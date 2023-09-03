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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 вер, 2023 20:58
antey1969 написав: airmax78 написав:
Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.
Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.
Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений
.
Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...
років 20 відкладати.
а квітки життя - діточки? а автомобіль? а страхування не потрібне? а на пенсію?
оці казки про можливість відкладати з мін зп. добре 10% можна відкладати.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:06
барабашов написав:Denik
Ещё в ЕС где хочется жить а не давить местных бульдозером метр жилья стоит хорошо дороже центра Киева
Квартира нормальная получается 80...100 х 3..5кевро минимум 250куе
Сколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)?
Это где 3.5 к.евро? Может Польша/Словакия...? Все западнее в близости крупных городов это 5+ к.евро метр. Хорошие, безопасные пригорода Парижа 10к евро метр..выходит 1млн за 100кв на семью.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:37
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
В селі з городу не дуже і розженешся
Села дуже різні, навіть коли розташовані поруч. Там, де є робота - там села процвітають, де нема роботи - вимирають. Як приклад село Заріччя в Закарпатті, яке забезпечує овочами кілька областей і на заробітки в яке щодня їдуть тисячі людей.
От щось не віриться що Нижня Апша вибудувана з городини:
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:46
antey1969 написав: airmax78 написав:
Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.
Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.
Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.
Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...
Супер. Мінімальний перший внесок на невелику і дуже дешеву квартиру складає десь так тисяч 70 ЄВРО (за умови що всі ці роки ціни будуть стояти на місці). Якихось 6 років і привіт іпотека на 30 років!
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Додано: Нед 03 вер, 2023 21:48
Denik написав:
Комуналка буде ближче до 500 Євро.
барабашов написав:
Сколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)?
Бо якщо нафта по 100 за барель, газ - 500 Євро /1000 куб.м. Але до газу рано чи пізно додадуться вуглецеві квоти - десь іще 250 Євро.
Так от мінімальна потреба взимку це десь 125 куб. м. газу на опалення. Та ще десь 200 куб. м. на гарячу воду та електроенергію.
Це 250 Євро без податків та оплати праці, інших комунальних послуг, вивезення сміття, холодного водопостачання та водовідведення.
Ти ж обіцяв комуналку ще минулого року в 500 Євро. Невже сів в калюжу?
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