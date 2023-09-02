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#<1 ... 1173117411751176> Додано: Суб 02 вер, 2023 18:16 slonomag написав: Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.



И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход. Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход.



С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?

Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.



У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.

Такому варианту в Испании как-то можно жить ? С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.Такому варианту в Испании как-то можно жить ? vladimir07 Повідомлень: 1815 З нами з: 30.01.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 18:25 vladimir07 написав: slonomag написав: Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.



И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход. Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход.



С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?

Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.



У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.

Такому варианту в Испании как-то можно жить ? С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.Такому варианту в Испании как-то можно жить ?

Платеж больше 1000 попадает в налоговую (банк отправляет инфу). А там начинаются вопросы. Если нет офф дохода.

Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.

Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет? Платеж больше 1000 попадает в налоговую (банк отправляет инфу). А там начинаются вопросы. Если нет офф дохода.Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет? slonomag Повідомлень: 348 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 18:59 Дюрі-бачі написав: adeges написав: Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку

За Європу ще кейсів не знаю, може й так буде. Кільком знайомим в Чехії прийшов лист приблизно такого змісту "Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!". Після цього знайомі переоформили виплату на Чеську картку і почали платити податки з неї з моменту оформлення, а також тоді закрили ФОП в Україні...



Можу ще розповісти кейс свого шефа, який переїхав в Казахстан в 2019 році і отримував зарплати з університетів і з України і з Казахстану. Через пів року Казахи захотіли з нього пощипати 20% із всіх доходів, які отримані в Україні. Він звернувся із заявою про подвійне оподаткування. 1,5 роки податкові між собою переписувались. В результаті Казахи зарахували 18% ПДФО, сплачені в Україні і він доплатив 2% податків їм. За Європу ще кейсів не знаю, може й так буде. Кільком знайомим в Чехії прийшов лист приблизно такого змісту "Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!". Після цього знайомі переоформили виплату на Чеську картку і почали платити податки з неї з моменту оформлення, а також тоді закрили ФОП в Україні...Можу ще розповісти кейс свого шефа, який переїхав в Казахстан в 2019 році і отримував зарплати з університетів і з України і з Казахстану. Через пів року Казахи захотіли з нього пощипати 20% із всіх доходів, які отримані в Україні. Він звернувся із заявою про подвійне оподаткування. 1,5 роки податкові між собою переписувались. В результаті Казахи зарахували 18% ПДФО, сплачені в Україні і він доплатив 2% податків їм.



Гарний приклад. Це не означає, що вони зробили це законно. Я трохи вивчав це питання. Гарний приклад. Це не означає, що вони зробили це законно. Я трохи вивчав це питання. adeges Повідомлень: 4357 З нами з: 14.03.06 Подякував: 398 раз. Подякували: 1005 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 19:04 Re: Еміграція, заробітчанство Если так, то стать налоговыми резидентом и мутить с налогами, нужно быть потерянным или бомжом безответственным.

Я нерезидент и то боюсь. А сдать квартиру в черную даже мысли не было. Первая мысль - как правильно платить налоги. beee

Повідомлень: 994 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 19:10 slonomag написав: Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.

Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет? Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет?



Сомнительно, думаю это будет тот же вариант нелегалов, т.к. у него не будет банковских счетов да и вообще каких-либо документов подтверждающих деятельность приносящую доход и порядки сумм доходов. Да и у местной налоговой наверняка возникнут вопросы если пришлешь отчет с указанием что где-то там "заработал" условно 15кевро за квартал, т.к. это явно превышает средние доходы в Испании. Сомнительно, думаю это будет тот же вариант нелегалов, т.к. у него не будет банковских счетов да и вообще каких-либо документов подтверждающих деятельность приносящую доход и порядки сумм доходов. Да и у местной налоговой наверняка возникнут вопросы если пришлешь отчет с указанием что где-то там "заработал" условно 15кевро за квартал, т.к. это явно превышает средние доходы в Испании. vladimir07 Повідомлень: 1815 З нами з: 30.01.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 137 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 19:35 И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?

Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы? Hotab Повідомлень: 9776 З нами з: 15.02.09 Подякував: 602 раз. Подякували: 2053 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 20:12 Hotab написав: И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?

Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы? И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?

Мало нахомячили для визы инвестора. Поэтому правило 90/180 и никаких вопросов. Если же не тур виза, то по истечении 183 дней на одном месте Вы - налоговый резидент этого места, с доходами вне этого места Мало нахомячили для визы инвестора. Поэтому правило 90/180 и никаких вопросов. Если же не тур виза, то по истечении 183 дней на одном месте Вы - налоговый резидент этого места, с доходами вне этого места stm

Повідомлень: 4038 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 20:41 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Faceless написав: slonomag написав: Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам. Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам.

