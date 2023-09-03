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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1179118011811182> Додано: Нед 03 вер, 2023 22:30 fox767676 написав: BIGor написав: Зрозумійте, на заході набагато більші зарплати ніж в Україні. Зрозумійте, на заході набагато більші зарплати ніж в Україні.



У кого більші, у айтівців в польських бодішопах? Здається ви плутаєте з особистим кар'єрним зростом після низького старту У кого більші, у айтівців в польських бодішопах? Здається ви плутаєте з особистим кар'єрним зростом після низького старту

То в Україні вже середньоєвропейські зарплати? Касир в АТБ отримує теж саме що і касир Бєдронки? То в Україні вже середньоєвропейські зарплати? Касир в АТБ отримує теж саме що і касир Бєдронки? BIGor

Повідомлень: 8139 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1225 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 22:42 Bolt написав: Кстати, в Польше с НГ обратно вводится VAT на жратву отмененный в связи с Ковидом для поддержки трусов przetętnego полячека.😏 Кстати, в Польше с НГ обратно вводится VAT на жратву отмененный в связи с Ковидом для поддержки трусов przetętnego полячека.😏

приблизно 9% приблизно 9% flyman

Повідомлень: 32217 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1530 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 22:46 slonomag написав: По закону нет. 183 дня прибывания в стране = плати налог. Иначе кто бы вообще переводился на местные налоги? Другое дело что хитросделанных уева туча, которые продолжают работать через Украину с 5%, и морозятся от уплаты налогов.

Думаю таких в первую очередь будут выгонять после окончания ВЗ. Или выписывать штрафы в размере 500% от того что недоплатил если решат остаться. Это было бы справедливо. По закону нет. 183 дня прибывания в стране = плати налог. Иначе кто бы вообще переводился на местные налоги? Другое дело что хитросделанных уева туча, которые продолжают работать через Украину с 5%, и морозятся от уплаты налогов.Думаю таких в первую очередь будут выгонять после окончания ВЗ. Или выписывать штрафы в размере 500% от того что недоплатил если решат остаться. Это было бы справедливо.

В Іспанії та державах із подібним підходом до одаткування всіх доходів (в тому числі отриманих за митними кордоном, думаю так і буде). А в Португалії, напр., ні, там оподатковуються тільки місцевий дохід. В Іспанії та державах із подібним підходом до одаткування всіх доходів (в тому числі отриманих за митними кордоном, думаю так і буде). А в Португалії, напр., ні, там оподатковуються тільки місцевий дохід. flyman

Повідомлень: 32217 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1530 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 22:53 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо! Як ти живеш більше 183 днів і отримуєш 0 доходу? Або декларуй доходи, або ми самі знайдемо!

Ну примерно так оно и есть. В Испании правда пока дорогое не покупаешь тебя особо никто не трогает, но я думаю по окончанию ВЗ если придешь визу просить чтобы остаться, то тебя спросят "подожди, а как ты интересно жил тут Х лет, на что? Чето мы тебя в базе налоговой не видим". И вот тут начнется самое интересное. И сказки про укр ФОП для испанской налоговой будут до одного места. В Испании вроде 200% штраф за неуплату налогов, тоесть прикинут что заработал 100к за 2 года, в Украине заплатил 5к, в Испании должен был 30к заплатить, 25к разницы * 2 = давай 50к и живи спокойно дальше сколько влезет ) Срок давности до 5 лет, тоесть за 23й год могут и в 28м предъявить. Тут кстати налоговая с тобой не судится, они просто снимают с твоего счета в банке сколько считают нужным, а ты потом можешь попытаться доказать что они не правы ) Ну примерно так оно и есть. В Испании правда пока дорогое не покупаешь тебя особо никто не трогает, но я думаю по окончанию ВЗ если придешь визу просить чтобы остаться, то тебя спросят "подожди, а как ты интересно жил тут Х лет, на что? Чето мы тебя в базе налоговой не видим". И вот тут начнется самое интересное. И сказки про укр ФОП для испанской налоговой будут до одного места. В Испании вроде 200% штраф за неуплату налогов, тоесть прикинут что заработал 100к за 2 года, в Украине заплатил 5к, в Испании должен был 30к заплатить, 25к разницы * 2 = давай 50к и живи спокойно дальше сколько влезет ) Срок давности до 5 лет, тоесть за 23й год могут и в 28м предъявить. Тут кстати налоговая с тобой не судится, они просто снимают с твоего счета в банке сколько считают нужным, а ты потом можешь попытаться доказать что они не правы )

