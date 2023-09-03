Додано: Нед 03 вер, 2023 12:50

BIGor написав: В ЄС є іпотека. В ЄС є іпотека.

Облікова ставка 4.25 їй дуже сприяє ))).Про авіацію. Там все дуже неприємно.Новий літа Боїнг 737 Max або А320 Neo коштує за 100 мільйонів євро/доларів по каталожній вартості. Реальна вартість продажів десь 50% від каталогу тобто 50 млн.При обліковій ставці 4.25%. Це вже 175 тисяч в місяць. Плюс вартість якось треба замортизувати років за 15 - це ще плюс 275 тис в місяць. Тобто фінальна вартість лізингу вийде 450 тис. доларів на місяць замість стандартних 300 протягом останніх років 20.Тонна авіакеросину теж стрибнула під 1000 дол. Виходить, що тона керосину = 1,5 ціни бареля сирої нафти. І це не межа. При нафті по 100 керосин буде по 1100 дол./т.Літак за місяць в середньому працює 300 годин. Це 150 рейсів по 180 пасажирів чартер/лоукост при завантаженості під 100%. Ітого 27 тисяч пасажирів.Керосин на місяць 300*2,5*1 = 750 тис. доларів.Витрати на зарплатню, аеропортові, аеронавігаційні збори + запчастини + обслуговування - це завжди щось середне між паливом та лізингом. Тобто ще 600 тис.Ітого в місяць виходить 1,8 млн доларів на 27 тисяч пасажирів. 67 доларів за квиток в один бік. Це вже ламається модель лоукостів.І 67 доларів це без всякого ПДВ - тобто чисто міжнародні рейси.При нафті по 100 та обліковій ставці 5% цінник буде під 100 доларів за квиток. А туристична поїздка включає ще етап дістатися до аеропорту і з аеропорту. От і виходить, що пересічній сім'ї з парою дітей лише транспорт у відпустку у два боки влетить в 1000 дол/євро.Навіть переїхавшим ІТшнікам за умови наявності 2х дітей, непрацюючої дружини, оренди житла та податків 30-50% відпустка з авіаперельотом стає задорогим задоволенням.