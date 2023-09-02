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#<1 ... 1172117311741175 Додано: Суб 02 вер, 2023 18:16 slonomag написав: Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.



И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход. Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход.



С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?

Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.



У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.

Такому варианту в Испании как-то можно жить ? С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.Такому варианту в Испании как-то можно жить ? vladimir07 Повідомлень: 1815 З нами з: 30.01.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 18:25 vladimir07 написав: slonomag написав: Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.



И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход. Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход.



С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?

Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.



У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.

Такому варианту в Испании как-то можно жить ? С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.Такому варианту в Испании как-то можно жить ?

Платеж больше 1000 попадает в налоговую (банк отправляет инфу). А там начинаются вопросы. Если нет офф дохода.

Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.

Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет? Платеж больше 1000 попадает в налоговую (банк отправляет инфу). А там начинаются вопросы. Если нет офф дохода.Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет? slonomag Повідомлень: 348 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 18:59 Дюрі-бачі написав: adeges написав: Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку

За Європу ще кейсів не знаю, може й так буде. Кільком знайомим в Чехії прийшов лист приблизно такого змісту "Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!". Після цього знайомі переоформили виплату на Чеську картку і почали платити податки з неї з моменту оформлення, а також тоді закрили ФОП в Україні...



Можу ще розповісти кейс свого шефа, який переїхав в Казахстан в 2019 році і отримував зарплати з університетів і з України і з Казахстану. Через пів року Казахи захотіли з нього пощипати 20% із всіх доходів, які отримані в Україні. Він звернувся із заявою про подвійне оподаткування. 1,5 роки податкові між собою переписувались. В результаті Казахи зарахували 18% ПДФО, сплачені в Україні і він доплатив 2% податків їм. За Європу ще кейсів не знаю, може й так буде. Кільком знайомим в Чехії прийшов лист приблизно такого змісту "Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!". Після цього знайомі переоформили виплату на Чеську картку і почали платити податки з неї з моменту оформлення, а також тоді закрили ФОП в Україні...Можу ще розповісти кейс свого шефа, який переїхав в Казахстан в 2019 році і отримував зарплати з університетів і з України і з Казахстану. Через пів року Казахи захотіли з нього пощипати 20% із всіх доходів, які отримані в Україні. Він звернувся із заявою про подвійне оподаткування. 1,5 роки податкові між собою переписувались. В результаті Казахи зарахували 18% ПДФО, сплачені в Україні і він доплатив 2% податків їм.



Гарний приклад. Це не означає, що вони зробили це законно. Я трохи вивчав це питання. Гарний приклад. Це не означає, що вони зробили це законно. Я трохи вивчав це питання. adeges Повідомлень: 4357 З нами з: 14.03.06 Подякував: 398 раз. Подякували: 1005 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 19:04 Re: Еміграція, заробітчанство Если так, то стать налоговыми резидентом и мутить с налогами, нужно быть потерянным или бомжом безответственным.

Я нерезидент и то боюсь. А сдать квартиру в черную даже мысли не было. Первая мысль - как правильно платить налоги. beee

Повідомлень: 990 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 19:10 slonomag написав: Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.

Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет? Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет?



Сомнительно, думаю это будет тот же вариант нелегалов, т.к. у него не будет банковских счетов да и вообще каких-либо документов подтверждающих деятельность приносящую доход и порядки сумм доходов. Да и у местной налоговой наверняка возникнут вопросы если пришлешь отчет с указанием что где-то там "заработал" условно 15кевро за квартал, т.к. это явно превышает средние доходы в Испании. Сомнительно, думаю это будет тот же вариант нелегалов, т.к. у него не будет банковских счетов да и вообще каких-либо документов подтверждающих деятельность приносящую доход и порядки сумм доходов. Да и у местной налоговой наверняка возникнут вопросы если пришлешь отчет с указанием что где-то там "заработал" условно 15кевро за квартал, т.к. это явно превышает средние доходы в Испании. vladimir07 Повідомлень: 1815 З нами з: 30.01.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 19:35 И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?

Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы? Hotab Повідомлень: 9776 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1172117311741175 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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