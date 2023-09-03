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Hotab написав:И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить? Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?
Можу відповісти за Польщу, берете всю цю готівку (200-300 кує) і підготовлені документи на польській/англійській про походження грошей і йдете кладете в банк на рахунок. Потім при переказі великої суми за квартиру ще раз в банк приносите доки. За гроші кажете що це заощадження минулих років.
Denik написав:Нафта закрила тиждень по 89. Мій прогноз, що наступного року буде криза авіації через високі ціни на авіапальне. За рік боргова криза в країнах PIGS.
В 2013м кажется и до 140 за баррель доходило. А вокруг сотки и раньше часто цена вертелась, ну кроме конца 2008-2010годов. С чего авиации накрываться(ну лоукосты понятно что могут)? А долги околопукинских прихлебателей - с чего они вырастут снежным комом на голову и с размаху? Им кто то ещё занимает кроме рашки с нефтью за рупии и тугрики?
барабашов написав:В 2013м кажется и до 140 за баррель доходило. А вокруг сотки и раньше часто цена вертелась, ну кроме конца 2008-2010годов. С чего авиации накрываться(ну лоукосты понятно что могут)? А долги околопукинских прихлебателей - с чего они вырастут снежным комом на голову и с размаху? Им кто то ещё занимает кроме рашки с нефтью за рупии и тугрики?
до 140 доходило 2008. Завершилося світовою фінансовою кризою. Зростуть не борги зростуть витрати на обслуговування боргу. В Іспанії держборг до ВВП 120%. Якщо ставка біля 0, то і обслуговування біля 0. А от при ставці 4,25% обслуговування держборгу потягне більше 5% ВВП. Або десь 1/6 частину всіх податків. Причому стака 4-5% цінам на нафту як мертвому припарка бо проблема впирається в повне виснаження ресурсів всіх країн окрім людожерських режимів росії, ірану, венесуели та напівлюдожерських режимів країн Близького Сходу. Ще й з ризиком, що ЗСУ рознесуть потужності через які відбувається до 60% російського експорту.
Hotab написав:И все же не до конца понятно. Скажем условный я (исключительно для примера, я Испанию никогда не рассматривал) имел всегда светлые доходы, всегда платил все налоги, нахомячил в Украине 200-300 куе (на картах банков Украины, или Банк Кипра, или Револют) и решил на старости лет купить квартиру в гешпанском селе. Я не могу просто взять купить и остаться жить? Ну и по работе (налогам). Живя тихо мирно в гешпанском селе и периодически ездить работать (в светлую) в Африку (не важно, на украинскую компанию, или казахскую, или молдавскую) , а потом тратить в гешпании.. Ко мне будут вопросы на которые мне будет непросто найти ответы?
Про Іспанію мені трохи розповідали. В момент отримання або вида на жительство треба задекларувати всі активи, включаючи наприклад гроші від продажу житла в Україні.
І за необхідності довести, що ці активи були набуті не злочинним шляхом.
А якщо забудеш, як зробили приятелі знакомого бізнесменуа, а потім вони купили готельчик, їх запитали - дровішки звідки. Вони сказали, так ми продали будиночок в Україні - раніше, документи показували. Їм сказали - раніше треба було показувати. Нарахували податок на різницю задекларованих активів на момент отримання вида на жительство, плюс задекларовані доходи з цього моменту мінус вартість готелю - і вони заплатили податок на доходи з цієї різниці.
Можливо деталі не абсолютно точні, але канва десь така.
vitaliiangel написав:две большие разницы когда есть чем обслуживать долги или нечем. Кредиторы не заинтересованы в банкротстве заемщика, рефинансируют, реструктуризируют. Инструменты есть.
Я про банкротство не кажу. Я кажу про бюджетну кризу. Коли країни додали боргів за кризу короновірусу а тут ще прилетіли: - потік мігрантів 1,5% від населення, які вимагають 1-2% ВВП; - енергетична криза 2-3% ВВП. - війна на континенті (по-хорошому, затрати треба підіймати до 3% ВВП, бо США можуть сказати: "ми і так стримуємо Китай, іран і росію" а Ви самі гребіться з Африкою з якої у Вас потік біженців у випадку чого). - зростання затрат на обслуговування держборгу 3-4% від ВВП. - ризик нової світової війни. - ризик світової продовольчої кризи. Тобто додаткові витрати можна оцінити у 10% ВВП. Це означає що для працюючих ( в тому числі і переїхавших за веселими довідками ІТшників) доведеться податки підняти з 30-40% до 40-50%. Через те, що страховий стаж для пенсії у переїхавших буде на 10-20 років менше аніж у місцевих їм світить лише мінімальна пенсія і неясна перспектива купівлі житла як через високі податки, високі ставки кредитування так і через скорочений (тим кому не 20-25 років) термін виплати іпотеки. Отака фігня і лише на макроекономічних розрахунках.
akurt написав:Не ожидал, что «тертый калач» барабашов клюнет на очередные байки Denik’a.
