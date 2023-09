Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1175117611771178 Додано: Нед 03 вер, 2023 15:46 Denik

Разрешите несколько уточняющих вопросов?

1. Уточните, пожалуйста, что Вы называете 3-й мировой войной?

2. Когда, по-вашему, она начнётся? Или уже идёт?

3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)?

4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище?

Разрешите несколько уточняющих вопросов?

1. Уточните, пожалуйста, что Вы называете 3-й мировой войной?

2. Когда, по-вашему, она начнётся? Или уже идёт?

3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)?

4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище?

5. Не надоело, простите, каркать?

Додано: Нед 03 вер, 2023 16:31 Re: Еміграція, заробітчанство

3-тя Китай нападає на Тайвань. США вступається за Тайвань. Руйнується світова торгівля. Країни з авторитарними або напівавторитарними режимами влазять у війну на тому або іншому боці, боячись втрати влади через економічну кризу. ЛАД написав: 3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)? 3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)?

Україні нічого не буде. В нас немає тих, хто будував бізнеси при біля нульовій ставці.

ЛАД написав: 4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище? 4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище?

Звикати до нового світоустрою, де підорські режими не фінансуватимуться з розвинених країн купівлею енергоресурсів. Тільки для розвинутих країн при цьому буде облом у вигляді неможливості поїздок на роботу/в булочну та особистому авто з ДВС, накриється масовий авіатуризм, щось доведеться придумувати нове з опаленням будинків. ЛАД написав: 5. Не надоело, простите, каркать? 5. Не надоело, простите, каркать?

Я не каркаю. Просто 99% не помічало як у 2006 році хуйло розпочав економічну війну, а до цього ще були елементи гібридної, і вони ж не помічаючи як фінансували хуйла.

Додано: Нед 03 вер, 2023 16:44 Re: Еміграція, заробітчанство

- взял трёшку в столице Швеции кажется в 2019 за 375 000€ в кредит на 25 лет. Ипотека была 1000€ в месяц. Сейчас ставки во всем мире повысили (и долларов, и евро напечатали мешки и ведра). На сегодня платит 1500€ в месяц из своей зарплаты в 5000€ в месяц.

Трудно ему жить, понимаешь. Рыдает.

И жена получает всего 4000€ в месяц. В целях экономии взял уже 4-ю тачку - все брал с «нуля» в салонах - за последние 6 лет: на этот раз Tesla Y - за 75 000€.

И живет в своей квартире, а не побирается «по хатках».

- взял трёшку в столице Швеции кажется в 2019 за 375 000€ в кредит на 25 лет. Ипотека была 1000€ в месяц. Сейчас ставки во всем мире повысили (и долларов, и евро напечатали мешки и ведра). На сегодня платит 1500€ в месяц из своей зарплаты в 5000€ в месяц.

Трудно ему жить, понимаешь. Рыдает.

И жена получает всего 4000€ в месяц. В целях экономии взял уже 4-ю тачку - все брал с «нуля» в салонах - за последние 6 лет: на этот раз Tesla Y - за 75 000€.

И живет в своей квартире, а не побирается «по хатках». Я приводил реальные цифры ипотеки нашего парня в дорогом Стокгольме:- взял трёшку в столице Швеции кажется в 2019 за 375 000€ в кредит на 25 лет. Ипотека была 1000€ в месяц. Сейчас ставки во всем мире повысили (и долларов, и евро напечатали мешки и ведра). На сегодня платит 1500€ в месяц из своей зарплаты в 5000€ в месяц.Трудно ему жить, понимаешь. Рыдает.И жена получает всего 4000€ в месяц. В целях экономии взял уже 4-ю тачку - все брал с «нуля» в салонах - за последние 6 лет: на этот раз Tesla Y - за 75 000€.И живет в своей квартире, а не побирается «по хатках».

