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барабашов написав:Но Деник немного забывает о колоссальных запасах нефти и газа в Северно-Центральной
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... l_reserves Станом на 2020 рік ( з малим об'ємом видобутку) В СЩА запасів на 11 років, Мексиці - на 8, Канаді - на 111, но то не зовсім нафта))). Зараз закінчується 2023, тобто минуло 4 роки... Інвестиції в нові родовища були обмежені ковідом та приколами банків та великих компаній по фінансуванню незелених проектів.
Облікова ставка 4.25 їй дуже сприяє ))). Про авіацію. Там все дуже неприємно. Новий літа Боїнг 737 Max або А320 Neo коштує за 100 мільйонів євро/доларів по каталожній вартості. Реальна вартість продажів десь 50% від каталогу тобто 50 млн. При обліковій ставці 4.25%. Це вже 175 тисяч в місяць. Плюс вартість якось треба замортизувати років за 15 - це ще плюс 275 тис в місяць. Тобто фінальна вартість лізингу вийде 450 тис. доларів на місяць замість стандартних 300 протягом останніх років 20. https://www.forbes.com/sites/gauravshar ... 6139e315ef Тонна авіакеросину теж стрибнула під 1000 дол. Виходить, що тона керосину = 1,5 ціни бареля сирої нафти. І це не межа. При нафті по 100 керосин буде по 1100 дол./т. Літак за місяць в середньому працює 300 годин. Це 150 рейсів по 180 пасажирів чартер/лоукост при завантаженості під 100%. Ітого 27 тисяч пасажирів. Керосин на місяць 300*2,5*1 = 750 тис. доларів. Витрати на зарплатню, аеропортові, аеронавігаційні збори + запчастини + обслуговування - це завжди щось середне між паливом та лізингом. Тобто ще 600 тис. Ітого в місяць виходить 1,8 млн доларів на 27 тисяч пасажирів. 67 доларів за квиток в один бік. Це вже ламається модель лоукостів. І 67 доларів це без всякого ПДВ - тобто чисто міжнародні рейси. При нафті по 100 та обліковій ставці 5% цінник буде під 100 доларів за квиток. А туристична поїздка включає ще етап дістатися до аеропорту і з аеропорту. От і виходить, що пересічній сім'ї з парою дітей лише транспорт у відпустку у два боки влетить в 1000 дол/євро. Навіть переїхавшим ІТшнікам за умови наявності 2х дітей, непрацюючої дружини, оренди житла та податків 30-50% відпустка з авіаперельотом стає задорогим задоволенням.
Denik Ещё в ЕС где хочется жить а не давить местных бульдозером метр жилья стоит хорошо дороже центра Киева Квартира нормальная получается 80...100 х 3..5кевро минимум 250куе Сколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)?
барабашов написав:Denik Ещё в ЕС где хочется жить а не давить местных бульдозером метр жилья стоит хорошо дороже центра Киева Квартира нормальная получается 80...100 х 3..5кевро минимум 250куе Сколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)?
на 20 років - 1 582 євро на місяць - співставно з орендою
барабашов написав:Сколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)?
Комуналка буде ближче до 500 Євро. Бо якщо нафта по 100 за барель, газ - 500 Євро /1000 куб.м. Але до газу рано чи пізно додадуться вуглецеві квоти - десь іще 250 Євро. Так от мінімальна потреба взимку це десь 125 куб. м. газу на опалення. Та ще десь 200 куб. м. на гарячу воду та електроенергію. Це 250 Євро без податків та оплати праці, інших комунальних послуг, вивезення сміття, холодного водопостачання та водовідведення.
барабашов написав:Denik Ещё в ЕС где хочется жить а не давить местных бульдозером метр жилья стоит хорошо дороже центра Киева Квартира нормальная получается 80...100 х 3..5кевро минимум 250куе Сколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)?
на 20 років - 1 582 євро на місяць - співставно з орендою
Даже меньше. Мне на дом 240к посчитали около 1к/месяц. Ну тоесть сначала 80к первый взнос платишь, остаток 160к на 20 лет под 5% (это на остаток долга, тоесть по факту выходит 2.5%) = 240 платежей около 1к евро. Если ставка припадет и вернется к 3% как было пару лет назад, то еще меньше будут платежи.
барабашов написав:Denik Ещё в ЕС где хочется жить а не давить местных бульдозером метр жилья стоит хорошо дороже центра Киева Квартира нормальная получается 80...100 х 3..5кевро минимум 250куе Сколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)?
на 20 років - 1 582 євро на місяць - співставно з орендою
Вы абсолютно правы. И slonomag оде прав. Я приводил реальные цифры ипотеки нашего парня в дорогом Стокгольме: - взял трёшку в столице Швеции кажется в 2019 за 375 000€ в кредит на 25 лет. Ипотека была 1000€ в месяц. Сейчас ставки во всем мире повысили (и долларов, и евро напечатали мешки и ведра). На сегодня платит 1500€ в месяц из своей зарплаты в 5000€ в месяц. Трудно ему жить, понимаешь. Рыдает. И жена получает всего 4000€ в месяц. В целях экономии взял уже 4-ю тачку за последние 6 лет: на этот раз Tesla Y - за 75 000€. И живет в своей квартире, а не побирается «по хатках».
Спеца по деньгам и ипотекам Denik’a послушаете, так в жизни на самолетах летать не будете, как и он. Приятели оставляют авто на парковке в Кракове и завтра вылетают в Тулузу на недельку, авиабилеты туда и назад взяли за 104$. Ryanair. Слава Богу не читали опусы про катаклизмы на этом форуме и на этой ветке.