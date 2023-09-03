Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1175117611771178 Додано: Нед 03 вер, 2023 15:46 Denik

Разрешите несколько уточняющих вопросов?

1. Уточните, пожалуйста, что Вы называете 3-й мировой войной?

2. Когда, по-вашему, она начнётся? Или уже идёт?

3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)?

4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище?

5. Не надоело, простите, каркать? ЛАД 2 Повідомлень: 25608 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5103 раз. Подякували: 4752 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 16:31 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: 1. Уточните, пожалуйста, что Вы называете 3-й мировой войной? 1. Уточните, пожалуйста, что Вы называете 3-й мировой войной?

3-тя Китай нападає на Тайвань. США вступається за Тайвань. Руйнується світова торгівля. Країни з авторитарними або напівавторитарними режимами влазять у війну на тому або іншому боці, боячись втрати влади через економічну кризу. ЛАД написав: 3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)? 3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)?

Україні нічого не буде. В нас немає тих, хто будував бізнеси при біля нульовій ставці.

ЛАД написав: 4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище? 4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище?

Звикати до нового світоустрою, де підорські режими не фінансуватимуться з розвинених країн купівлею енергоресурсів. Тільки для розвинутих країн при цьому буде облом у вигляді неможливості поїздок на роботу/в булочну та особистому авто з ДВС, накриється масовий авіатуризм, щось доведеться придумувати нове з опаленням будинків. ЛАД написав: 5. Не надоело, простите, каркать? 5. Не надоело, простите, каркать?

Я не каркаю. Просто 99% не помічало як у 2006 році хуйло розпочав економічну війну, а до цього ще були елементи гібридної, і вони ж не помічаючи як фінансували хуйла. 3-тя Китай нападає на Тайвань. США вступається за Тайвань. Руйнується світова торгівля. Країни з авторитарними або напівавторитарними режимами влазять у війну на тому або іншому боці, боячись втрати влади через економічну кризу.Україні нічого не буде. В нас немає тих, хто будував бізнеси при біля нульовій ставці.Звикати до нового світоустрою, де підорські режими не фінансуватимуться з розвинених країн купівлею енергоресурсів. Тільки для розвинутих країн при цьому буде облом у вигляді неможливості поїздок на роботу/в булочну та особистому авто з ДВС, накриється масовий авіатуризм, щось доведеться придумувати нове з опаленням будинків.Я не каркаю. Просто 99% не помічало як у 2006 році хуйло розпочав економічну війну, а до цього ще були елементи гібридної, і вони ж не помічаючи як фінансували хуйла. Denik Повідомлень: 2286 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1175117611771178 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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