Ну социализм с лицом дебила когда то запад до ручки доведёт Налог 40-50% для людей заработавших сравнительно небольшие деньги(я о примерно 10тке куе чистыми в мес) мозгами,а не спекуляциями(что в принципе тоже мозги и немного фарта с инсайдом) это именно идиотизм(на фоне кормления миллионов арабов и ниггеров с отрицательным айкью без малейшего намёка на ассимиляцию) Но Деник немного забывает о колоссальных запасах нефти и газа в Северно-Центральной Америке(всю Венесуэлу можно сейчас купить за пару триллионов виртуальных долларов) и кое где ещё. 140 за баррель и 1000 уе за 1000 кубов газа будет при другой цене доллара(не 50 долларов за грамм золота, а когда то был и паритет 1=1)
барабашов написав:Ну социализм с лицом дебила когда то запад до ручки доведёт Налог 40-50% для людей заработавших сравнительно небольшие деньги(я о примерно 10тке куе чистыми в мес) мозгами,а не спекуляциями(что в принципе тоже мозги и немного фарта с инсайдом) это именно идиотизм(на фоне кормления миллионов арабов и ниггеров с отрицательным айкью без малейшего намёка на ассимиляцию)
Нема вже аж такого соціалізму:
Останніми роками питання зростаючої соціальної нерівності у світі, зокрема Європі, турбує як академічних дослідників, так і політичних акторів. Особливо після економічної кризи 2009 року, сирійської міграційної хвилі, фінансових втрат через карантинні обмеження, а потім нової міграційної хвилі — вже української. Згідно зі звітом Єврокомісії щодо світової нерівності за 2022 рік, за останнє століття приватний сектор непропорційно збагатився, натомість частка державних багатств непропорційно зменшилася, а саме на неї лягає навантаження у здійсненні соціальних виплат, захисту довкілля тощо. Починаючи з 1990 року, 1% найбагатших людей заволодів 38% доданих багатств, тоді як 50% найбідніших заволоділи лише 2% з них. https://nv.ua/ukr/opinion/viyna-v-ukraj ... 50659.html
Більшості мігрантів доробитись, наприклад, до власного нормального житла це ще те завдання.
в этом соглашусь, рабство изменило форму, после переезда в города люди стали рабами, поскольку обязаны работать на дядю, чтобы оплатить недвижимость, оплатить коммуналку и питание .
В селе тоже надо было работать, но на себя, разница не существенная, но с точки зрения Права - принципиальная (с работы на дядю вас могут уволить, оставив без средств оплатить аренду квартиры и питание), а в селе с огорода не уволят, если он конечно ваш.
То есть возможность выжить в городе есть не у всех и безработица тому яркий пример. Я не зову всех обратно в сёла, просто указываю, что не имея гарантий трудоустройства, в городе безработный потенциально обречен на голодную смерть.
по экономическим метрикам надо рассматривать каждую ситуацию комплексно, а не выдергивать какой то один показатель. на рф уже 25 лет "лучшие умы" вангуют крах доллара. за это время деревянный упал с 5 до 90 и те же умы делают вид что ничего не происходит.
барабашов написав:Ну социализм с лицом дебила когда то запад до ручки доведёт Налог 40-50% для людей заработавших сравнительно небольшие деньги(я о примерно 10тке куе чистыми в мес
а нет вариантов. Технический прогресс только усиливает безработицу. Роботы постепенно заменяют людей. Остаётся драть 50% налога с работающего, чтобы прокормить такое же количество пенсионеров и безработных. В нашем случае что-то около 12 млн работающих (цифра с головы возможно меньше) кормят 30 млн население. То есть если прожиточный минимум (реальный с арендой и коммуналкой а не на бумаге) 10тыс, каждый работающий должен платить 18 тыс есв. Более менее адекватно этот механизм отрегулирован и работает с алиментами (и то многие по традиции показывают налоговой минималку).