Все це лише підтверджує мої розрахунки. При ставці 4,25%, а ще треба страховку сплатити лише відсотки на 375 тис - це 1330 Євро. Тобто коли підвищення ставки повністю відіб'ється, то плата зі іпотеку буде десь 2к. Отримують 4к і 5к - це після податків чи до податків? )))).

Ну і далі життєва ситуація хай в нього навіть 5к після податків.

2к іпотека. 1к - виплати по машині. 0.5 к комунальні. 2є дітей і дружина в декреті. Чи лишаться гроші на авіатуризм?

akurt написав: Приятели оставляют авто на парковке в Кракове и завтра вылетают в Тулузу на недельку, авиабилеты туда и назад взяли за 104$. Ryanair. Не акция. Чуть ранее вообще были за 73$ туда и назад. Приятели оставляют авто на парковке в Кракове и завтра вылетают в Тулузу на недельку, авиабилеты туда и назад взяли за 104$. Ryanair. Не акция. Чуть ранее вообще были за 73$ туда и назад.

Це лише підтверджує мої оцінки. Квитки по 52, а не по 67 при тому, що підвищена ставка ще не повністю відбилася на вартості лізингу, а вартість лізингу на вартості квитків. Але всьому свій час.

Додано: Нед 03 вер, 2023 17:46

Які біженці? Обовʼязок захищати країну у випадку військової агресії на неї - конституційний обовʼязок у багатьох європейських країнах. Які біженці? Обовʼязок захищати країну у випадку військової агресії на неї - конституційний обовʼязок у багатьох європейських країнах.



Конечно. В Европе все понимают что граждане должны защищать страну, спору нет. Там понимают что в войну страна выбирает кто больше нужен и может выписать повестку (ну надо значит надо). Все понимают что человек может забояться и по повестке не пойти. Это называется "дезертир" и обществом осуждается. Все понимают что страна может ограничить этому конкретному человеку выезд из страны (и технически это легко, реализовано в Литве, Израиле и недавно вон в РФ быстро сделали, это из тех стран что я знаю). Это все в Европе понимают.



А вот то что страна может ограничить выезд повально всем просто вот так, по половому признаку, в возрастном диапазоне от 18-ти (при начале мобилизации с 25-ти, это как простите?) до 60-ти (при средней продолжительности жизни 65 лет, те еще солдаты), без всяких повесток, вот просто так поставив все население в положение "а ты сам докажи что ты стране не нужен" вбросив через подконтрольные СМИ в массы какое-то новое отрицательно-осуждающее слово "ухилянт" (кто это вообше такой, дезертир что-ли? Так нет, не дезертир - по нему ж повестки еще не было) - вот это там не понимают вообще, ну по крайней мере те с кем я общаюсь. Конечно. В Европе все понимают что граждане должны защищать страну, спору нет. Там понимают что в войну страна выбирает кто больше нужен и может выписать повестку (ну надо значит надо). Все понимают что человек может забояться и по повестке не пойти. Это называется "дезертир" и обществом осуждается. Все понимают что страна может ограничитьвыезд из страны (и технически это легко, реализовано в Литве, Израиле и недавно вон в РФ быстро сделали, это из тех стран что я знаю). Это все в Европе понимают.А вот то что страна может ограничить выездпросто вот так, по половому признаку, в возрастном диапазоне от 18-ти (при начале мобилизации с 25-ти, это как простите?) до 60-ти (при средней продолжительности жизни 65 лет, те еще солдаты), без всяких повесток, вот просто так поставив все население в положение "а ты сам докажи что ты стране не нужен" вбросив через подконтрольные СМИ в массы какое-то новое отрицательно-осуждающее слово "ухилянт" (кто это вообше такой, дезертир что-ли? Так нет, не дезертир - по нему ж повестки еще не было) - вот это там не понимают вообще, ну по крайней мере те с кем я общаюсь.

мабуть, ваші співрозмовники не з бувшого соцтабору мабуть, ваші співрозмовники не з бувшого соцтабору flyman

Додано: Нед 03 вер, 2023 17:57

Яка вимагає 30-40% першого внеску. В кожного мігранта є десятки тисяч євро... Яка вимагає 30-40% першого внеску. В кожного мігранта є десятки тисяч євро...