а що каже "закон Бекхема"? а що каже "закон Бекхема"? flyman

Повідомлень: 32217 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1530 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 23:08 Denik написав: ............

Тепер риторичні питання:

- росія вкрала у лізінгових авіакомпаній 500 літаків на 20-25 млрд доларів. Я чогось думаю, що за це заплатять пасажири в усьому світі за найближчі роки 3-4.

- що буде з масовою авіацією при ціні нафти 150-200 за барель. Тобто авіакеросин по 2000 дол/т і ставками кредитування 5-7%?

- що буде з світовими фінансами, якщо прикладом росії скористується Китай і відіжме вдесятеро більше літаків?

- що буде з авіаперельотами в Європі, якщо єврокомісія введе карбонове регулювання як для електростанцій для авіації. Тобто + 300 Євро/т палива???

............Тепер риторичні питання:- росія вкрала у лізінгових авіакомпаній 500 літаків на 20-25 млрд доларів. Я чогось думаю, що за це заплатять пасажири в усьому світі за найближчі роки 3-4.- що буде з масовою авіацією при ціні нафти 150-200 за барель. Тобто авіакеросин по 2000 дол/т і ставками кредитування 5-7%?- що буде з світовими фінансами, якщо прикладом росії скористується Китай і відіжме вдесятеро більше літаків?- що буде з авіаперельотами в Європі, якщо єврокомісія введе карбонове регулювання як для електростанцій для авіації. Тобто + 300 Євро/т палива???

Що буде, если Солнце упадёт на Землю?

Ну ладно, не Солнце, а крупный астероид.

Ваше имя по жизни, а не на форуме, случайно не Иоанн Богослоов? Апокалипсис не Вы описали? Що буде, если Солнце упадёт на Землю?Ну ладно, не Солнце, а крупный астероид.Ваше имя по жизни, а не на форуме, случайно не Иоанн Богослоов? Апокалипсис не Вы описали? ЛАД 2 Повідомлень: 25620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5105 раз. Подякували: 4753 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 23:28 airmax78 написав: ............

"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї. ............"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.

Во-первых, совсем не обязательно жить в столице. И, например, в Германии цены на жильё (и аренду) в Мюнхене, значительно выше, чем в Берлине.

Есть достаточно много знакомых и друзей, давно уехавших из Украины. И в Канаде, и в США, и в Германии, и в Израиле. Почти все - не предприниматели. Почти у всех есть собственное жильё. Все живут лучше (в финансовом отношении), чем жили бы здесь. Во-первых, совсем не обязательно жить в столице. И, например, в Германии цены на жильё (и аренду) в Мюнхене, значительно выше, чем в Берлине.Есть достаточно много знакомых и друзей, давно уехавших из Украины. И в Канаде, и в США, и в Германии, и в Израиле. Почти все - не предприниматели. Почти у всех есть собственное жильё. Все живут лучше (в финансовом отношении), чем жили бы здесь. ЛАД 2 Повідомлень: 25620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5105 раз. Подякували: 4753 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 23:33 ЛАД написав: airmax78 написав: ............

"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї. ............"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.

Во-первых, совсем не обязательно жить в столице. И, например, в Германии цены на жильё (и аренду) в Мюнхене, значительно выше, чем в Берлине.

