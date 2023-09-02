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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 16:39
Shaman написав:
тобто варіант - пожив півроку в Іспанії, поїхав у Португалію. ще через півроку - до Італії. й далі по колу
Если без детей и не болеешь то да. Иначе как детям учиться, по пол года в каждой стране? ) И если ты чем-то хроническим болеешь, то с местными курсами лечения длинною в пару лет замахаешься в каждой новой стране все обследования заново проходить, еще и на разных языках изъясняться с докторами. Так что это вариант для молодых, бездетных и не болеющих )
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slonomag
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Додано: Суб 02 вер, 2023 16:43
Faceless написав: slonomag написав:
По закону нет. 183 дня прибывания в стране = плати налог. Иначе кто бы вообще переводился на местные налоги? Другое дело что хитросделанных уева туча, которые продолжают работать через Украину с 5%, и морозятся от уплаты налогов.
Думаю таких в первую очередь будут выгонять после окончания ВЗ. Или выписывать штрафы в размере 500% от того что недоплатил если решат остаться. Это было бы справедливо.
Наскільки знаю якраз для українців, що виїхали в 2022 зробили виключення, і цей строк був чи то 1,5 року, а потім його продовжили. А вони виїхали буквально за місяць до вторгнення. Ну і ті хто виїхав пізніше теж так само працюють
Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам.
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slonomag
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Додано: Суб 02 вер, 2023 16:47
slonomag написав:
Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам.
Ця інформація конкретно про Іспанію ходила ще з березня, на цій базі робили релокацію співробітників компанії. Зараз шукати пруфи якось ліньки, але то була офіційна інфо
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Faceless
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:01
slonomag написав:
Ну в лоб конечно нет. Но когда человек пишет что у него выходит 40к налогов за год, то можно посчитать примерную зп. Или что попадает на максимальный ЕСВ (тут в зависимости от зп это от 200 с копейками до 600евро в месяц при зп больше 6к). Ну и конечно тут 0 человек работает в испанских компаниях так как их зп 50-60к это ни о чем. Да вы сами можете в ТГ найти доу Испания и почитать.
Ну наверное коллеги не собираются оставаться в ЕС, ибо облом платить налоги и даунгрейдиться по возможностям.
Если работать у местных на 5к евро брутто, то на руки выйдет +/- 3500 и это вы называете ни о чем ?
По меркам привыкших к 5куе на руки у себя дома наверное так и есть, а по меркам местных это чуть ли не выше крыши. Чуваки, которые 5 лет назад приезжали в Киев на финал лиги чемпионов говорили, что зарабатывают 1000-1500, но правда за пять лет зарплаты явно могли подрасти.
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vladimir07
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:12
Faceless написав: slonomag написав:
Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам.
Ця інформація конкретно про Іспанію ходила ще з березня, на цій базі робили релокацію співробітників компанії. Зараз шукати пруфи якось ліньки, але то була офіційна інфо
Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей. И они и правда не платят налоги, подозреваю что вообще нигде. Но это как бы сказать, "персоны нон-грата", в банках им постоянно выносят мозг где деньги взял, банят счета периодически, никакие кредиты-ипотеки им не светят, 90% расчетов они проводят наличкой, при аренде с них требуют на год вперед оплату + накидывают 20% к стоимости или вообще не сдают жилье и тд.
Вот живой пример - я взял кредит на машину за 10 мин, просто показав справку из испанской налогой. Когда арендовал квартиру у меня было 3 варианта, владельцы испанцы были готовы мне сразу сдать без вопросов и всяких предоплат. А в то же время куча народу ходит и ноет "гадкие испанцы, не сдают жилье, как все плохо-тяжко, кредит фиг возьмешь, ипотеку дают не больше 30% и под бешенные проценты". И никак не могут провести причинно-следственную связь почему у них так, а у других все норм.
А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет.
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slonomag
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:24
vladimir07 написав:
slonomag написав:
Ну в лоб конечно нет. Но когда человек пишет что у него выходит 40к налогов за год, то можно посчитать примерную зп. Или что попадает на максимальный ЕСВ (тут в зависимости от зп это от 200 с копейками до 600евро в месяц при зп больше 6к). Ну и конечно тут 0 человек работает в испанских компаниях так как их зп 50-60к это ни о чем. Да вы сами можете в ТГ найти доу Испания и почитать.