1. В большей части своей, эмигранты из Украины едут не от того,, что у них вываливались деньги из всех карманов и их не было куда девать. Напомню, во второй половине 2010-х Украина по отчетам ВБ и МВФ являлась самой бедной страной в Европе. До этого была Молдова. Я тут познакомился с бывшим молдованином, а ныне собственником небольшого бизнеса, ветераном NAVY, войны в Ираке. Вы знаете, жизнь в Украине, оказывается была намного лучше в 90-е (хотя нашей семье было очень не просто), чем в Молдове. То что он рассказал подняло волосы дыбом у меня даже там, где их давным давно нет.

И вот, Украина "обогнала" МОлдову. Я понимаю, что посетителям этого форума и тем более жителям Киева, это трудно осознать.

Но есть люди, которые живут в далеких селах. Очень бедно живут. Да, огород их кормит, но зачастую это все что они имеют. То есть, 18-й век на дворе.

Поэтому у них нет десятков тысяч уе. И именно это служит для таких людей причиной эмиграции. Раньше их кругозор ограничивался Киевом, сейчас многих "цепная эмиграция" тянет в забугорье. И уже ТАМ они зарабатывают свои десятки и сотни куе. Не с первого дня.

2. Для того, чтобы брать ипотеку в забугорье, недостаточно иметь даунпеймент, для этого нужно иметь и кредитную историю и кредитный рейтинг и это подразумевает наличие работы на протяжении приличного времени (обычно от 2-х лет) и обычно показываются налоговые декларации за последние 2 года.

И динамика банковского аккаунта. За 2 года вполне можно с нуля обрасти несколькими десятками куев. Уверен, даже не в США.

3. Это уже про США, но может быть где-то есть еше.

Существуют такие социальные типы мортгиджей, как FHA loan, это для людей с низким FICO score (кредитный рейтинг) и/или без денег и/или с какими-то другими факторами, не позволяющими получить conventional loan (традиционный мортгидж).

Типа ипотека для малоимущих.

По нему есть вариации.

Например, даунпеймент от 3,5 % . То есть, не нужны десятки тысяч куев, для покупки скажем квартиры или дома за 300 тысяч, надо на даунпеймент дать всего 1 десятку куев. При этом, в моей эрии, ввиду падения цен на недвигу, уже есть 1бдрм (правда в старых домах, но тут это не удивительно, 80-90% жилого фонда в НЙ - это старые дома) за 220 куе, а это очень неплохая эрия. Пока что.

Есть еще разновидность FHA loan - balloon mortgage , там более высокий интерес рейт, но надо в месяц платить только интерес банку на протяжении всех 30 лет.

Сумма месячного платежа в 2 раза ниже чем по традиционному мортгиджу и (традиционно размер месячного платежа примерно равен месячной аренде) ренту.

Но через 30 лет надо единовременно внести в банк всю сумму займа или стать банкротом. Именно по этой схеме купил свой первый дом в США наш коллега Либо и сдал его в аренду, вернувшись в Украину. То есть, на протяжении 30 лет у него будет гарантированный доход, который будет составлять разницу между рентом и платежем по мортгиджу. И после этого или он выплатит свой долг или станет банкротом и его кредитскор, который итак был никаким станет еще меньше.

Додано: Нед 03 вер, 2023 19:29 Re: Еміграція, заробітчанство

Повідомлень: 15355 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7926 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 19:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: 1. В большей части своей, эмигранты из Украины едут не от того,, что у них вываливались деньги из всех карманов и их не было куда девать. Напомню, во второй половине 2010-х Украина по отчетам ВБ и МВФ являлась самой бедной страной в Европе. До этого была Молдова. Я тут познакомился с бывшим молдованином, а ныне собственником небольшого бизнеса, ветераном NAVY, войны в Ираке. Вы знаете, жизнь в Украине, оказывается была намного лучше в 90-е (хотя нашей семье было очень не просто), чем в Молдове. То что он рассказал подняло волосы дыбом у меня даже там, где их давным давно нет.

