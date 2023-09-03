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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 00:54
ЛАД написав: airmax78 написав:
............
Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?
Не так.
Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.
Вы не дурнуватий? В Вене.
Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины?
Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 01:07
airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78 написав:
............
Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?
Не так.
Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.
Вы не дурнуватий? В Вене.
Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины?
Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще.
Вы нас, как обычно, радуете фонтанирующим патриотизмом и заботой о защите страны. Спасибо, что оторвавшись от важных дел, вы раздаете здесь ценнейшие указания, кому и что нужно делать.
Вы делитесь с нами воистину бесценной информацией по теме ветки, за что вам отдельная благодарность.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 02:06
airmax78 написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав:
Арендуючи житло? Терміново відкривайте курси "як робити куї з повітря"
1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.
2. Да, арендуя. Потому что доходы в развитых странах предусматривают покрытие расходов. И не только. И это я не имел ввиду США. При должной финграмотности все можно.
"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.
Очень смешно.
НЙ - столица? По крайней мере "столица мира". На этот год, официально, самый дорогой город мира.
Я каждый день вижу людей, эмигрантов в первом поколении, со своим жильем.
Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то выплатил. Кто-то имеет еще и арендную недвижимость помимо той, в которой живет.
А еще очень популярно иметь не только свое жилье в НЙ, но и "дачу" в НДж или в апстейте (то есть на север от нй, в штате НЙ.) и/или недвигу во Флориде.
Некоторые из этих людей приехали без языка, без денег, не было денег на сигареты - кое кто бросил курить поэтому.
Но вы продолжайте транслировать на форум свои страхи и комплексы.
Судя по плюсикам, пипл хавает.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 02:15
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.
2. Да, арендуя. Потому что доходы в развитых странах предусматривают покрытие расходов. И не только. И это я не имел ввиду США.
При должной финграмотности все можно.
"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.
Очень смешно.
НЙ - столица? По крайней мере "столица мира". На этот год, официально, самый дорогой город мира.
Я каждый день вижу людей, эмигрантов в первом поколении, со своим жильем.
Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то выплатил. Кто-то имеет еще и арендную недвижимость помимо той, в которой живет.
А еще очень популярно иметь не только свое жилье в НЙ, но и "дачу" в НДж или в апстейте (то есть на север от нй, в штате НЙ.) и/или недвигу во Флориде.
Некоторые из этих людей приехали без языка, без денег, не было денег на сигареты - кое кто бросил курить поэтому.
Но вы продолжайте транслировать на форум свои страхи и комплексы.
Судя по плюсикам, пипл хавает.
В Европе это так не работает. Думаю что и в Штатах после 10-летнего ценового ралли и сегодняшнего процентного ралли - тоже.
Большая ошибка экстраполировать на себя чужой старый опыт.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 02:18
Дюрі-бачі написав:
Мій сарказм
rjkz написав:
1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.
про пачку грошей в кишені кожного мігранта не вдався.
Есть разные, есть и те, кто приезжает с приличными суммами (порядка 0,5 млн и выще), но по-настоящему "волшебный пендель" получают те, кто приехал с небольшими суммами.
А вот, те кто не получает этот пендель и не имеет универсальной профессии типа айти, да еще и языком, то бывает просаживают деньги и бывает, что возвращаются.
Я еще в Киеве встретил в семью, которые с 80 куе эмигрировали в Канаду, когда деньги закончились, вернулись в Киев.
При этом на Ютубе есть каналы людей, которые пошагово выкладывали свою эмиграцию, начиная еще с Киева и ты видишь " в прямом эфире" все что с ними происходит. Одни поехали с 24 куе. Из них 20 куе от продажи машины, но и долгом в 20 куе, который впоследствии выплатили. За несколько лет и бизнес начали и жилье купили (Байон, через залив от Манхеттена) БЕЗ ИПОТЕКИ.
Вторые, приехали с 800 долларами на двоих, уже тут родили ребенка.
Канал не информационный, перестал их смотреть, кому интересно - Блог Толстяка.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 02:28
airmax78 написав:
Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.
Откуда такие познания, что эмигранты работают на минималку?
Да, с доходов, не очень отличающихся от минималки, начинают многие, но никто не приковывает наручниками к первому месту работы. И никто не станет платить минималку сотруднику, который хоть чего-то стоит.
Все комплексуете.
Сегодня встречался с бывшим сисадмином в украинской компании, потом электриком на американской стройке, который попросил 18 долларов в час по приезду.
У него сейчас 120+куе в год, тестировщик ПО, курсы закончил уже тут.
Его жена работает на примитивной офисной работе с практически первого дня по приезду. Начинала с минималки, 15 долларов в час, сейчас 18 долларов в час. Приехала с нулевым Инглишем, в школе учила немецкий. Когда доучит до уверенного, пойдет или на курсы буккиперов или в каледж на бухгалтера (ее профессия в Украине). Пока работает с медикал биллинг (проверяет коды медуслуг для страховых выплат).
Рент у них 1100. 1 бедрум. Детей пока нет, им еще далеко до моего "предпенсионного" возраста.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 02:31
Denik написав: rjkz написав:
Итак, когда, как долго и в каком качестве?
відрядження/туризм. Поїздки від днів до тижнів.
То есть, опыта никакого.
"посмотрите направо, посмотрите налево"
Даже через год уже жизни в НЙ, я чувствовал себя инопланетянином.
А до этого были турпоездки на протяжении многих лет.
Можно сказать, что вы "видели устрицы" и "спорите с теми, кто их ел".
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