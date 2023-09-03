Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Но Деник немного забывает о колоссальных запасах нефти и газа в Северно-Центральной
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... l_reserves Станом на 2020 рік ( з малим об'ємом видобутку) В СЩА запасів на 11 років, Мексиці - на 8, Канаді - на 111, но то не зовсім нафта))). Зараз закінчується 2023, тобто минуло 4 роки... Інвестиції в нові родовища були обмежені ковідом та приколами банків та великих компаній по фінансуванню незелених проектів.
Облікова ставка 4.25 їй дуже сприяє ))). Про авіацію. Там все дуже неприємно. Новий літа Боїнг 737 Max або А320 Neo коштує за 100 мільйонів євро/доларів по каталожній вартості. Реальна вартість продажів десь 50% від каталогу тобто 50 млн. При обліковій ставці 4.25%. Це вже 175 тисяч в місяць. Плюс вартість якось треба замортизувати років за 15 - це ще плюс 275 тис в місяць. Тобто фінальна вартість лізингу вийде 450 тис. доларів на місяць замість стандартних 300 протягом останніх років 20. https://www.forbes.com/sites/gauravshar ... 6139e315ef Тонна авіакеросину теж стрибнула під 1000 дол. Виходить, що тона керосину = 1,5 ціни бареля сирої нафти. І це не межа. При нафті по 100 керосин буде по 1100 дол./т. Літак за місяць в середньому працює 300 годин. Це 150 рейсів по 180 пасажирів чартер/лоукост при завантаженості під 100%. Ітого 27 тисяч пасажирів. Керосин на місяць 300*2,5*1 = 750 тис. доларів. Витрати на зарплатню, аеропортові, аеронавігаційні збори + запчастини + обслуговування - це завжди щось середне між паливом та лізингом. Тобто ще 600 тис. Ітого в місяць виходить 1,8 млн доларів на 27 тисяч пасажирів. 67 доларів за квиток в один бік. Це вже ламається модель лоукостів. І 67 доларів це без всякого ПДВ - тобто чисто міжнародні рейси. При нафті по 100 та обліковій ставці 5% цінник буде під 100 доларів за квиток. А туристична поїздка включає ще етап дістатися до аеропорту і з аеропорту. От і виходить, що пересічній сім'ї з парою дітей лише транспорт у відпустку у два боки влетить в 1000 дол/євро. Навіть переїхавшим ІТшнікам за умови наявності 2х дітей, непрацюючої дружини, оренди житла та податків 30-50% відпустка з авіаперельотом стає задорогим задоволенням.