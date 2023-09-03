Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1180118111821183> Додано: Пон 04 вер, 2023 00:54 ЛАД написав: airmax78 написав: ............

Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так? ............Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?

Не так.

Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.

Вы не дурнуватий? В Вене.

Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины? Не так.Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.Вы не дурнуватий? В Вене.Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины?

Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще. Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще. airmax78 Повідомлень: 42516 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 01:07 airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78 написав: ............

Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так? ............Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?

Не так.

Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.

Вы не дурнуватий? В Вене.

Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины? Не так.Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.Вы не дурнуватий? В Вене.Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины?

Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще. Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще.

Вы нас, как обычно, радуете фонтанирующим патриотизмом и заботой о защите страны. Спасибо, что оторвавшись от важных дел, вы раздаете здесь ценнейшие указания, кому и что нужно делать.

Вы делитесь с нами воистину бесценной информацией по теме ветки, за что вам отдельная благодарность. Вы нас, как обычно, радуете фонтанирующим патриотизмом и заботой о защите страны. Спасибо, что оторвавшись от важных дел, вы раздаете здесь ценнейшие указания, кому и что нужно делать.Вы делитесь с нами воистину бесценной информацией по теме ветки, за что вам отдельная благодарность. antey1969 1

Повідомлень: 12020 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1671 раз. Подякували: 3581 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 02:06 airmax78 написав: rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Арендуючи житло? Терміново відкривайте курси "як робити куї з повітря" Арендуючи житло? Терміново відкривайте курси "як робити куї з повітря"



1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.

2. Да, арендуя. Потому что доходы в развитых странах предусматривают покрытие расходов. И не только. И это я не имел ввиду США. При должной финграмотности все можно. 1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.2. Да, арендуя. Потому что доходы в развитых странах предусматривают покрытие расходов. И не только. И это я не имел ввиду США. При должной финграмотности все можно.

"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї. "Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.



Очень смешно.

НЙ - столица? По крайней мере "столица мира". На этот год, официально, самый дорогой город мира.

Я каждый день вижу людей, эмигрантов в первом поколении, со своим жильем.

Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то выплатил. Кто-то имеет еще и арендную недвижимость помимо той, в которой живет.

А еще очень популярно иметь не только свое жилье в НЙ, но и "дачу" в НДж или в апстейте (то есть на север от нй, в штате НЙ.) и/или недвигу во Флориде.

Некоторые из этих людей приехали без языка, без денег, не было денег на сигареты - кое кто бросил курить поэтому.

Но вы продолжайте транслировать на форум свои страхи и комплексы.

Судя по плюсикам, пипл хавает.

Очень смешно.НЙ - столица? По крайней мере "столица мира". На этот год, официально, самый дорогой город мира.Я каждый день вижу людей, эмигрантов в первом поколении, со своим жильем.Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то выплатил. Кто-то имеет еще и арендную недвижимость помимо той, в которой живет.А еще очень популярно иметь не только свое жилье в НЙ, но и "дачу" в НДж или в апстейте (то есть на север от нй, в штате НЙ.) и/или недвигу во Флориде.Некоторые из этих людей приехали без языка, без денег, не было денег на сигареты - кое кто бросил курить поэтому.Но вы продолжайте транслировать на форум свои страхи и комплексы.Судя по плюсикам, пипл хавает. rjkz

Повідомлень: 15365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7927 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 02:15 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав: 1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.

2. Да, арендуя. Потому что доходы в развитых странах предусматривают покрытие расходов. И не только. И это я не имел ввиду США. При должной финграмотности все можно. 1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.2. Да, арендуя. Потому что доходы в развитых странах предусматривают покрытие расходов. И не только.При должной финграмотности все можно.

"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї. "Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.



Очень смешно.

НЙ - столица? По крайней мере "столица мира". На этот год, официально, самый дорогой город мира.

Я каждый день вижу людей, эмигрантов в первом поколении, со своим жильем.

Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то выплатил. Кто-то имеет еще и арендную недвижимость помимо той, в которой живет.

А еще очень популярно иметь не только свое жилье в НЙ, но и "дачу" в НДж или в апстейте (то есть на север от нй, в штате НЙ.) и/или недвигу во Флориде.

Некоторые из этих людей приехали без языка, без денег, не было денег на сигареты - кое кто бросил курить поэтому.

Но вы продолжайте транслировать на форум свои страхи и комплексы.

Судя по плюсикам, пипл хавает.

