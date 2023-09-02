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Shaman написав:тобто в Україні вже є ціле покоління ІТшників, які весь час платили по 5%, й для них дивно, як це - податок 30-40%. хоча в Україні він трохи менше 20%. будемо далі вештатися пустелею
Я платил и 40 и 5, вообще пофиг. Конечно, если в Украине было бы 40, то уехало бы гораздо больше. Сниженная ставка плата за риск человеку который мог бы с минимальными затратами адаптироваться на Западе, который уже в принципе интегрирован в западные производственные цепочки. Риск в том что невозможно что-то планировать на 5+ лет, каждые 10 лет гарантированная жопа, и все нажитое пойдет прахом если не диверсифицироваться
beee написав:Вчера польский чиновник говорил, что мы заберём у вас всё, где бы вы не прятали: в эмиратах, через крипту - ничего не поможет. Мы всё конфискуем и сейчас ищем механизмы. Поэтому, говорит, мой совет - вкладывайте в своё государство
Миллионы людей так и делают. Для вкуса только нагревают воду с перетертыми зернами черного цвета, я еще и молоко добавляю. Говорят в Вене для похудения эту воду с зернами заедают круассанами. 5-6 круассанов отлично сжигают каллории.
Shaman написав:якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.
Щось ти набріхуєш на наш народ. Чи коли влаштовуєшся в будь-яку контору, в тебе питають, от є брутто, можеш сповна платити 46% чи можемо мінімалку офіційно платити, а решта в конветрті. Я такого в житті в Україні не бачив - як ухилятися від податків - мутить тільки роботодавець. Від пересічного вимагається тільки погодитись або йти за руським кораблем куди подалі.
Shaman написав:якщо ми кажемо про Європу, то до них зараз приїхала купа людей, які звикли платити податки трохи по-іншому, тобто ніяк - так, це я про українців.
Щось ти набріхуєш на наш народ. Чи коли влаштовуєшся в будь-яку контору, в тебе питають, от є брутто, можеш сповна платити 46% чи можемо мінімалку офіційно платити, а решта в конветрті. Я такого в житті в Україні не бачив - як ухилятися від податків - мутить тільки роботодавець. Від пересічного вимагається тільки погодитись або йти за руським кораблем куди подалі.
Нн зрозумів. В конверті пропонкують в ЄС?
Загальновідома практика в Україні, і не пропонують, а ставлять перед фактом.
Hotab написав:slonomag , Виключно для саморозвитку… А умовний ойтішник може і далі офіційно працювати в Україні, платити 5% податку , але фактично жити в гешпанії?
Так може, знайомі так і живуть, виїхали ще за місяць до повномаштабного
По закону нет. 183 дня прибывания в стране = плати налог. Иначе кто бы вообще переводился на местные налоги? Другое дело что хитросделанных уева туча, которые продолжают работать через Украину с 5%, и морозятся от уплаты налогов. Думаю таких в первую очередь будут выгонять после окончания ВЗ. Или выписывать штрафы в размере 500% от того что недоплатил если решат остаться. Это было бы справедливо.
beee написав:В Европе наши оплачивают налоги как паиньки. Потому что в той же Польше школы растут первее жилых комплексов.
Да нифига, пытаются петлять еще похлеще чем в Украине. Только каждый 5й реально платит по полной как европейцы. Сижу в канале доу Испания, там несколько тысяч программистов в основном норм уровня с зп 5-10куе. И для них прогресивная шкала это ппц какой-то, проще руку себе отпилить, чем заплатить налоги по прогресивной шкале. Ну вот не могут они после 5% в Украине смириться с тем что в Европе с их зп надо отдавать 30-40%.
На канале (телеграм?) участники вполне озвучивают размер своих зарплат ? Откуда в Испании такие зарплаты, вы вроде сами говорили что пятерку у местных работодателей попробуй найти. Слабо верится, что все те тысячи работают с самозанятостью как и вы, по личным контрактам с заказчиками из разных стран.
Ну в лоб конечно нет. Но когда человек пишет что у него выходит 40к налогов за год, то можно посчитать примерную зп. Или что попадает на максимальный ЕСВ (тут в зависимости от зп это от 200 с копейками до 600евро в месяц при зп больше 6к). Ну и конечно тут 0 человек работает в испанских компаниях так как их зп 50-60к это ни о чем. Да вы сами можете в ТГ найти доу Испания и почитать.
slonomag написав:По закону нет. 183 дня прибывания в стране = плати налог. Иначе кто бы вообще переводился на местные налоги? Другое дело что хитросделанных уева туча, которые продолжают работать через Украину с 5%, и морозятся от уплаты налогов. Думаю таких в первую очередь будут выгонять после окончания ВЗ. Или выписывать штрафы в размере 500% от того что недоплатил если решат остаться. Это было бы справедливо.
Наскільки знаю якраз для українців, що виїхали в 2022 зробили виключення, і цей строк був чи то 1,5 року, а потім його продовжили. А вони виїхали буквально за місяць до вторгнення. Ну і ті хто виїхав пізніше теж так само працюють