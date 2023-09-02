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#<1 ... 1171117211731174 Додано: Суб 02 вер, 2023 16:39 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: тобто варіант - пожив півроку в Іспанії, поїхав у Португалію. ще через півроку - до Італії. й далі по колу тобто варіант - пожив півроку в Іспанії, поїхав у Португалію. ще через півроку - до Італії. й далі по колу

Если без детей и не болеешь то да. Иначе как детям учиться, по пол года в каждой стране? ) И если ты чем-то хроническим болеешь, то с местными курсами лечения длинною в пару лет замахаешься в каждой новой стране все обследования заново проходить, еще и на разных языках изъясняться с докторами. Так что это вариант для молодых, бездетных и не болеющих ) Если без детей и не болеешь то да. Иначе как детям учиться, по пол года в каждой стране? ) И если ты чем-то хроническим болеешь, то с местными курсами лечения длинною в пару лет замахаешься в каждой новой стране все обследования заново проходить, еще и на разных языках изъясняться с докторами. Так что это вариант для молодых, бездетных и не болеющих ) slonomag Повідомлень: 347 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 16:43 Faceless написав: slonomag написав: По закону нет. 183 дня прибывания в стране = плати налог. Иначе кто бы вообще переводился на местные налоги? Другое дело что хитросделанных уева туча, которые продолжают работать через Украину с 5%, и морозятся от уплаты налогов.

Думаю таких в первую очередь будут выгонять после окончания ВЗ. Или выписывать штрафы в размере 500% от того что недоплатил если решат остаться. Это было бы справедливо. По закону нет. 183 дня прибывания в стране = плати налог. Иначе кто бы вообще переводился на местные налоги? Другое дело что хитросделанных уева туча, которые продолжают работать через Украину с 5%, и морозятся от уплаты налогов.Думаю таких в первую очередь будут выгонять после окончания ВЗ. Или выписывать штрафы в размере 500% от того что недоплатил если решат остаться. Это было бы справедливо.

Наскільки знаю якраз для українців, що виїхали в 2022 зробили виключення, і цей строк був чи то 1,5 року, а потім його продовжили. А вони виїхали буквально за місяць до вторгнення. Ну і ті хто виїхав пізніше теж так само працюють Наскільки знаю якраз для українців, що виїхали в 2022 зробили виключення, і цей строк був чи то 1,5 року, а потім його продовжили. А вони виїхали буквально за місяць до вторгнення. Ну і ті хто виїхав пізніше теж так само працюють

Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам. Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам. slonomag Повідомлень: 347 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 16:47 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам. Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам.

Ця інформація конкретно про Іспанію ходила ще з березня, на цій базі робили релокацію співробітників компанії. Зараз шукати пруфи якось ліньки, але то була офіційна інфо Ця інформація конкретно про Іспанію ходила ще з березня, на цій базі робили релокацію співробітників компанії. Зараз шукати пруфи якось ліньки, але то була офіційна інфо Faceless

Модератор Повідомлень: 33706 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7820 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 17:01 slonomag написав: Ну в лоб конечно нет. Но когда человек пишет что у него выходит 40к налогов за год, то можно посчитать примерную зп. Или что попадает на максимальный ЕСВ (тут в зависимости от зп это от 200 с копейками до 600евро в месяц при зп больше 6к). Ну и конечно тут 0 человек работает в испанских компаниях так как их зп 50-60к это ни о чем. Да вы сами можете в ТГ найти доу Испания и почитать. Ну в лоб конечно нет. Но когда человек пишет что у него выходит 40к налогов за год, то можно посчитать примерную зп. Или что попадает на максимальный ЕСВ (тут в зависимости от зп это от 200 с копейками до 600евро в месяц при зп больше 6к). Ну и конечно тут 0 человек работает в испанских компаниях так как их зп 50-60к это ни о чем. Да вы сами можете в ТГ найти доу Испания и почитать.



Ну наверное коллеги не собираются оставаться в ЕС, ибо облом платить налоги и даунгрейдиться по возможностям.

Если работать у местных на 5к евро брутто, то на руки выйдет +/- 3500 и это вы называете ни о чем ?