Очень смешно.НЙ - столица? По крайней мере "столица мира". На этот год, официально, самый дорогой город мира.Я каждый день вижу людей, эмигрантов в первом поколении, со своим жильем.Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то выплатил. Кто-то имеет еще и арендную недвижимость помимо той, в которой живет.А еще очень популярно иметь не только свое жилье в НЙ, но и "дачу" в НДж или в апстейте (то есть на север от нй, в штате НЙ.) и/или недвигу во Флориде.Некоторые из этих людей приехали без языка, без денег, не было денег на сигареты - кое кто бросил курить поэтому.Но вы продолжайте транслировать на форум свои страхи и комплексы.Судя по плюсикам, пипл хавает.

В Европе это так не работает. Думаю что и в Штатах после 10-летнего ценового ралли и сегодняшнего процентного ралли - тоже.

Большая ошибка экстраполировать на себя чужой старый опыт. В Европе это так не работает. Думаю что и в Штатах после 10-летнего ценового ралли и сегодняшнего процентного ралли - тоже.Большая ошибка экстраполировать на себя чужой старый опыт. airmax78 Повідомлень: 42516 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 02:18 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: 1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь. 1. Почему сарказм? Если украинцы всреднем обеспеченные люди - беру свои слова обратно. Но очень сомневаюсь.

Мій сарказм про пачку грошей в кишені кожного мігранта не вдався. про пачку грошей в кишені кожного мігранта не вдався.



Есть разные, есть и те, кто приезжает с приличными суммами (порядка 0,5 млн и выще), но по-настоящему "волшебный пендель" получают те, кто приехал с небольшими суммами.

А вот, те кто не получает этот пендель и не имеет универсальной профессии типа айти, да еще и языком, то бывает просаживают деньги и бывает, что возвращаются.

Я еще в Киеве встретил в семью, которые с 80 куе эмигрировали в Канаду, когда деньги закончились, вернулись в Киев.

При этом на Ютубе есть каналы людей, которые пошагово выкладывали свою эмиграцию, начиная еще с Киева и ты видишь " в прямом эфире" все что с ними происходит. Одни поехали с 24 куе. Из них 20 куе от продажи машины, но и долгом в 20 куе, который впоследствии выплатили. За несколько лет и бизнес начали и жилье купили (Байон, через залив от Манхеттена) БЕЗ ИПОТЕКИ.

Вторые, приехали с 800 долларами на двоих, уже тут родили ребенка.

Канал не информационный, перестал их смотреть, кому интересно - Блог Толстяка. Есть разные, есть и те, кто приезжает с приличными суммами (порядка 0,5 млн и выще), но по-настоящему "волшебный пендель" получают те, кто приехал с небольшими суммами.А вот, те кто не получает этот пендель и не имеет универсальной профессии типа айти, да еще и языком, то бывает просаживают деньги и бывает, что возвращаются.Я еще в Киеве встретил в семью, которые с 80 куе эмигрировали в Канаду, когда деньги закончились, вернулись в Киев.При этом на Ютубе есть каналы людей, которые пошагово выкладывали свою эмиграцию, начиная еще с Киева и ты видишь " в прямом эфире" все что с ними происходит. Одни поехали с 24 куе. Из них 20 куе от продажи машины, но и долгом в 20 куе, который впоследствии выплатили. За несколько лет и бизнес начали и жилье купили (Байон, через залив от Манхеттена) БЕЗ ИПОТЕКИ.Вторые, приехали с 800 долларами на двоих, уже тут родили ребенка.Канал не информационный, перестал их смотреть, кому интересно - Блог Толстяка. rjkz

Повідомлень: 15365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7927 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 02:28 airmax78 написав: Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті. Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.



Откуда такие познания, что эмигранты работают на минималку?

Да, с доходов, не очень отличающихся от минималки, начинают многие, но никто не приковывает наручниками к первому месту работы. И никто не станет платить минималку сотруднику, который хоть чего-то стоит.

Все комплексуете.

Сегодня встречался с бывшим сисадмином в украинской компании, потом электриком на американской стройке, который попросил 18 долларов в час по приезду.

У него сейчас 120+куе в год, тестировщик ПО, курсы закончил уже тут.

Его жена работает на примитивной офисной работе с практически первого дня по приезду. Начинала с минималки, 15 долларов в час, сейчас 18 долларов в час. Приехала с нулевым Инглишем, в школе учила немецкий. Когда доучит до уверенного, пойдет или на курсы буккиперов или в каледж на бухгалтера (ее профессия в Украине). Пока работает с медикал биллинг (проверяет коды медуслуг для страховых выплат).

