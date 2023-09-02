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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1173117411751176 Додано: Суб 02 вер, 2023 20:53 Hotab написав: И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?

Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы? И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?

Можу відповісти за Польщу, берете всю цю готівку (200-300 кує) і підготовлені документи на польській/англійській про походження грошей і йдете кладете в банк на рахунок. Потім при переказі великої суми за квартиру ще раз в банк приносите доки. За гроші кажете що це заощадження минулих років. Можу відповісти за Польщу, берете всю цю готівку (200-300 кує) і підготовлені документи на польській/англійській про походження грошей і йдете кладете в банк на рахунок. Потім при переказі великої суми за квартиру ще раз в банк приносите доки. За гроші кажете що це заощадження минулих років. BIGor

Повідомлень: 8134 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1225 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 21:47 Denik написав: Нафта закрила тиждень по 89. Мій прогноз, що наступного року буде криза авіації через високі ціни на авіапальне. За рік боргова криза в країнах PIGS. Нафта закрила тиждень по 89. Мій прогноз, що наступного року буде криза авіації через високі ціни на авіапальне. За рік боргова криза в країнах PIGS.

В 2013м кажется и до 140 за баррель доходило. А вокруг сотки и раньше часто цена вертелась, ну кроме конца 2008-2010годов. С чего авиации накрываться(ну лоукосты понятно что могут)? А долги околопукинских прихлебателей - с чего они вырастут снежным комом на голову и с размаху? Им кто то ещё занимает кроме рашки с нефтью за рупии и тугрики? В 2013м кажется и до 140 за баррель доходило. А вокруг сотки и раньше часто цена вертелась, ну кроме конца 2008-2010годов. С чего авиации накрываться(ну лоукосты понятно что могут)? А долги околопукинских прихлебателей - с чего они вырастут снежным комом на голову и с размаху? Им кто то ещё занимает кроме рашки с нефтью за рупии и тугрики? барабашов Повідомлень: 3437 З нами з: 16.06.15 Подякував: 257 раз. Подякували: 321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 21:57 барабашов Denik наш форумный арестович vitaliiangel

Повідомлень: 18980 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2187 раз. Подякували: 3136 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 22:14 Не ожидал, что «тертый калач» барабашов клюнет на очередные байки Denik’a. akurt

Повідомлень: 8266 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3256 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 23:06 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: В 2013м кажется и до 140 за баррель доходило. А вокруг сотки и раньше часто цена вертелась, ну кроме конца 2008-2010годов. С чего авиации накрываться(ну лоукосты понятно что могут)? А долги околопукинских прихлебателей - с чего они вырастут снежным комом на голову и с размаху? Им кто то ещё занимает кроме рашки с нефтью за рупии и тугрики? В 2013м кажется и до 140 за баррель доходило. А вокруг сотки и раньше часто цена вертелась, ну кроме конца 2008-2010годов. С чего авиации накрываться(ну лоукосты понятно что могут)? А долги околопукинских прихлебателей - с чего они вырастут снежным комом на голову и с размаху? Им кто то ещё занимает кроме рашки с нефтью за рупии и тугрики?

до 140 доходило 2008. Завершилося світовою фінансовою кризою.

Зростуть не борги зростуть витрати на обслуговування боргу. В Іспанії держборг до ВВП 120%. Якщо ставка біля 0, то і обслуговування біля 0. А от при ставці 4,25% обслуговування держборгу потягне більше 5% ВВП. Або десь 1/6 частину всіх податків.

Причому стака 4-5% цінам на нафту як мертвому припарка бо проблема впирається в повне виснаження ресурсів всіх країн окрім людожерських режимів росії, ірану, венесуели та напівлюдожерських режимів країн Близького Сходу.

Ще й з ризиком, що ЗСУ рознесуть потужності через які відбувається до 60% російського експорту. до 140 доходило 2008. Завершилося світовою фінансовою кризою.Зростуть не борги зростуть витрати на обслуговування боргу. В Іспанії держборг до ВВП 120%. Якщо ставка біля 0, то і обслуговування біля 0. А от при ставці 4,25% обслуговування держборгу потягне більше 5% ВВП. Або десь 1/6 частину всіх податків.Причому стака 4-5% цінам на нафту як мертвому припарка бо проблема впирається в повне виснаження ресурсів всіх країн окрім людожерських режимів росії, ірану, венесуели та напівлюдожерських режимів країн Близького Сходу.Ще й з ризиком, що ЗСУ рознесуть потужності через які відбувається до 60% російського експорту. Denik Повідомлень: 2276 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 вер, 2023 23:13 Hotab написав: И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?

Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы? И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?



Про Іспанію мені трохи розповідали. В момент отримання або вида на жительство треба задекларувати всі активи, включаючи наприклад гроші від продажу житла в Україні.



І за необхідності довести, що ці активи були набуті не злочинним шляхом.



А якщо забудеш, як зробили приятелі знакомого бізнесменуа, а потім вони купили готельчик, їх запитали - дровішки звідки. Вони сказали, так ми продали будиночок в Україні - раніше, документи показували. Їм сказали - раніше треба було показувати. Нарахували податок на різницю задекларованих активів на момент отримання вида на жительство, плюс задекларовані доходи з цього моменту мінус вартість готелю - і вони заплатили податок на доходи з цієї різниці.



Можливо деталі не абсолютно точні, але канва десь така. Про Іспанію мені трохи розповідали. В момент отримання або вида на жительство треба задекларувати всі активи, включаючи наприклад гроші від продажу житла в Україні.І за необхідності довести, що ці активи були набуті не злочинним шляхом.А якщо забудеш, як зробили приятелі знакомого бізнесменуа, а потім вони купили готельчик, їх запитали - дровішки звідки. Вони сказали, так ми продали будиночок в Україні - раніше, документи показували. Їм сказали - раніше треба було показувати. Нарахували податок на різницю задекларованих активів на момент отримання вида на жительство, плюс задекларовані доходи з цього моменту мінус вартість готелю - і вони заплатили податок на доходи з цієї різниці.Можливо деталі не абсолютно точні, але канва десь така. adeges Повідомлень: 4358 З нами з: 14.03.06 Подякував: 398 раз. Подякували: 1005 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 00:18 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: две большие разницы когда есть чем обслуживать долги или нечем. Кредиторы не заинтересованы в банкротстве заемщика, рефинансируют, реструктуризируют. Инструменты есть. две большие разницы когда есть чем обслуживать долги или нечем. Кредиторы не заинтересованы в банкротстве заемщика, рефинансируют, реструктуризируют. Инструменты есть.

Я про банкротство не кажу. Я кажу про бюджетну кризу. Коли країни додали боргів за кризу короновірусу а тут ще прилетіли:

- потік мігрантів 1,5% від населення, які вимагають 1-2% ВВП;

- енергетична криза 2-3% ВВП.

- війна на континенті (по-хорошому, затрати треба підіймати до 3% ВВП, бо США можуть сказати: "ми і так стримуємо Китай, іран і росію" а Ви самі гребіться з Африкою з якої у Вас потік біженців у випадку чого).

- зростання затрат на обслуговування держборгу 3-4% від ВВП.

- ризик нової світової війни.

- ризик світової продовольчої кризи.

Тобто додаткові витрати можна оцінити у 10% ВВП. Це означає що для працюючих ( в тому числі і переїхавших за веселими довідками ІТшників) доведеться податки підняти з 30-40% до 40-50%. Через те, що страховий стаж для пенсії у переїхавших буде на 10-20 років менше аніж у місцевих їм світить лише мінімальна пенсія і неясна перспектива купівлі житла як через високі податки, високі ставки кредитування так і через скорочений (тим кому не 20-25 років) термін виплати іпотеки.

Отака фігня і лише на макроекономічних розрахунках.



P.S. а кажуть, що рабство скасували... Я про банкротство не кажу. Я кажу про бюджетну кризу. Коли країни додали боргів за кризу короновірусу а тут ще прилетіли:- потік мігрантів 1,5% від населення, які вимагають 1-2% ВВП;- енергетична криза 2-3% ВВП.- війна на континенті (по-хорошому, затрати треба підіймати до 3% ВВП, бо США можуть сказати: "ми і так стримуємо Китай, іран і росію" а Ви самі гребіться з Африкою з якої у Вас потік біженців у випадку чого).- зростання затрат на обслуговування держборгу 3-4% від ВВП.- ризик нової світової війни.- ризик світової продовольчої кризи.Тобто додаткові витрати можна оцінити у 10% ВВП. Це означає що для працюючих ( в тому числі і переїхавших за веселими довідками ІТшників) доведеться податки підняти з 30-40% до 40-50%. Через те, що страховий стаж для пенсії у переїхавших буде на 10-20 років менше аніж у місцевих їм світить лише мінімальна пенсія і неясна перспектива купівлі житла як через високі податки, високі ставки кредитування так і через скорочений (тим кому не 20-25 років) термін виплати іпотеки.Отака фігня і лише на макроекономічних розрахунках.P.S. а кажуть, що рабство скасували... Denik Повідомлень: 2276 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1173117411751176 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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