Ну наверное коллеги не собираются оставаться в ЕС, ибо облом платить налоги и даунгрейдиться по возможностям.
Если работать у местных на 5к евро брутто, то на руки выйдет +/- 3500 и это вы называете ни о чем ?
По меркам привыкших к 5куе на руки у себя дома наверное так и есть, а по меркам местных это чуть ли не выше крыши. Чуваки, которые 5 лет назад приезжали в Киев на финал лиги чемпионов говорили, что зарабатывают 1000-1500, но правда за пять лет зарплаты явно могли подрасти.
Для местного с квартирой или возможностью взять 95% ипотеку 3500 норм. Для понаехов 1000 на аренду, 1000 на еду, 500 на шмотки/кафе/всякие мелкие траты - 1000 в копилку. А если еще машину какую-то выплачиваешь, парковка, бензин и тд, то вообще 300 в копилку - это слезы. При ипотеке максимум 70-80%, набомжевать 60-80к первый взнос с таким скирдованием практически нереально. Поэтому кто хочет остаться тут жить конечно вынуждены работать на ту же юс например чтобы хотя бы 80к в год набегало. Ну или жена должна еще работать, но судя по всему это 10% семей в ИТ.
П.С. Самое главное - язык. В испанской компании это обязаловка. И нафига какому-то синьеру свободно говорящему на англ долбаться с этим, если ты спокойно можешь пойти в любую юс компанию на 5-7к, если повезет то и 10к в месяц?
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slonomag
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:28
adeges написав:
Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку
За Європу ще кейсів не знаю, може й так буде. Кільком знайомим в Чехії прийшов лист приблизно такого змісту "Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!". Після цього знайомі переоформили виплату на Чеську картку і почали платити податки з неї з моменту оформлення, а також тоді закрили ФОП в Україні...
Можу ще розповісти кейс свого шефа, який переїхав в Казахстан в 2019 році і отримував зарплати з університетів і з України і з Казахстану. Через пів року Казахи захотіли з нього пощипати 20% із всіх доходів, які отримані в Україні. Він звернувся із заявою про подвійне оподаткування. 1,5 роки податкові між собою переписувались. В результаті Казахи зарахували 18% ПДФО, сплачені в Україні і він доплатив 2% податків їм.
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:48
slonomag написав:
Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей.
А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет.
Что это за категория людей, возможно те кто не может оформиться по местным законам ?
Если у кого-то бизнес на родине работает, а в Испании ему просто удобно жить.
Например в Испании живет известный чувак Панин Леша, загорелый, довольный.
Что означает граница в 1000евро ?
Если купить что-угодно в магазине за 1500 евро наличными что будет ?
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vladimir07
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:52
Дюрі-бачі написав:
Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!
Ну примерно так оно и есть. В Испании правда пока дорогое не покупаешь тебя особо никто не трогает, но я думаю по окончанию ВЗ если придешь визу просить чтобы остаться, то тебя спросят "подожди, а как ты интересно жил тут Х лет, на что? Чето мы тебя в базе налоговой не видим". И вот тут начнется самое интересное. И сказки про укр ФОП для испанской налоговой будут до одного места. В Испании вроде 200% штраф за неуплату налогов, тоесть прикинут что заработал 100к за 2 года, в Украине заплатил 5к, в Испании должен был 30к заплатить, 25к разницы * 2 = давай 50к и живи спокойно дальше сколько влезет ) Срок давности до 5 лет, тоесть за 23й год могут и в 28м предъявить. Тут кстати налоговая с тобой не судится, они просто снимают с твоего счета в банке сколько считают нужным, а ты потом можешь попытаться доказать что они не правы )
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slonomag
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Додано: Суб 02 вер, 2023 17:57
vladimir07 написав:
slonomag написав:
Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей.
А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет.
Что это за категория людей, возможно те кто не может оформиться по местным законам ?
Если у кого-то бизнес на родине работает, а в Испании ему просто удобно жить.
Например в Испании живет известный чувак Панин Леша, загорелый, довольный.
Что означает граница в 1000евро ?
Если купить что-угодно в магазине за 1500 евро наличными что будет ?
Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.
И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход.
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