И вот, Украина "обогнала" МОлдову. Я понимаю, что посетителям этого форума и тем более жителям Киева, это трудно осознать.

Но есть люди, которые живут в далеких селах. Очень бедно живут. Да, огород их кормит, но зачастую это все что они имеют. То есть, 18-й век на дворе.

Поэтому у них нет десятков тысяч уе. И именно это служит для таких людей причиной эмиграции. Раньше их кругозор ограничивался Киевом, сейчас многих "цепная эмиграция" тянет в забугорье. И уже ТАМ они зарабатывают свои десятки и сотни куе. Не с первого дня. 1. В большей части своей, эмигранты из Украины едут не от того,, что у них вываливались деньги из всех карманов и их не было куда девать. Напомню, во второй половине 2010-х Украина по отчетам ВБ и МВФ являлась самой бедной страной в Европе. До этого была Молдова. Я тут познакомился с бывшим молдованином, а ныне собственником небольшого бизнеса, ветераном NAVY, войны в Ираке. Вы знаете, жизнь в Украине, оказывается была намного лучше в 90-е (хотя нашей семье было очень не просто), чем в Молдове. То что он рассказал подняло волосы дыбом у меня даже там, где их давным давно нет.И вот, Украина "обогнала" МОлдову. Я понимаю, что посетителям этого форума и тем более жителям Киева, это трудно осознать.Но есть люди, которые живут в далеких селах. Очень бедно живут. Да, огород их кормит, но зачастую это все что они имеют. То есть, 18-й век на дворе.Поэтому у них нет десятков тысяч уе. И именно это служит для таких людей причиной эмиграции. Раньше их кругозор ограничивался Киевом, сейчас многих "цепная эмиграция" тянет в забугорье. И уже ТАМ они зарабатывают свои десятки и сотни куе. Не с первого дня.

Пише чел, який не був в українському селі або взагалі або останніх 7 років. А в селі можна зустріти як і бідних людей так і тих в кого комбайн Джон Дір, або Класс у дворі. В гіршому випадку - б/ушну фуру для перевезення зерна.

Об'єктивно ситуація в економіці на фоні девальвації у 2015-2016 році була дійсно поганою. З 2017 все вирівнялося.

rjkz написав: Это уже про США, но может быть где-то есть еше.

Существуют такие социальные типы мортгиджей, как FHA loan, это для людей с низким FICO score (кредитный рейтинг) и/или без денег и/или с какими-то другими факторами, не позволяющими получить conventional loan (традиционный мортгидж).

Типа ипотека для малоимущих.

По нему есть вариации.

Например, даунпеймент от 3,5 % . То есть, не нужны десятки тысяч куев, для покупки скажем квартиры или дома за 300 тысяч, надо на даунпеймент дать всего 1 десятку куев. При этом, в моей эрии, ввиду падения цен на недвигу, уже есть 1бдрм (правда в старых домах, но тут это не удивительно, 80-90% жилого фонда в НЙ - это старые дома) за 220 куе, а это очень неплохая эрия. Пока что.

Есть еще разновидность FHA loan - balloon mortgage , там более высокий интерес рейт, но надо в месяц платить только интерес банку на протяжении всех 30 лет.

Сумма месячного платежа в 2 раза ниже чем по традиционному мортгиджу и (традиционно размер месячного платежа примерно равен месячной аренде) ренту.