Ця інформація конкретно про Іспанію ходила ще з березня, на цій базі робили релокацію співробітників компанії. Зараз шукати пруфи якось ліньки, але то була офіційна інфо Ця інформація конкретно про Іспанію ходила ще з березня, на цій базі робили релокацію співробітників компанії. Зараз шукати пруфи якось ліньки, але то була офіційна інфо

Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей. И они и правда не платят налоги, подозреваю что вообще нигде. Но это как бы сказать, "персоны нон-грата", в банках им постоянно выносят мозг где деньги взял, банят счета периодически, никакие кредиты-ипотеки им не светят, 90% расчетов они проводят наличкой, при аренде с них требуют на год вперед оплату + накидывают 20% к стоимости или вообще не сдают жилье и тд.



Вот живой пример - я взял кредит на машину за 10 мин, просто показав справку из испанской налогой. Когда арендовал квартиру у меня было 3 варианта, владельцы испанцы были готовы мне сразу сдать без вопросов и всяких предоплат. А в то же время куча народу ходит и ноет "гадкие испанцы, не сдают жилье, как все плохо-тяжко, кредит фиг возьмешь, ипотеку дают не больше 30% и под бешенные проценты". И никак не могут провести причинно-следственную связь почему у них так, а у других все норм.



А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет. Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей. И они и правда не платят налоги, подозреваю что вообще нигде. Но это как бы сказать, "персоны нон-грата", в банках им постоянно выносят мозг где деньги взял, банят счета периодически, никакие кредиты-ипотеки им не светят, 90% расчетов они проводят наличкой, при аренде с них требуют на год вперед оплату + накидывают 20% к стоимости или вообще не сдают жилье и тд.Вот живой пример - я взял кредит на машину за 10 мин, просто показав справку из испанской налогой. Когда арендовал квартиру у меня было 3 варианта, владельцы испанцы были готовы мне сразу сдать без вопросов и всяких предоплат. А в то же время куча народу ходит и ноет "гадкие испанцы, не сдают жилье, как все плохо-тяжко, кредит фиг возьмешь, ипотеку дают не больше 30% и под бешенные проценты". И никак не могут провести причинно-следственную связь почему у них так, а у других все норм.А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет. Та ні, живуть собі, дитина кудись теж ходить. Хоча, іпотека їм там і не тре наразі, вони не емігрували, а тимчасово там. Майже всі країни, не тільки Іспанія, в березні зробили для українців, що виїхали з 2022,отой період спочатку 1,5 роки, потім ніби подовжили.

Так само ще в Польщі, і здається ще в Нідерландах колеги Та ні, живуть собі, дитина кудись теж ходить. Хоча, іпотека їм там і не тре наразі, вони не емігрували, а тимчасово там. Майже всі країни, не тільки Іспанія, в березні зробили для українців, що виїхали з 2022,отой період спочатку 1,5 роки, потім ніби подовжили.Так само ще в Польщі, і здається ще в Нідерландах колеги Faceless

Модератор Повідомлень: 33708 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7820 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 20:52 Re: Еміграція, заробітчанство я несколько раз предлагал полякам (по привычке в Украине) - давайте на карту вам кину, переводчице или парковщику или ещё кому-то. они испуганно: не-не-не-не, только наличные.

так что все люди одинаковы.

В Италии между камерами местные гоняют х2. так что о особой сознательности наций - байки наверное beee

Повідомлень: 994 З нами з: 17.12.22 Подякував: 55 раз. Подякували: 93 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 20:53 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Сразу начинается "а вот арабы/латиносы/пакистанцы не работают, живут на мои налоги, пенсионеры по 1000евро пенсии получают с меня" и тд. При том как-то забывают, что и сами первые пол года не стеснялись эти самые пособия получать, и с их налогов им же через 15-20 лет будет те же 1000-1500евро пенсии, а мб и больше. Сразу начинается "а вот арабы/латиносы/пакистанцы не работают, живут на мои налоги, пенсионеры по 1000евро пенсии получают с меня" и тд. При том как-то забывают, что и сами первые пол года не стеснялись эти самые пособия получать, и с их налогов им же через 15-20 лет будет те же 1000-1500евро пенсии, а мб и больше.

Не отримає ніхто за 15-20 років пенсії бо податки підуть на обслуговування держборгу по підвищених облікових ставках. А потім через енергетичну кризу впаде туристична галузь. І буде +- розбите корито. Албанія...

40 років стажу для пенсії - це реальність. Не отримає ніхто за 15-20 років пенсії бо податки підуть на обслуговування держборгу по підвищених облікових ставках. А потім через енергетичну кризу впаде туристична галузь. І буде +- розбите корито. Албанія...40 років стажу для пенсії - це реальність. Востаннє редагувалось Denik в Суб 02 вер, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз. Denik Повідомлень: 2274 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1173117411751176> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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