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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 вер, 2023 22:30
fox767676 написав: BIGor написав:
Зрозумійте, на заході набагато більші зарплати ніж в Україні.
У кого більші, у айтівців в польських бодішопах? Здається ви плутаєте з особистим кар'єрним зростом після низького старту
То в Україні вже середньоєвропейські зарплати? Касир в АТБ отримує теж саме що і касир Бєдронки?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 22:42
Bolt написав:
Кстати, в Польше с НГ обратно вводится VAT на жратву отмененный в связи с Ковидом для поддержки трусов przetętnego полячека.😏
приблизно 9%
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Додано: Нед 03 вер, 2023 22:46
slonomag написав:
По закону нет. 183 дня прибывания в стране = плати налог. Иначе кто бы вообще переводился на местные налоги? Другое дело что хитросделанных уева туча, которые продолжают работать через Украину с 5%, и морозятся от уплаты налогов.
Думаю таких в первую очередь будут выгонять после окончания ВЗ. Или выписывать штрафы в размере 500% от того что недоплатил если решат остаться. Это было бы справедливо.
В Іспанії та державах із подібним підходом до одаткування всіх доходів (в тому числі отриманих за митними кордоном, думаю так і буде). А в Португалії, напр., ні, там оподатковуються тільки місцевий дохід.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 22:53
slonomag написав: Дюрі-бачі написав:
Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!
Ну примерно так оно и есть. В Испании правда пока дорогое не покупаешь тебя особо никто не трогает, но я думаю по окончанию ВЗ если придешь визу просить чтобы остаться, то тебя спросят "подожди, а как ты интересно жил тут Х лет, на что? Чето мы тебя в базе налоговой не видим". И вот тут начнется самое интересное. И сказки про укр ФОП для испанской налоговой будут до одного места. В Испании вроде 200% штраф за неуплату налогов, тоесть прикинут что заработал 100к за 2 года, в Украине заплатил 5к, в Испании должен был 30к заплатить, 25к разницы * 2 = давай 50к и живи спокойно дальше сколько влезет ) Срок давности до 5 лет, тоесть за 23й год могут и в 28м предъявить. Тут кстати налоговая с тобой не судится, они просто снимают с твоего счета в банке сколько считают нужным, а ты потом можешь попытаться доказать что они не правы )
а що каже "закон Бекхема"?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 23:08
Denik написав:
............
Тепер риторичні питання:
- росія вкрала у лізінгових авіакомпаній 500 літаків на 20-25 млрд доларів. Я чогось думаю, що за це заплатять пасажири в усьому світі за найближчі роки 3-4.
- що буде з масовою авіацією при ціні нафти 150-200 за барель. Тобто авіакеросин по 2000 дол/т і ставками кредитування 5-7%?
- що буде з світовими фінансами, якщо прикладом росії скористується Китай і відіжме вдесятеро більше літаків?
- що буде з авіаперельотами в Європі, якщо єврокомісія введе карбонове регулювання як для електростанцій для авіації. Тобто + 300 Євро/т палива???
Що буде, если Солнце упадёт на Землю?
Ну ладно, не Солнце, а крупный астероид.
Ваше имя по жизни, а не на форуме, случайно не Иоанн Богослоов? Апокалипсис не Вы описали?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 23:28
airmax78 написав:
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"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.
Во-первых, совсем не обязательно жить в столице. И, например, в Германии цены на жильё (и аренду) в Мюнхене, значительно выше, чем в Берлине.
Есть достаточно много знакомых и друзей, давно уехавших из Украины. И в Канаде, и в США, и в Германии, и в Израиле. Почти все - не предприниматели. Почти у всех есть собственное жильё. Все живут лучше (в финансовом отношении), чем жили бы здесь.
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Додано: Нед 03 вер, 2023 23:33
ЛАД написав: airmax78 написав:
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"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.
Во-первых, совсем не обязательно жить в столице. И, например, в Германии цены на жильё (и аренду) в Мюнхене, значительно выше, чем в Берлине.
Есть достаточно много знакомых и друзей, давно уехавших из Украины. И в Канаде, и в США, и в Германии, и в Израиле. Почти все - не предприниматели. Почти у всех есть собственное жильё. Все живут лучше (в финансовом отношении), чем жили бы здесь.
Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?
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Додано: Нед 03 вер, 2023 23:59
BIGor написав:
Ти ж обіцяв комуналку ще минулого року в 500 Євро. Невже сів в калюжу?
В Німеччині держборг на 100 млрд євро виріс, а ціни на електрику таки підняли.
А в Польщі - на 90 млрд.
Витрати на енергетичну кризу (це коли газ був ао 1000-2000 замість 200-300, а вугілля по 250 замість 50-80) більші аніж збитки від війни в Україні. А зараз ще буде турбулентність на нафтовому ринку.
Востаннє редагувалось Denik
в Пон 04 вер, 2023 00:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 00:03
airmax78 написав:
............
Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?
Не так.
Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.
Вы не дурнуватий? В Вене.
Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины?
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Додано: Пон 04 вер, 2023 00:45
барабашов написав: antey1969 написав: airmax78 написав:
Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.
Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.
Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.
Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...
Вы расскажите что у вас сейчас с таффелем получается откладывать, а то нафантазируете что среднепересичный беженец и в центре Вены сможет на наскирдованное лет за пять с зрп 15-20евро/час аппарты с Милле и Гагенау прикупить
А кто вам сказал, что я хожу в тафель?
Честно говоря был в помещении тафеля всего пару раз весной 2022го, когда немцы попросили перевести информацию для наших беженцев об интеграционных языковых курсах.
Кстати, никаких откровений по поводу цен на аренду, немецкой минимальной ЗП и стоимости продуктов питания я не открыл. Не верите мне - все можете найти в открытых источниках, Гугл в помощь.
Кстати, я не нигде не говорил, что так можно легко на домик в Цюрихе накопить.
Хотя, если тупо сидеть на пособии и стонать как все плохо - тогда да, скептицизм по поводу всего вполне понятен.
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