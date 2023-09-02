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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 20:53
Hotab написав:
И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?
Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?
Можу відповісти за Польщу, берете всю цю готівку (200-300 кує) і підготовлені документи на польській/англійській про походження грошей і йдете кладете в банк на рахунок. Потім при переказі великої суми за квартиру ще раз в банк приносите доки. За гроші кажете що це заощадження минулих років.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 21:47
Denik написав:
Нафта закрила тиждень по 89. Мій прогноз, що наступного року буде криза авіації через високі ціни на авіапальне. За рік боргова криза в країнах PIGS.
В 2013м кажется и до 140 за баррель доходило. А вокруг сотки и раньше часто цена вертелась, ну кроме конца 2008-2010годов. С чего авиации накрываться(ну лоукосты понятно что могут)? А долги околопукинских прихлебателей - с чего они вырастут снежным комом на голову и с размаху? Им кто то ещё занимает кроме рашки с нефтью за рупии и тугрики?
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барабашов
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Додано: Суб 02 вер, 2023 21:57
барабашов Denik наш форумный арестович
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:14
Не ожидал, что «тертый калач» барабашов клюнет на очередные байки Denik’a.
То сказочник знатный. Если по справедливости, то учитель Арестовича.
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akurt
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