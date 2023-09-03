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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1174117511761177
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  барабашов написав:Но Деник немного забывает о колоссальных запасах нефти и газа в Северно-Центральной

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... l_reserves
Станом на 2020 рік ( з малим об'ємом видобутку) В СЩА запасів на
11 років, Мексиці - на 8, Канаді - на 111, но то не зовсім нафта))).
Зараз закінчується 2023, тобто минуло 4 роки...
Інвестиції в нові родовища були обмежені ковідом та приколами банків та великих компаній по фінансуванню незелених проектів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ой+ написав:Більшості мігрантів доробитись, наприклад, до власного нормального житла це ще те завдання.

В ЄС є іпотека.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 10:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:В ЄС є іпотека.

Яка вимагає 30-40% першого внеску. В кожного мігранта є десятки тисяч євро...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 12:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:В ЄС є іпотека.

Облікова ставка 4.25 їй дуже сприяє ))).
Про авіацію. Там все дуже неприємно.
Новий літа Боїнг 737 Max або А320 Neo коштує за 100 мільйонів євро/доларів по каталожній вартості. Реальна вартість продажів десь 50% від каталогу тобто 50 млн.
При обліковій ставці 4.25%. Це вже 175 тисяч в місяць. Плюс вартість якось треба замортизувати років за 15 - це ще плюс 275 тис в місяць. Тобто фінальна вартість лізингу вийде 450 тис. доларів на місяць замість стандартних 300 протягом останніх років 20.
https://www.forbes.com/sites/gauravshar ... 6139e315ef
Тонна авіакеросину теж стрибнула під 1000 дол. Виходить, що тона керосину = 1,5 ціни бареля сирої нафти. І це не межа. При нафті по 100 керосин буде по 1100 дол./т.
Літак за місяць в середньому працює 300 годин. Це 150 рейсів по 180 пасажирів чартер/лоукост при завантаженості під 100%. Ітого 27 тисяч пасажирів.
Керосин на місяць 300*2,5*1 = 750 тис. доларів.
Витрати на зарплатню, аеропортові, аеронавігаційні збори + запчастини + обслуговування - це завжди щось середне між паливом та лізингом. Тобто ще 600 тис.
Ітого в місяць виходить 1,8 млн доларів на 27 тисяч пасажирів. 67 доларів за квиток в один бік. Це вже ламається модель лоукостів.
І 67 доларів це без всякого ПДВ - тобто чисто міжнародні рейси.
При нафті по 100 та обліковій ставці 5% цінник буде під 100 доларів за квиток. А туристична поїздка включає ще етап дістатися до аеропорту і з аеропорту. От і виходить, що пересічній сім'ї з парою дітей лише транспорт у відпустку у два боки влетить в 1000 дол/євро.
Навіть переїхавшим ІТшнікам за умови наявності 2х дітей, непрацюючої дружини, оренди житла та податків 30-50% відпустка з авіаперельотом стає задорогим задоволенням.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 12:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:В ЄС є іпотека.

Ставка ЕЦБ в 4.25% дуже їй сприяє.
Denik
 
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