Но через 30 лет надо единовременно внести в банк всю сумму займа или стать банкротом. Это уже про США, но может быть где-то есть еше.Существуют такие социальные типы мортгиджей, как FHA loan, это для людей с низким FICO score (кредитный рейтинг) и/или без денег и/или с какими-то другими факторами, не позволяющими получить conventional loan (традиционный мортгидж).Типа ипотека для малоимущих.По нему есть вариации.Например, даунпеймент от 3,5 % . То есть, не нужны десятки тысяч куев, для покупки скажем квартиры или дома за 300 тысяч, надо на даунпеймент дать всего 1 десятку куев. При этом, в моей эрии, ввиду падения цен на недвигу, уже есть 1бдрм (правда в старых домах, но тут это не удивительно, 80-90% жилого фонда в НЙ - это старые дома) за 220 куе, а это очень неплохая эрия. Пока что.Есть еще разновидность FHA loan - balloon mortgage , там более высокий интерес рейт, но надо в месяц платить только интерес банку на протяжении всех 30 лет.Сумма месячного платежа в 2 раза ниже чем по традиционному мортгиджу и (традиционно размер месячного платежа примерно равен месячной аренде) ренту.Но через 30 лет надо единовременно внести в банк всю сумму займа или стать банкротом.

Рано забули про іпотечну кризу 2008 року, якщо кредити всім підряд роздають.

Додано: Нед 03 вер, 2023 19:46 Re: Еміграція, заробітчанство

Сарказм не вдався.

rjkz написав: За 2 года вполне можно с нуля обрасти несколькими десятками куев. За 2 года вполне можно с нуля обрасти несколькими десятками куев.

Арендуючи житло? Терміново відкривайте курси "як робити куї з повітря" Сарказм не вдався.Арендуючи житло? Терміново відкривайте курси "як робити куї з повітря" Дюрі-бачі

Додано: Нед 03 вер, 2023 19:51

Облікова ставка 4.25 їй дуже сприяє ))).

Про авіацію. Там все дуже неприємно.

Новий літа Боїнг 737 Max або А320 Neo коштує за 100 мільйонів євро/доларів по каталожній вартості. Реальна вартість продажів десь 50% від каталогу тобто 50 млн.

При обліковій ставці 4.25%. Це вже 175 тисяч в місяць. Плюс вартість якось треба замортизувати років за 15 - це ще плюс 275 тис в місяць. Тобто фінальна вартість лізингу вийде 450 тис. доларів на місяць замість стандартних 300 протягом останніх років 20.

https://www.forbes.com/sites/gauravshar ... 6139e315ef

Тонна авіакеросину теж стрибнула під 1000 дол. Виходить, що тона керосину = 1,5 ціни бареля сирої нафти. І це не межа. При нафті по 100 керосин буде по 1100 дол./т.

Літак за місяць в середньому працює 300 годин. Це 150 рейсів по 180 пасажирів чартер/лоукост при завантаженості під 100%. Ітого 27 тисяч пасажирів.

Керосин на місяць 300*2,5*1 = 750 тис. доларів.

Витрати на зарплатню, аеропортові, аеронавігаційні збори + запчастини + обслуговування - це завжди щось середне між паливом та лізингом. Тобто ще 600 тис.

Ітого в місяць виходить 1,8 млн доларів на 27 тисяч пасажирів. 67 доларів за квиток в один бік. Це вже ламається модель лоукостів.

І 67 доларів це без всякого ПДВ - тобто чисто міжнародні рейси.

При нафті по 100 та обліковій ставці 5% цінник буде під 100 доларів за квиток. А туристична поїздка включає ще етап дістатися до аеропорту і з аеропорту. От і виходить, що пересічній сім'ї з парою дітей лише транспорт у відпустку у два боки влетить в 1000 дол/євро.

Навіть переїхавшим ІТшнікам за умови наявності 2х дітей, непрацюючої дружини, оренди житла та податків 30-50% відпустка з авіаперельотом стає задорогим задоволенням.

Додано: Нед 03 вер, 2023 19:57



И?

Так много выкладок и в конце "пук в лужу".

За почти 20 лет поездок в США, я платил от 750 (если мне память не изменяет) до примерно 1400 долларов на человека туда и обратно.

Последний билет "one way ticket" стоил 4 куе (без нескольких десятков уе) на семью из 4-х человек. В ОДНУ СТОРОНУ.

И как-то авиация все эти годы прожила.

Во время ковида было не просто. А сейчас вполне.

