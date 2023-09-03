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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1177117811791180 Додано: Нед 03 вер, 2023 20:58 antey1969 написав: airmax78 написав: Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті. Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.

Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.

Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.

Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду... Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойноГлавное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...

років 20 відкладати.



а квітки життя - діточки? а автомобіль? а страхування не потрібне? а на пенсію?



оці казки про можливість відкладати з мін зп. добре 10% можна відкладати. років 20 відкладати.а квітки життя - діточки? а автомобіль? а страхування не потрібне? а на пенсію?оці казки про можливість відкладати з мін зп. добре 10% можна відкладати. Shaman

Повідомлень: 4162 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1144 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 21:06 барабашов написав: Denik

Ещё в ЕС где хочется жить а не давить местных бульдозером метр жилья стоит хорошо дороже центра Киева

Квартира нормальная получается 80...100 х 3..5кевро минимум 250куе

Сколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)? Ещё в ЕС где хочется жить а не давить местных бульдозером метр жилья стоит хорошо дороже центра КиеваКвартира нормальная получается 80...100 х 3..5кевро минимум 250куеСколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)?

Это где 3.5 к.евро? Может Польша/Словакия...? Все западнее в близости крупных городов это 5+ к.евро метр. Хорошие, безопасные пригорода Парижа 10к евро метр..выходит 1млн за 100кв на семью. Это где 3.5 к.евро? Может Польша/Словакия...? Все западнее в близости крупных городов это 5+ к.евро метр. Хорошие, безопасные пригорода Парижа 10к евро метр..выходит 1млн за 100кв на семью. fasser Повідомлень: 309 З нами з: 13.03.10 Подякував: 626 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 21:37 Дюрі-бачі написав: Ой+ написав: В селі з городу не дуже і розженешся В селі з городу не дуже і розженешся Села дуже різні, навіть коли розташовані поруч. Там, де є робота - там села процвітають, де нема роботи - вимирають. Як приклад село Заріччя в Закарпатті, яке забезпечує овочами кілька областей і на заробітки в яке щодня їдуть тисячі людей. Села дуже різні, навіть коли розташовані поруч. Там, де є робота - там села процвітають, де нема роботи - вимирають. Як приклад село Заріччя в Закарпатті, яке забезпечує овочами кілька областей і на заробітки в яке щодня їдуть тисячі людей.

От щось не віриться що Нижня Апша вибудувана з городини:

https://www.rbc.ua/rus/styler/kiy-vigly ... 70344.html Найбагатшим населеним пунктом України вважають село Нижня Апша в Закарпатській області От щось не віриться що Нижня Апша вибудувана з городини: Ой+

Повідомлень: 6105 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 945 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 21:46 antey1969 написав: airmax78 написав: Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті. Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.

Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.

Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.

Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду... Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...

Супер. Мінімальний перший внесок на невелику і дуже дешеву квартиру складає десь так тисяч 70 ЄВРО (за умови що всі ці роки ціни будуть стояти на місці). Якихось 6 років і привіт іпотека на 30 років! Супер. Мінімальний перший внесок на невелику і дуже дешеву квартиру складає десь так тисяч 70 ЄВРО (за умови що всі ці роки ціни будуть стояти на місці). Якихось 6 років і привіт іпотека на 30 років! airmax78 Повідомлень: 42513 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 21:48 Denik написав: барабашов написав: Сколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)? Сколько будет аренда такой или ипотечный платёж при 4.5%, и это без коммуналки евро так 200-300(зимой)?

Комуналка буде ближче до 500 Євро. Бо якщо нафта по 100 за барель, газ - 500 Євро /1000 куб.м. Але до газу рано чи пізно додадуться вуглецеві квоти - десь іще 250 Євро.

Так от мінімальна потреба взимку це десь 125 куб. м. газу на опалення. Та ще десь 200 куб. м. на гарячу воду та електроенергію.

Це 250 Євро без податків та оплати праці, інших комунальних послуг, вивезення сміття, холодного водопостачання та водовідведення. Бо якщо нафта по 100 за барель, газ - 500 Євро /1000 куб.м. Але до газу рано чи пізно додадуться вуглецеві квоти - десь іще 250 Євро.Так от мінімальна потреба взимку це десь 125 куб. м. газу на опалення. Та ще десь 200 куб. м. на гарячу воду та електроенергію.Це 250 Євро без податків та оплати праці, інших комунальних послуг, вивезення сміття, холодного водопостачання та водовідведення.

Ти ж обіцяв комуналку ще минулого року в 500 Євро. Невже сів в калюжу? Ти ж обіцяв комуналку ще минулого року в 500 Євро. Невже сів в калюжу? BIGor

Повідомлень: 8136 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1225 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1177117811791180 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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