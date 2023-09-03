Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
В ЄС є іпотека.
Яка вимагає 30-40% першого внеску. В кожного мігранта є десятки тисяч євро...
1. В большей части своей, эмигранты из Украины едут не от того,, что у них вываливались деньги из всех карманов и их не было куда девать. Напомню, во второй половине 2010-х Украина по отчетам ВБ и МВФ являлась самой бедной страной в Европе. До этого была Молдова. Я тут познакомился с бывшим молдованином, а ныне собственником небольшого бизнеса, ветераном NAVY, войны в Ираке. Вы знаете, жизнь в Украине, оказывается была намного лучше в 90-е (хотя нашей семье было очень не просто), чем в Молдове. То что он рассказал подняло волосы дыбом у меня даже там, где их давным давно нет.
И вот, Украина "обогнала" МОлдову. Я понимаю, что посетителям этого форума и тем более жителям Киева, это трудно осознать.
Но есть люди, которые живут в далеких селах. Очень бедно живут. Да, огород их кормит, но зачастую это все что они имеют. То есть, 18-й век на дворе.
Поэтому у них нет десятков тысяч уе. И именно это служит для таких людей причиной эмиграции. Раньше их кругозор ограничивался Киевом, сейчас многих "цепная эмиграция" тянет в забугорье. И уже ТАМ они зарабатывают свои десятки и сотни куе. Не с первого дня.
2. Для того, чтобы брать ипотеку в забугорье, недостаточно иметь даунпеймент, для этого нужно иметь и кредитную историю и кредитный рейтинг и это подразумевает наличие работы на протяжении приличного времени (обычно от 2-х лет) и обычно показываются налоговые декларации за последние 2 года.
И динамика банковского аккаунта. За 2 года вполне можно с нуля обрасти несколькими десятками куев. Уверен, даже не в США.
3. Это уже про США, но может быть где-то есть еше.
Существуют такие социальные типы мортгиджей, как FHA loan, это для людей с низким FICO score (кредитный рейтинг) и/или без денег и/или с какими-то другими факторами, не позволяющими получить conventional loan (традиционный мортгидж).
Типа ипотека для малоимущих.
По нему есть вариации.
Например, даунпеймент от 3,5 % . То есть, не нужны десятки тысяч куев, для покупки скажем квартиры или дома за 300 тысяч, надо на даунпеймент дать всего 1 десятку куев. При этом, в моей эрии, ввиду падения цен на недвигу, уже есть 1бдрм (правда в старых домах, но тут это не удивительно, 80-90% жилого фонда в НЙ - это старые дома) за 220 куе, а это очень неплохая эрия. Пока что.
Есть еще разновидность FHA loan - balloon mortgage , там более высокий интерес рейт, но надо в месяц платить только интерес банку на протяжении всех 30 лет.
Сумма месячного платежа в 2 раза ниже чем по традиционному мортгиджу и (традиционно размер месячного платежа примерно равен месячной аренде) ренту.
Но через 30 лет надо единовременно внести в банк всю сумму займа или стать банкротом. Именно по этой схеме купил свой первый дом в США наш коллега Либо и сдал его в аренду, вернувшись в Украину. То есть, на протяжении 30 лет у него будет гарантированный доход, который будет составлять разницу между рентом и платежем по мортгиджу. И после этого или он выплатит свой долг или станет банкротом и его кредитскор, который итак был никаким станет еще меньше.