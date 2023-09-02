Hotab написав:И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?
Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?
Можу відповісти за Польщу, берете всю цю готівку (200-300 кує) і підготовлені документи на польській/англійській про походження грошей і йдете кладете в банк на рахунок. Потім при переказі великої суми за квартиру ще раз в банк приносите доки. За гроші кажете що це заощадження минулих років.