будемо далі вештатися пустелею тобто в Україні вже є ціле покоління ІТшників, які весь час платили по 5%, й для них дивно, як це - податок 30-40%. хоча в Україні він трохи менше 20%.будемо далі вештатися пустелею



Я платил и 40 и 5, вообще пофиг. Конечно, если в Украине было бы 40, то уехало бы гораздо больше. Сниженная ставка плата за риск человеку который мог бы с минимальными затратами адаптироваться на Западе, который уже в принципе интегрирован в западные производственные цепочки. Риск в том что невозможно что-то планировать на 5+ лет, каждые 10 лет гарантированная жопа, и все нажитое пойдет прахом если не диверсифицироваться



у кого? у вас персонально? у кого? у вас персонально? rjkz

Повідомлень: 15352 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7925 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 15:51 Чукча2 написав: Всегда было интересно, от чего самые ярые патриоты всегда живут за границей.



Носят вышиванки, говорят только на мове, орут во всю глотку о любви к родине.



Но, ты его и цепями не затащишь на родину, даже в гости.



Это чувство стыда, комплекс, страх ?



Брат жены пример хороший…

Купил инвалидность за 10К и укатил в Америку к маме, которая там долго живет.



Говорит на мове, носит вышиванки, орет о любви, но…



Айрмакс, пейте 0,5 теплой (чуть горяченькой) водички на тощак.

Отлично сжигает калории. Всегда было интересно, от чего самые ярые патриоты всегда живут за границей.Носят вышиванки, говорят только на мове, орут во всю глотку о любви к родине.Но, ты его и цепями не затащишь на родину, даже в гости.Это чувство стыда, комплекс, страх ?Брат жены пример хороший…Купил инвалидность за 10К и укатил в Америку к маме, которая там долго живет.Говорит на мове, носит вышиванки, орет о любви, но…



Миллионы людей так и делают.

Миллионы людей так и делают.

Для вкуса только нагревают воду с перетертыми зернами черного цвета, я еще и молоко добавляю. Говорят в Вене для похудения эту воду с зернами заедают круассанами. 5-6 круассанов отлично сжигают каллории.

Повідомлень: 15352 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7925 раз. Подякували: 4838 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 15:52 BIGor написав: Shaman написав: якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.

Щось ти набріхуєш на наш народ. Чи коли влаштовуєшся в будь-яку контору, в тебе питають, от є брутто, можеш сповна платити 46% чи можемо мінімалку офіційно платити, а решта в конветрті. Я такого в житті в Україні не бачив - як ухилятися від податків - мутить тільки роботодавець. Від пересічного вимагається тільки погодитись або йти за руським кораблем куди подалі.

Щось ти набріхуєш на наш народ. Чи коли влаштовуєшся в будь-яку контору, в тебе питають, от є брутто, можеш сповна платити 46% чи можемо мінімалку офіційно платити, а решта в конветрті. Я такого в житті в Україні не бачив - як ухилятися від податків - мутить тільки роботодавець. Від пересічного вимагається тільки погодитись або йти за руським кораблем куди подалі. Щось ти набріхуєш на наш народ. Чи коли влаштовуєшся в будь-яку контору, в тебе питають, от є брутто, можеш сповна платити 46% чи можемо мінімалку офіційно платити, а решта в конветрті. Я такого в житті в Україні не бачив - як ухилятися від податків - мутить тільки роботодавець. Від пересічного вимагається тільки погодитись або йти за руським кораблем куди подалі.



Нн зрозумів. В конверті пропонкують в ЄС?

Щось ти набріхуєш на наш народ. Чи коли влаштовуєшся в будь-яку контору, в тебе питають, от є брутто, можеш сповна платити 46% чи можемо мінімалку офіційно платити, а решта в конветрті. Я такого в житті в Україні не бачив - як ухилятися від податків - мутить тільки роботодавець. Від пересічного вимагається тільки погодитись або йти за руським кораблем куди подалі. Щось ти набріхуєш на наш народ. Чи коли влаштовуєшся в будь-яку контору, в тебе питають, от є брутто, можеш сповна платити 46% чи можемо мінімалку офіційно платити, а решта в конветрті. Я такого в житті в Україні не бачив - як ухилятися від податків - мутить тільки роботодавець. Від пересічного вимагається тільки погодитись або йти за руським кораблем куди подалі.



