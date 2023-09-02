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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 18:16
slonomag написав:
Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.
И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход.
С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?
Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.
У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.
Такому варианту в Испании как-то можно жить ?
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vladimir07
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Додано: Суб 02 вер, 2023 18:25
vladimir07 написав:
slonomag написав:
Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.
И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход.
С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?
Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.
У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.
Такому варианту в Испании как-то можно жить ?
Платеж больше 1000 попадает в налоговую (банк отправляет инфу). А там начинаются вопросы. Если нет офф дохода.
Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.
Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет?
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Додано: Суб 02 вер, 2023 18:59
Дюрі-бачі написав: adeges написав:
Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку
За Європу ще кейсів не знаю, може й так буде. Кільком знайомим в Чехії прийшов лист приблизно такого змісту "Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!". Після цього знайомі переоформили виплату на Чеську картку і почали платити податки з неї з моменту оформлення, а також тоді закрили ФОП в Україні...
Можу ще розповісти кейс свого шефа, який переїхав в Казахстан в 2019 році і отримував зарплати з університетів і з України і з Казахстану. Через пів року Казахи захотіли з нього пощипати 20% із всіх доходів, які отримані в Україні. Він звернувся із заявою про подвійне оподаткування. 1,5 роки податкові між собою переписувались. В результаті Казахи зарахували 18% ПДФО, сплачені в Україні і він доплатив 2% податків їм.
Гарний приклад. Це не означає, що вони зробили це законно. Я трохи вивчав це питання.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:04
Если так, то стать налоговыми резидентом и мутить с налогами, нужно быть потерянным или бомжом безответственным.
Я нерезидент и то боюсь. А сдать квартиру в черную даже мысли не было. Первая мысль - как правильно платить налоги.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:10
slonomag написав:
Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.
Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет?
Сомнительно, думаю это будет тот же вариант нелегалов, т.к. у него не будет банковских счетов да и вообще каких-либо документов подтверждающих деятельность приносящую доход и порядки сумм доходов. Да и у местной налоговой наверняка возникнут вопросы если пришлешь отчет с указанием что где-то там "заработал" условно 15кевро за квартал, т.к. это явно превышает средние доходы в Испании.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:35
И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?
Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?
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