По меркам привыкших к 5куе на руки у себя дома наверное так и есть, а по меркам местных это чуть ли не выше крыши. Чуваки, которые 5 лет назад приезжали в Киев на финал лиги чемпионов говорили, что зарабатывают 1000-1500, но правда за пять лет зарплаты явно могли подрасти. Ну наверное коллеги не собираются оставаться в ЕС, ибо облом платить налоги и даунгрейдиться по возможностям.Если работать у местных на 5к евро брутто, то на руки выйдет +/- 3500 и это вы называете ни о чем ?По меркам привыкших к 5куе на руки у себя дома наверное так и есть, а по меркам местных это чуть ли не выше крыши. Чуваки, которые 5 лет назад приезжали в Киев на финал лиги чемпионов говорили, что зарабатывают 1000-1500, но правда за пять лет зарплаты явно могли подрасти. vladimir07 Повідомлень: 1813 З нами з: 30.01.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 17:12 Faceless написав: slonomag написав: Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам. Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам.

Ця інформація конкретно про Іспанію ходила ще з березня, на цій базі робили релокацію співробітників компанії. Зараз шукати пруфи якось ліньки, але то була офіційна інфо Ця інформація конкретно про Іспанію ходила ще з березня, на цій базі робили релокацію співробітників компанії. Зараз шукати пруфи якось ліньки, але то була офіційна інфо

Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей. И они и правда не платят налоги, подозреваю что вообще нигде. Но это как бы сказать, "персоны нон-грата", в банках им постоянно выносят мозг где деньги взял, банят счета периодически, никакие кредиты-ипотеки им не светят, 90% расчетов они проводят наличкой, при аренде с них требуют на год вперед оплату + накидывают 20% к стоимости или вообще не сдают жилье и тд.



Вот живой пример - я взял кредит на машину за 10 мин, просто показав справку из испанской налогой. Когда арендовал квартиру у меня было 3 варианта, владельцы испанцы были готовы мне сразу сдать без вопросов и всяких предоплат. А в то же время куча народу ходит и ноет "гадкие испанцы, не сдают жилье, как все плохо-тяжко, кредит фиг возьмешь, ипотеку дают не больше 30% и под бешенные проценты". И никак не могут провести причинно-следственную связь почему у них так, а у других все норм.



А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет. Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей. И они и правда не платят налоги, подозреваю что вообще нигде. Но это как бы сказать, "персоны нон-грата", в банках им постоянно выносят мозг где деньги взял, банят счета периодически, никакие кредиты-ипотеки им не светят, 90% расчетов они проводят наличкой, при аренде с них требуют на год вперед оплату + накидывают 20% к стоимости или вообще не сдают жилье и тд.Вот живой пример - я взял кредит на машину за 10 мин, просто показав справку из испанской налогой. Когда арендовал квартиру у меня было 3 варианта, владельцы испанцы были готовы мне сразу сдать без вопросов и всяких предоплат. А в то же время куча народу ходит и ноет "гадкие испанцы, не сдают жилье, как все плохо-тяжко, кредит фиг возьмешь, ипотеку дают не больше 30% и под бешенные проценты". И никак не могут провести причинно-следственную связь почему у них так, а у других все норм.А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет. slonomag Повідомлень: 347 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 17:24 vladimir07 написав: slonomag написав: Ну в лоб конечно нет. Но когда человек пишет что у него выходит 40к налогов за год, то можно посчитать примерную зп. Или что попадает на максимальный ЕСВ (тут в зависимости от зп это от 200 с копейками до 600евро в месяц при зп больше 6к). Ну и конечно тут 0 человек работает в испанских компаниях так как их зп 50-60к это ни о чем. Да вы сами можете в ТГ найти доу Испания и почитать. Ну в лоб конечно нет. Но когда человек пишет что у него выходит 40к налогов за год, то можно посчитать примерную зп. Или что попадает на максимальный ЕСВ (тут в зависимости от зп это от 200 с копейками до 600евро в месяц при зп больше 6к). Ну и конечно тут 0 человек работает в испанских компаниях так как их зп 50-60к это ни о чем. Да вы сами можете в ТГ найти доу Испания и почитать.