Есть достаточно много знакомых и друзей, давно уехавших из Украины. И в Канаде, и в США, и в Германии, и в Израиле. Почти все - не предприниматели. Почти у всех есть собственное жильё. Все живут лучше (в финансовом отношении), чем жили бы здесь. Во-первых, совсем не обязательно жить в столице. И, например, в Германии цены на жильё (и аренду) в Мюнхене, значительно выше, чем в Берлине.Есть достаточно много знакомых и друзей, давно уехавших из Украины. И в Канаде, и в США, и в Германии, и в Израиле. Почти все - не предприниматели. Почти у всех есть собственное жильё. Все живут лучше (в финансовом отношении), чем жили бы здесь.

Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так? Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так? airmax78 Повідомлень: 42515 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 вер, 2023 23:59 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ти ж обіцяв комуналку ще минулого року в 500 Євро. Невже сів в калюжу? Ти ж обіцяв комуналку ще минулого року в 500 Євро. Невже сів в калюжу?

В Німеччині держборг на 100 млрд євро виріс, а ціни на електрику таки підняли.

А в Польщі - на 90 млрд.

Витрати на енергетичну кризу (це коли газ був ао 1000-2000 замість 200-300, а вугілля по 250 замість 50-80) більші аніж збитки від війни в Україні. А зараз ще буде турбулентність на нафтовому ринку. В Німеччині держборг на 100 млрд євро виріс, а ціни на електрику таки підняли.А в Польщі - на 90 млрд.Витрати на енергетичну кризу (це коли газ був ао 1000-2000 замість 200-300, а вугілля по 250 замість 50-80) більші аніж збитки від війни в Україні. А зараз ще буде турбулентність на нафтовому ринку. Востаннє редагувалось Denik в Пон 04 вер, 2023 00:08, всього редагувалось 1 раз. Denik Повідомлень: 2294 З нами з: 23.02.09 Подякував: 557 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 00:03 airmax78 написав: ............

Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так? ............Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?

Не так.

Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.

Вы не дурнуватий? В Вене.

Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины? Не так.Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.Вы не дурнуватий? В Вене.Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины? ЛАД 2 Повідомлень: 25620 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5105 раз. Подякували: 4753 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 00:45 барабашов написав: antey1969 написав: airmax78 написав: Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті. Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.

Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.

Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.

Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду... Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...

Вы расскажите что у вас сейчас с таффелем получается откладывать, а то нафантазируете что среднепересичный беженец и в центре Вены сможет на наскирдованное лет за пять с зрп 15-20евро/час аппарты с Милле и Гагенау прикупить Вы расскажите что у вас сейчас с таффелем получается откладывать, а то нафантазируете что среднепересичный беженец и в центре Вены сможет на наскирдованное лет за пять с зрп 15-20евро/час аппарты с Милле и Гагенау прикупить

А кто вам сказал, что я хожу в тафель?

Честно говоря был в помещении тафеля всего пару раз весной 2022го, когда немцы попросили перевести информацию для наших беженцев об интеграционных языковых курсах.

Кстати, никаких откровений по поводу цен на аренду, немецкой минимальной ЗП и стоимости продуктов питания я не открыл. Не верите мне - все можете найти в открытых источниках, Гугл в помощь.

Кстати, я не нигде не говорил, что так можно легко на домик в Цюрихе накопить.

Хотя, если тупо сидеть на пособии и стонать как все плохо - тогда да, скептицизм по поводу всего вполне понятен. А кто вам сказал, что я хожу в тафель?Честно говоря был в помещении тафеля всего пару раз весной 2022го, когда немцы попросили перевести информацию для наших беженцев об интеграционных языковых курсах.Кстати, никаких откровений по поводу цен на аренду, немецкой минимальной ЗП и стоимости продуктов питания я не открыл. Не верите мне - все можете найти в открытых источниках, Гугл в помощь.Кстати, я не нигде не говорил, что так можно легко на домик в Цюрихе накопить.Хотя, если тупо сидеть на пособии и стонать как все плохо - тогда да, скептицизм по поводу всего вполне понятен. antey1969 1

Повідомлень: 12019 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1671 раз. Подякували: 3581 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1179118011811182> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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