Рент у них 1100. 1 бедрум. Детей пока нет, им еще далеко до моего "предпенсионного" возраста. Откуда такие познания, что эмигранты работают на минималку?Да, с доходов, не очень отличающихся от минималки, начинают многие, но никто не приковывает наручниками к первому месту работы. И никто не станет платить минималку сотруднику, который хоть чего-то стоит.Все комплексуете.Сегодня встречался с бывшим сисадмином в украинской компании, потом электриком на американской стройке, который попросил 18 долларов в час по приезду.У него сейчас 120+куе в год, тестировщик ПО, курсы закончил уже тут.Его жена работает на примитивной офисной работе с практически первого дня по приезду. Начинала с минималки, 15 долларов в час, сейчас 18 долларов в час. Приехала с нулевым Инглишем, в школе учила немецкий. Когда доучит до уверенного, пойдет или на курсы буккиперов или в каледж на бухгалтера (ее профессия в Украине). Пока работает с медикал биллинг (проверяет коды медуслуг для страховых выплат).Рент у них 1100. 1 бедрум. Детей пока нет, им еще далеко до моего "предпенсионного" возраста. rjkz

Повідомлень: 15365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7927 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 02:31 Denik написав: rjkz написав: Итак, когда, как долго и в каком качестве? Итак, когда, как долго и в каком качестве?

відрядження/туризм. Поїздки від днів до тижнів. відрядження/туризм. Поїздки від днів до тижнів.



То есть, опыта никакого.

"посмотрите направо, посмотрите налево"

Даже через год уже жизни в НЙ, я чувствовал себя инопланетянином.

А до этого были турпоездки на протяжении многих лет.

Можно сказать, что вы "видели устрицы" и "спорите с теми, кто их ел". То есть, опыта никакого."посмотрите направо, посмотрите налево"Даже через год уже жизни в НЙ, я чувствовал себя инопланетянином.А до этого были турпоездки на протяжении многих лет.Можно сказать, что вы "видели устрицы" и "спорите с теми, кто их ел". rjkz

Повідомлень: 15365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7927 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 06:58 airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78 написав: ............

"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї. ............"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.

Во-первых, совсем не обязательно жить в столице. И, например, в Германии цены на жильё (и аренду) в Мюнхене, значительно выше, чем в Берлине.

Есть достаточно много знакомых и друзей, давно уехавших из Украины. И в Канаде, и в США, и в Германии, и в Израиле. Почти все - не предприниматели. Почти у всех есть собственное жильё. Все живут лучше (в финансовом отношении), чем жили бы здесь. Во-первых, совсем не обязательно жить в столице. И, например, в Германии цены на жильё (и аренду) в Мюнхене, значительно выше, чем в Берлине.Есть достаточно много знакомых и друзей, давно уехавших из Украины. И в Канаде, и в США, и в Германии, и в Израиле. Почти все - не предприниматели. Почти у всех есть собственное жильё. Все живут лучше (в финансовом отношении), чем жили бы здесь.

Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так? Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?



Все в Вене не поместятся.

Но вас это не касается.

Вы-ж, как настоящий патриот Украины, где-то под Бахмутом в окопе пишите эти строки.

Я вами горжусь несказанно. Все в Вене не поместятся.Но вас это не касается.Вы-ж, как настоящий патриот Украины, где-то под Бахмутом в окопе пишите эти строки.Я вами горжусь несказанно. rjkz

Повідомлень: 15365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7927 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 07:01 ЛАД написав: airmax78 написав: ............

Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так? ............Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?

Не так.

Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.

Вы не дурнуватий? В Вене.

Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины? Не так.Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.Вы не дурнуватий? В Вене.Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины?





Ну Вы не равняйте давно уехавших дезертиров с патриотом, заброшенным в Вену, в тыл врага, можно сказать, на парашюте в марте 2022 года.

Знаете как не просто скрываться от гестапо, когда за тобой на стропах волочится парашют? Ну Вы не равняйте давно уехавших дезертиров с патриотом, заброшенным в Вену, в тыл врага, можно сказать, на парашюте в марте 2022 года.Знаете как не просто скрываться от гестапо, когда за тобой на стропах волочится парашют? rjkz

Повідомлень: 15365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7927 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 07:08 airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78 написав: ............

Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так? ............Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?

Не так.

Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.

Вы не дурнуватий? В Вене.

Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины? Не так.Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.Вы не дурнуватий? В Вене.Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины?

Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще. Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще.



Можно поподробнее? Как ваша писанина из Вены на форуме поможет Украине?

Или вам партзадание поставили агитацию в пользу украинских олигархфренов разводить?

Так вроде тут парочка уже этим занимается.

Или у вас тут бригадный подряд?

Про закрытые границы и вашу командировку на 1,5+ года с семьей тоже можно поподробней?

Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте! Можно поподробнее? Как ваша писанина из Вены на форуме поможет Украине?Или вам партзадание поставили агитацию в пользу украинских олигархфренов разводить?Так вроде тут парочка уже этим занимается.Или у вас тут бригадный подряд?Про закрытые границы и вашу командировку на 1,5+ года с семьей тоже можно поподробней?Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте! rjkz

Повідомлень: 15365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7927 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1180118111821183> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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