Загальновідома практика в Україні, і не пропонують, а ставлять перед фактом.

Загальновідома практика в Україні, і не пропонують, а ставлять перед фактом. Загальновідома практика в Україні, і не пропонують, а ставлять перед фактом. BIGor

Повідомлень: 8132 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1225 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 16:13 Hotab написав: slonomag ,

Виключно для саморозвитку…

А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?





Виключно для саморозвитку…А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?

Так може, знайомі так і живуть, виїхали ще за місяць до повномаштабного

Модератор Повідомлень: 33705 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7819 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 16:27 Faceless написав: Hotab написав: slonomag ,

Виключно для саморозвитку…

А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?





Виключно для саморозвитку…А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?

Так може, знайомі так і живуть, виїхали ще за місяць до повномаштабного Так може, знайомі так і живуть, виїхали ще за місяць до повномаштабного

По закону нет. 183 дня прибывания в стране = плати налог. Иначе кто бы вообще переводился на местные налоги? Другое дело что хитросделанных уева туча, которые продолжают работать через Украину с 5%, и морозятся от уплаты налогов.

vladimir07 написав: slonomag написав: beee написав: В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.

Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.

На канале (телеграм?) участники вполне озвучивают размер своих зарплат ?

Откуда в Испании такие зарплаты, вы вроде сами говорили что пятерку у местных работодателей попробуй найти. Слабо верится, что все те тысячи работают с самозанятостью как и вы, по личным контрактам с заказчиками из разных стран.

Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.

Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.



На канале (телеграм?) участники вполне озвучивают размер своих зарплат ?

Откуда в Испании такие зарплаты, вы вроде сами говорили что пятерку у местных работодателей попробуй найти. Слабо верится, что все те тысячи работают с самозанятостью как и вы, по личным контрактам с заказчиками из разных стран. На канале (телеграм?) участники вполне озвучивают размер своих зарплат ?Откуда в Испании такие зарплаты, вы вроде сами говорили что пятерку у местных работодателей попробуй найти. Слабо верится, что все те тысячи работают с самозанятостью как и вы, по личным контрактам с заказчиками из разных стран.

Ну в лоб конечно нет. Но когда человек пишет что у него выходит 40к налогов за год, то можно посчитать примерную зп. Или что попадает на максимальный ЕСВ (тут в зависимости от зп это от 200 с копейками до 600евро в месяц при зп больше 6к). Ну и конечно тут 0 человек работает в испанских компаниях так как их зп 50-60к это ни о чем. Да вы сами можете в ТГ найти доу Испания и почитать.

slonomag написав: По закону нет. 183 дня прибывания в стране = плати налог. Иначе кто бы вообще переводился на местные налоги? Другое дело что хитросделанных уева туча, которые продолжают работать через Украину с 5%, и морозятся от уплаты налогов.

Думаю таких в первую очередь будут выгонять после окончания ВЗ. Или выписывать штрафы в размере 500% от того что недоплатил если решат остаться. Это было бы справедливо.

Наскільки знаю якраз для українців, що виїхали в 2022 зробили виключення, і цей строк був чи то 1,5 року, а потім його продовжили. А вони виїхали буквально за місяць до вторгнення. Ну і ті хто виїхав пізніше теж так само працюють

Наскільки знаю якраз для українців, що виїхали в 2022 зробили виключення, і цей строк був чи то 1,5 року, а потім його продовжили. А вони виїхали буквально за місяць до вторгнення. Ну і ті хто виїхав пізніше теж так само працюють Наскільки знаю якраз для українців, що виїхали в 2022 зробили виключення, і цей строк був чи то 1,5 року, а потім його продовжили. А вони виїхали буквально за місяць до вторгнення. Ну і ті хто виїхав пізніше теж так само працюють Faceless

