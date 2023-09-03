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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1175117611771178
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 15:46

Denik
Разрешите несколько уточняющих вопросов?
1. Уточните, пожалуйста, что Вы называете 3-й мировой войной?
2. Когда, по-вашему, она начнётся? Или уже идёт?
3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)?
4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище?
5. Не надоело, простите, каркать?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 16:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:1. Уточните, пожалуйста, что Вы называете 3-й мировой войной?

3-тя Китай нападає на Тайвань. США вступається за Тайвань. Руйнується світова торгівля. Країни з авторитарними або напівавторитарними режимами влазять у війну на тому або іншому боці, боячись втрати влади через економічну кризу.
  ЛАД написав:3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)?

Україні нічого не буде. В нас немає тих, хто будував бізнеси при біля нульовій ставці.
  ЛАД написав:4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище?

Звикати до нового світоустрою, де підорські режими не фінансуватимуться з розвинених країн купівлею енергоресурсів. Тільки для розвинутих країн при цьому буде облом у вигляді неможливості поїздок на роботу/в булочну та особистому авто з ДВС, накриється масовий авіатуризм, щось доведеться придумувати нове з опаленням будинків.
  ЛАД написав:5. Не надоело, простите, каркать?

Я не каркаю. Просто 99% не помічало як у 2006 році хуйло розпочав економічну війну, а до цього ще були елементи гібридної, і вони ж не помічаючи як фінансували хуйла.
Denik
 
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