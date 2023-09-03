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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 вер, 2023 20:09
rjkz написав:
Так много выкладок и в конце "пук в лужу".
За почти 20 лет поездок в США, я платил от 750 (если мне память не изменяет) до примерно 1400 долларов на человека туда и обратно.
Последний билет "one way ticket" стоил 4 куе (без нескольких десятков уе) на семью из 4-х человек. В ОДНУ СТОРОНУ.
И как-то авиация все эти годы прожила.
Во время ковида было не просто. А сейчас вполне.
Читати уважно вмієте?
Denik написав:
Це вже ламається модель лоукостів.
Denik написав:
От і виходить, що пересічній сім'ї з парою дітей лише транспорт у відпустку у два боки влетить в 1000 дол/євро.
Ламається масові авіаперельоти для відпочинку/туризму. Те, що в нас роль Мерседес-Спрінтер виконують.
Трансатлантичні перельоти та Азія-Європа - там взагалі немає альтернатив.
Тепер риторичні питання:
- росія вкрала у лізінгових авіакомпаній 500 літаків на 20-25 млрд доларів. Я чогось думаю, що за це заплатять пасажири в усьому світі за найближчі роки 3-4.
- що буде з масовою авіацією при ціні нафти 150-200 за барель. Тобто авіакеросин по 2000 дол/т і ставками кредитування 5-7%?
- що буде з світовими фінансами, якщо прикладом росії скористується Китай і відіжме вдесятеро більше літаків?
- що буде з авіаперельотами в Європі, якщо єврокомісія введе карбонове регулювання як для електростанцій для авіації. Тобто + 300 Євро/т палива???
Востаннє редагувалось Denik
в Нед 03 вер, 2023 20:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:09
Ой+ написав:
В селі з городу не дуже і розженешся
Села дуже різні, навіть коли розташовані поруч. Там, де є робота - там села процвітають, де нема роботи - вимирають. Як приклад село Заріччя в Закарпатті, яке забезпечує овочами кілька областей і на заробітки в яке щодня їдуть тисячі людей.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 03 вер, 2023 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:09
Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
1. В большей части своей, эмигранты из Украины едут не от того,, что у них вываливались деньги из всех карманов и их не было куда девать.
Сарказм не вдався.
rjkz написав:
За 2 года вполне можно с нуля обрасти несколькими десятками куев.
Арендуючи житло? Терміново відкривайте курси "як робити куї з повітря"
1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.
2. Да, арендуя. Потому что доходы в развитых странах предусматривают покрытие расходов. И не только. И это я не имел ввиду США. При должной финграмотности все можно.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:11
rjkz написав:
6. Когда, где, как долго и в каком качестве он был за границей?
США, Східна Європа, Прибалтика, Туреччина-Єгіпет.
))))
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:14
Denik написав: rjkz написав:
6. Когда
, где, как долго и в каком качестве
он был за границей?
США, Східна Європа, Прибалтика, Туреччина-Єгіпет.
))))
Я проездом был и в Цюрихе, но не считаю, что был в Швейцарии.
Итак, когда, как долго и в каком качестве?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:15
rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
Арендуючи житло? Терміново відкривайте курси "як робити куї з повітря"
1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.
2. Да, арендуя. Потому что доходы в развитых странах предусматривают покрытие расходов. И не только. И это я не имел ввиду США. При должной финграмотности все можно.
"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:15
Мій сарказм
rjkz написав:
1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.
про пачку грошей в кишені кожного мігранта не вдався.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 03 вер, 2023 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:19
Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:22
rjkz написав:
Итак, когда, как долго и в каком качестве?
відрядження/туризм. Поїздки від днів до тижнів.
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Denik
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Додано: Нед 03 вер, 2023 20:28
airmax78 написав:
Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.
Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.
Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.
Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...
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