Додано: Нед 03 вер, 2023 20:01

Повідомлень: 15355 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7926 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 19:57 vitaliiangel написав: Denik написав: а кажуть, що рабство скасували... а кажуть, що рабство скасували... в этом соглашусь, рабство изменило форму, после переезда в города люди стали рабами, поскольку обязаны работать на дядю, чтобы оплатить недвижимость, оплатить коммуналку и питание .

В селе тоже надо было работать, но на себя, разница не существенная, но с точки зрения Права - принципиальная (с работы на дядю вас могут уволить, оставив без средств оплатить аренду квартиры и питание), а в селе с огорода не уволят, если он конечно ваш.

То есть возможность выжить в городе есть не у всех и безработица тому яркий пример. Я не зову всех обратно в сёла, просто указываю, что не имея гарантий трудоустройства, в городе безработный потенциально обречен на голодную смерть.

в этом соглашусь, рабство изменило форму, после переезда в города люди стали рабами, поскольку обязаны работать на дядю, чтобы оплатить недвижимость, оплатить коммуналку и питание .В селе тоже надо было работать, но на себя, разница не существенная, но с точки зрения Права - принципиальная (с работы на дядю вас могут уволить, оставив без средств оплатить аренду квартиры и питание), а в селе с огорода не уволят, если он конечно ваш.То есть возможность выжить в городе есть не у всех и безработица тому яркий пример. Я не зову всех обратно в сёла, просто указываю, что не имея гарантий трудоустройства, в городе безработный потенциально обречен на голодную смерть.

Denik написав: Пише чел, який не був в українському селі або взагалі або останніх 7 років. А в селі можна зустріти як і бідних людей так і тих в кого комбайн Джон Дір, або Класс у дворі. В гіршому випадку - б/ушну фуру для перевезення зерна. Пише чел, який не був в українському селі або взагалі або останніх 7 років. А в селі можна зустріти як і бідних людей так і тих в кого комбайн Джон Дір, або Класс у дворі. В гіршому випадку - б/ушну фуру для перевезення зерна.

В селі з городу не дуже і розженешся, а якщо тримати вже худобу, то це ще те рабство, чим дальше, тим менше бажаючих. До війни селяни доганялись заробітчанством або якимись шабашками-промислами. Зараз села ще більше спустіли, мобілізація активніша як в містах, та і втікачів чимало. Об'єктивна реальність пересічного села це коли частина хат порожні, в частині по одній пенсіонерці проживає і де не де ще пенсіонер з пенсіонеркою, а зовсім рідко, то працездатні з дітьми. В селі з городу не дуже і розженешся, а якщо тримати вже худобу, то це ще те рабство, чим дальше, тим менше бажаючих. До війни селяни доганялись заробітчанством або якимись шабашками-промислами. Зараз села ще більше спустіли, мобілізація активніша як в містах, та і втікачів чимало. Об'єктивна реальність пересічного села це коли частина хат порожні, в частині по одній пенсіонерці проживає і де не де ще пенсіонер з пенсіонеркою, а зовсім рідко, то працездатні з дітьми. Ой+

Додано: Нед 03 вер, 2023 20:01

Разрешите несколько уточняющих вопросов?

1. Уточните, пожалуйста, что Вы называете 3-й мировой войной?

2. Когда, по-вашему, она начнётся? Или уже идёт?

3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)?

4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище?

5. Не надоело, простите, каркать? Разрешите несколько уточняющих вопросов?1. Уточните, пожалуйста, что Вы называете 3-й мировой войной?2. Когда, по-вашему, она начнётся? Или уже идёт?3. При тех "ужасах". которые Вы пророчите Западу при учётной ставке 4-5%, что будет с Украиной (если не ошибаюсь, у нас сегодня 22%)?4. Что делать пересичному при Ваших прогнозах? Заворачиваться в белую простыню и ползти на кладбище?5. Не надоело, простите, каркать?



6. Когда, где, как долго и в каком качестве он был за границей?

