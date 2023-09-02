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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 18:16
slonomag написав:
Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.
И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход.
С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?
Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.
У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.
Такому варианту в Испании как-то можно жить ?
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vladimir07
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Додано: Суб 02 вер, 2023 18:25
vladimir07 написав:
slonomag написав:
Эм, в каком магазине вы купите за 1500 наличными? Разве что в Торевьехе ) В большинстве испанских магазинов у вас и 500 налом не возьмут. Начнем с этого.
И налоги вы платите со ВСЕХ своих заработков в мире. Хоть в Гондурасе у вас будет фирма, заработали там 50к, будьте добры 15к отлистать испанской налогой если живете тут больше 183 дней в году. Вот вы живете в Испании, сдаете квартиру в Украине - вы обязаны тут отчитаться и заплатить налог с аренды так как это тоже доход.
С наличными понятно, пусть расчет будет безналичный. Что все-таки граница в 1000евро означает ?
Принцип понятен, но на этом фоне как-то же живут в Торревьехе и их не выгоняют.
У меня есть знакомый, который торгует криптой (живет в Украине), не работает.
Такому варианту в Испании как-то можно жить ?
Платеж больше 1000 попадает в налоговую (банк отправляет инфу). А там начинаются вопросы. Если нет офф дохода.
Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.
Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет?
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Додано: Суб 02 вер, 2023 18:59
Дюрі-бачі написав: adeges написав:
Наскільки я розумію, уе трохи не так. Коли ти стаєш податковим резидентом, ти повинен платити податки і за перші півроку
За Європу ще кейсів не знаю, може й так буде. Кільком знайомим в Чехії прийшов лист приблизно такого змісту "Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!". Після цього знайомі переоформили виплату на Чеську картку і почали платити податки з неї з моменту оформлення, а також тоді закрили ФОП в Україні...
Можу ще розповісти кейс свого шефа, який переїхав в Казахстан в 2019 році і отримував зарплати з університетів і з України і з Казахстану. Через пів року Казахи захотіли з нього пощипати 20% із всіх доходів, які отримані в Україні. Він звернувся із заявою про подвійне оподаткування. 1,5 роки податкові між собою переписувались. В результаті Казахи зарахували 18% ПДФО, сплачені в Україні і він доплатив 2% податків їм.
Гарний приклад. Це не означає, що вони зробили це законно. Я трохи вивчав це питання.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:04
Если так, то стать налоговыми резидентом и мутить с налогами, нужно быть потерянным или бомжом безответственным.
Я нерезидент и то боюсь. А сдать квартиру в черную даже мысли не было. Первая мысль - как правильно платить налоги.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:10
slonomag написав:
Живут, но со всеми ограничениями что я писал ранее. Банки тебя не любят, местные тоже и тд. Зачастую и живут нелегалами без всяких виз.
Знакомый может самостоятельно отправлять в налоговую отчет раз в 3 месяца что заработал Х денег, платить с них налог и нормально жить. Почему бы и нет?
Сомнительно, думаю это будет тот же вариант нелегалов, т.к. у него не будет банковских счетов да и вообще каких-либо документов подтверждающих деятельность приносящую доход и порядки сумм доходов. Да и у местной налоговой наверняка возникнут вопросы если пришлешь отчет с указанием что где-то там "заработал" условно 15кевро за квартал, т.к. это явно превышает средние доходы в Испании.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 19:35
И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?
Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:12
Hotab написав:
И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?
Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?
Мало нахомячили для визы инвестора. Поэтому правило 90/180 и никаких вопросов. Если же не тур виза, то по истечении 183 дней на одном месте Вы - налоговый резидент этого места, с доходами вне этого места
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:41
slonomag написав: Faceless написав: slonomag написав:
Нет никаких исключений ) Это все сказки чтобы знакомым рассказывать и тебя какашкой не считали ) Точнее может где-то и есть, но 100% ни в Испании, ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии такого нет. Да и в других странах Европы я думаю тоже. Может ваши знакомые где-то на Филипинах или еще дальше, там хз что за правила по налогам.
Ця інформація конкретно про Іспанію ходила ще з березня, на цій базі робили релокацію співробітників компанії. Зараз шукати пруфи якось ліньки, але то була офіційна інфо
Чуток не так, тут живет куча русских в Торевьехе десятилетиями и не платят налоги, латиносы всякие и тд. Скажем так, определенная категория людей. И они и правда не платят налоги, подозреваю что вообще нигде. Но это как бы сказать, "персоны нон-грата", в банках им постоянно выносят мозг где деньги взял, банят счета периодически, никакие кредиты-ипотеки им не светят, 90% расчетов они проводят наличкой, при аренде с них требуют на год вперед оплату + накидывают 20% к стоимости или вообще не сдают жилье и тд.
Вот живой пример - я взял кредит на машину за 10 мин, просто показав справку из испанской налогой. Когда арендовал квартиру у меня было 3 варианта, владельцы испанцы были готовы мне сразу сдать без вопросов и всяких предоплат. А в то же время куча народу ходит и ноет "гадкие испанцы, не сдают жилье, как все плохо-тяжко, кредит фиг возьмешь, ипотеку дают не больше 30% и под бешенные проценты". И никак не могут провести причинно-следственную связь почему у них так, а у других все норм.
А так да, если все эти негоразды устраивают, ничего дороже 1000евро не покупаешь, то пожалуйста, почему бы и нет.
Та ні, живуть собі, дитина кудись теж ходить. Хоча, іпотека їм там і не тре наразі, вони не емігрували, а тимчасово там. Майже всі країни, не тільки Іспанія, в березні зробили для українців, що виїхали з 2022,отой період спочатку 1,5 роки, потім ніби подовжили.
Так само ще в Польщі, і здається ще в Нідерландах колеги
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:52
я несколько раз предлагал полякам (по привычке в Украине) - давайте на карту вам кину, переводчице или парковщику или ещё кому-то. они испуганно: не-не-не-не, только наличные.
так что все люди одинаковы.
В Италии между камерами местные гоняют х2. так что о особой сознательности наций - байки наверное
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Додано: Суб 02 вер, 2023 20:53
slonomag написав:
Сразу начинается "а вот арабы/латиносы/пакистанцы не работают, живут на мои налоги, пенсионеры по 1000евро пенсии получают с меня" и тд. При том как-то забывают, что и сами первые пол года не стеснялись эти самые пособия получать, и с их налогов им же через 15-20 лет будет те же 1000-1500евро пенсии, а мб и больше.
Не отримає ніхто за 15-20 років пенсії бо податки підуть на обслуговування держборгу по підвищених облікових ставках. А потім через енергетичну кризу впаде туристична галузь. І буде +- розбите корито. Албанія...
40 років стажу для пенсії - це реальність.
Востаннє редагувалось Denik
в Суб 02 вер, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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