Ну наверное коллеги не собираются оставаться в ЕС, ибо облом платить налоги и даунгрейдиться по возможностям.

Если работать у местных на 5к евро брутто, то на руки выйдет +/- 3500 и это вы называете ни о чем ?

По меркам привыкших к 5куе на руки у себя дома наверное так и есть, а по меркам местных это чуть ли не выше крыши. Чуваки, которые 5 лет назад приезжали в Киев на финал лиги чемпионов говорили, что зарабатывают 1000-1500, но правда за пять лет зарплаты явно могли подрасти. Ну наверное коллеги не собираются оставаться в ЕС, ибо облом платить налоги и даунгрейдиться по возможностям.Если работать у местных на 5к евро брутто, то на руки выйдет +/- 3500 и это вы называете ни о чем ?По меркам привыкших к 5куе на руки у себя дома наверное так и есть, а по меркам местных это чуть ли не выше крыши. Чуваки, которые 5 лет назад приезжали в Киев на финал лиги чемпионов говорили, что зарабатывают 1000-1500, но правда за пять лет зарплаты явно могли подрасти.



Для местного с квартирой или возможностью взять 95% ипотеку 3500 норм. Для понаехов 1000 на аренду, 1000 на еду, 500 на шмотки/кафе/всякие мелкие траты - 1000 в копилку. А если еще машину какую-то выплачиваешь, парковка, бензин и тд, то вообще 300 в копилку - это слезы. При ипотеке максимум 70-80%, набомжевать 60-80к первый взнос с таким скирдованием практически нереально. Поэтому кто хочет остаться тут жить конечно вынуждены работать на ту же юс например чтобы хотя бы 80к в год набегало. Ну или жена должна еще работать, но судя по всему это 10% семей в ИТ.



П.С. Самое главное - язык. В испанской компании это обязаловка. И нафига какому-то синьеру свободно говорящему на англ долбаться с этим, если ты спокойно можешь пойти в любую юс компанию на 5-7к, если повезет то и 10к в месяц? Для местного с квартирой или возможностью взять 95% ипотеку 3500 норм. Для понаехов 1000 на аренду, 1000 на еду, 500 на шмотки/кафе/всякие мелкие траты - 1000 в копилку. А если еще машину какую-то выплачиваешь, парковка, бензин и тд, то вообще 300 в копилку - это слезы. При ипотеке максимум 70-80%, набомжевать 60-80к первый взнос с таким скирдованием практически нереально. Поэтому кто хочет остаться тут жить конечно вынуждены работать на ту же юс например чтобы хотя бы 80к в год набегало. Ну или жена должна еще работать, но судя по всему это 10% семей в ИТ.П.С. Самое главное - язык. В испанской компании это обязаловка. И нафига какому-то синьеру свободно говорящему на англ долбаться с этим, если ты спокойно можешь пойти в любую юс компанию на 5-7к, если повезет то и 10к в месяц? slonomag Повідомлень: 347 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 17:28 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку

За Європу ще кейсів не знаю, може й так буде. Кільком знайомим в Чехії прийшов лист приблизно такого змісту "Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!". Після цього знайомі переоформили виплату на Чеську картку і почали платити податки з неї з моменту оформлення, а також тоді закрили ФОП в Україні...



Можу ще розповісти кейс свого шефа, який переїхав в Казахстан в 2019 році і отримував зарплати з університетів і з України і з Казахстану. Через пів року Казахи захотіли з нього пощипати 20% із всіх доходів, які отримані в Україні. Він звернувся із заявою про подвійне оподаткування. 1,5 роки податкові між собою переписувались. В результаті Казахи зарахували 18% ПДФО, сплачені в Україні і він доплатив 2% податків їм. За Європу ще кейсів не знаю, може й так буде. Кільком знайомим в Чехії прийшов лист приблизно такого змісту "Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!". Після цього знайомі переоформили виплату на Чеську картку і почали платити податки з неї з моменту оформлення, а також тоді закрили ФОП в Україні...Можу ще розповісти кейс свого шефа, який переїхав в Казахстан в 2019 році і отримував зарплати з університетів і з України і з Казахстану. Через пів року Казахи захотіли з нього пощипати 20% із всіх доходів, які отримані в Україні. Він звернувся із заявою про подвійне оподаткування. 1,5 роки податкові між собою переписувались. В результаті Казахи зарахували 18% ПДФО, сплачені в Україні і він доплатив 2% податків їм. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1309 З нами з: 29.07.22 Подякував: 171 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 17:48 slonomag написав: Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей.



