ЛАД написав:
1. Уточните, пожалуйста, что Вы называете 3-й мировой войной?
3-тя Китай нападає на Тайвань. США вступається за Тайвань. Руйнується світова торгівля. Країни з авторитарними або напівавторитарними режимами влазять у війну на тому або іншому боці, боячись втрати влади через економічну кризу.
ЛАД написав:
3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)?
Україні нічого не буде. В нас немає тих, хто будував бізнеси при біля нульовій ставці.
ЛАД написав:
4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище?
Звикати до нового світоустрою, де підорські режими не фінансуватимуться з розвинених країн купівлею енергоресурсів. Тільки для розвинутих країн при цьому буде облом у вигляді неможливості поїздок на роботу/в булочну та особистому авто з ДВС, накриється масовий авіатуризм, щось доведеться придумувати нове з опаленням будинків.
ЛАД написав:
5. Не надоело, простите, каркать?
Я не каркаю. Просто 99% не помічало як у 2006 році хуйло розпочав економічну війну, а до цього ще були елементи гібридної, і вони ж не помічаючи як фінансували хуйла.