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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 вер, 2023 20:53
Hotab написав:
И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?
Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?
Можу відповісти за Польщу, берете всю цю готівку (200-300 кує) і підготовлені документи на польській/англійській про походження грошей і йдете кладете в банк на рахунок. Потім при переказі великої суми за квартиру ще раз в банк приносите доки. За гроші кажете що це заощадження минулих років.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 21:47
Denik написав:
Нафта закрила тиждень по 89. Мій прогноз, що наступного року буде криза авіації через високі ціни на авіапальне. За рік боргова криза в країнах PIGS.
В 2013м кажется и до 140 за баррель доходило. А вокруг сотки и раньше часто цена вертелась, ну кроме конца 2008-2010годов. С чего авиации накрываться(ну лоукосты понятно что могут)? А долги околопукинских прихлебателей - с чего они вырастут снежным комом на голову и с размаху? Им кто то ещё занимает кроме рашки с нефтью за рупии и тугрики?
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Додано: Суб 02 вер, 2023 21:57
барабашов Denik наш форумный арестович
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Додано: Суб 02 вер, 2023 22:14
Не ожидал, что «тертый калач» барабашов клюнет на очередные байки Denik’a.
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Додано: Суб 02 вер, 2023 23:06
барабашов написав:
В 2013м кажется и до 140 за баррель доходило. А вокруг сотки и раньше часто цена вертелась, ну кроме конца 2008-2010годов. С чего авиации накрываться(ну лоукосты понятно что могут)? А долги околопукинских прихлебателей - с чего они вырастут снежным комом на голову и с размаху? Им кто то ещё занимает кроме рашки с нефтью за рупии и тугрики?
до 140 доходило 2008. Завершилося світовою фінансовою кризою.
Зростуть не борги зростуть витрати на обслуговування боргу. В Іспанії держборг до ВВП 120%. Якщо ставка біля 0, то і обслуговування біля 0. А от при ставці 4,25% обслуговування держборгу потягне більше 5% ВВП. Або десь 1/6 частину всіх податків.
Причому стака 4-5% цінам на нафту як мертвому припарка бо проблема впирається в повне виснаження ресурсів всіх країн окрім людожерських режимів росії, ірану, венесуели та напівлюдожерських режимів країн Близького Сходу.
Ще й з ризиком, що ЗСУ рознесуть потужності через які відбувається до 60% російського експорту.
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Denik
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Додано: Суб 02 вер, 2023 23:13
Hotab написав:
И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить?
Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?
Про Іспанію мені трохи розповідали. В момент отримання або вида на жительство треба задекларувати всі активи, включаючи наприклад гроші від продажу житла в Україні.
І за необхідності довести, що ці активи були набуті не злочинним шляхом.
А якщо забудеш, як зробили приятелі знакомого бізнесменуа, а потім вони купили готельчик, їх запитали - дровішки звідки. Вони сказали, так ми продали будиночок в Україні - раніше, документи показували. Їм сказали - раніше треба було показувати. Нарахували податок на різницю задекларованих активів на момент отримання вида на жительство, плюс задекларовані доходи з цього моменту мінус вартість готелю - і вони заплатили податок на доходи з цієї різниці.
Можливо деталі не абсолютно точні, але канва десь така.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 00:18
vitaliiangel написав:
две большие разницы когда есть чем обслуживать долги или нечем. Кредиторы не заинтересованы в банкротстве заемщика, рефинансируют, реструктуризируют. Инструменты есть.
Я про банкротство не кажу. Я кажу про бюджетну кризу. Коли країни додали боргів за кризу короновірусу а тут ще прилетіли:
- потік мігрантів 1,5% від населення, які вимагають 1-2% ВВП;
- енергетична криза 2-3% ВВП.
- війна на континенті (по-хорошому, затрати треба підіймати до 3% ВВП, бо США можуть сказати: "ми і так стримуємо Китай, іран і росію" а Ви самі гребіться з Африкою з якої у Вас потік біженців у випадку чого).
- зростання затрат на обслуговування держборгу 3-4% від ВВП.
- ризик нової світової війни.
- ризик світової продовольчої кризи.
Тобто додаткові витрати можна оцінити у 10% ВВП. Це означає що для працюючих ( в тому числі і переїхавших за веселими довідками ІТшників) доведеться податки підняти з 30-40% до 40-50%. Через те, що страховий стаж для пенсії у переїхавших буде на 10-20 років менше аніж у місцевих їм світить лише мінімальна пенсія і неясна перспектива купівлі житла як через високі податки, високі ставки кредитування так і через скорочений (тим кому не 20-25 років) термін виплати іпотеки.
Отака фігня і лише на макроекономічних розрахунках.
P.S. а кажуть, що рабство скасували...
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