А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет. Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей.А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет.



Что это за категория людей, возможно те кто не может оформиться по местным законам ?

Если у кого-то бизнес на родине работает, а в Испании ему просто удобно жить.

Например в Испании живет известный чувак Панин Леша, загорелый, довольный.



Что означает граница в 1000евро ?

Если купить что-угодно в магазине за 1500 евро наличными что будет ? Что это за категория людей, возможно те кто не может оформиться по местным законам ?Если у кого-то бизнес на родине работает, а в Испании ему просто удобно жить.Например в Испании живет известный чувак Панин Леша, загорелый, довольный.Что означает граница в 1000евро ?Если купить что-угодно в магазине за 1500 евро наличными что будет ? vladimir07 Повідомлень: 1813 З нами з: 30.01.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 17:52 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо! Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!

Ну примерно так оно и есть. В Испании правда пока дорогое не покупаешь тебя особо никто не трогает, но я думаю по окончанию ВЗ если придешь визу просить чтобы остаться, то тебя спросят "подожди, а как ты интересно жил тут Х лет, на что? Чето мы тебя в базе налоговой не видим". И вот тут начнется самое интересное. И сказки про укр ФОП для испанской налоговой будут до одного места. В Испании вроде 200% штраф за неуплату налогов, тоесть прикинут что заработал 100к за 2 года, в Украине заплатил 5к, в Испании должен был 30к заплатить, 25к разницы * 2 = давай 50к и живи спокойно дальше сколько влезет ) Срок давности до 5 лет, тоесть за 23й год могут и в 28м предъявить. Тут кстати налоговая с тобой не судится, они просто снимают с твоего счета в банке сколько считают нужным, а ты потом можешь попытаться доказать что они не правы ) Ну примерно так оно и есть. В Испании правда пока дорогое не покупаешь тебя особо никто не трогает, но я думаю по окончанию ВЗ если придешь визу просить чтобы остаться, то тебя спросят "подожди, а как ты интересно жил тут Х лет, на что? Чето мы тебя в базе налоговой не видим". И вот тут начнется самое интересное. И сказки про укр ФОП для испанской налоговой будут до одного места. В Испании вроде 200% штраф за неуплату налогов, тоесть прикинут что заработал 100к за 2 года, в Украине заплатил 5к, в Испании должен был 30к заплатить, 25к разницы * 2 = давай 50к и живи спокойно дальше сколько влезет ) Срок давности до 5 лет, тоесть за 23й год могут и в 28м предъявить. Тут кстати налоговая с тобой не судится, они просто снимают с твоего счета в банке сколько считают нужным, а ты потом можешь попытаться доказать что они не правы ) slonomag Повідомлень: 347 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 17:57 vladimir07 написав: slonomag написав: Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей.



А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет. Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей.А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет.



Что это за категория людей, возможно те кто не может оформиться по местным законам ?

Если у кого-то бизнес на родине работает, а в Испании ему просто удобно жить.

Например в Испании живет известный чувак Панин Леша, загорелый, довольный.



Что означает граница в 1000евро ?

Если купить что-угодно в магазине за 1500 евро наличными что будет ? Что это за категория людей, возможно те кто не может оформиться по местным законам ?Если у кого-то бизнес на родине работает, а в Испании ему просто удобно жить.Например в Испании живет известный чувак Панин Леша, загорелый, довольный.Что означает граница в 1000евро ?Если купить что-угодно в магазине за 1500 евро наличными что будет ?



Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.



И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход. Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход. slonomag Повідомлень: 347 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1171117211731174 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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