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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 вер, 2023 07:16
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
"Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.
Очень смешно.
НЙ - столица? По крайней мере "столица мира". На этот год, официально, самый дорогой город мира.
Я каждый день вижу людей, эмигрантов в первом поколении, со своим жильем.
Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то выплатил. Кто-то имеет еще и арендную недвижимость помимо той, в которой живет.
А еще очень популярно иметь не только свое жилье в НЙ, но и "дачу" в НДж или в апстейте (то есть на север от нй, в штате НЙ.) и/или недвигу во Флориде.
Некоторые из этих людей приехали без языка, без денег, не было денег на сигареты - кое кто бросил курить поэтому.
Но вы продолжайте транслировать на форум свои страхи и комплексы.
Судя по плюсикам, пипл хавает.
В Европе это так не работает. Думаю что и в Штатах после 10-летнего ценового ралли и сегодняшнего процентного ралли - тоже.
Большая ошибка экстраполировать на себя чужой старый опыт.
Почему?
Хотя, ...пожалуй, вы правы.
Влазить в моем возрасте
в мортгидж - непозволительное расточительство.
Надо как-то обойтись без него. Банк, зараза, соблазны кидает.
Надо себя сдерживать.
Контролировать Силу. Не поддаваться Темной стороне ЕЕ.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 08:42
airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78 написав:
............
Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?
Не так.
Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.
Вы не дурнуватий? В Вене.
Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины?
Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще.
Фу яке ти кончене створіння.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 08:53
BIGor написав:
Фу яке ти кончене створіння.
Кончену потвору ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало.
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Додано: Пон 04 вер, 2023 09:04
airmax78 написав: BIGor написав:
Фу яке ти кончене створіння.
Кончену потвору ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало.
Ні, ти кончене лицемірне створіння, сам сидиш в тепленькомі місці в Відні, а інших зазиваєш воювати за твої активи, паркомісця та квітку в 365 кує. Пішов нах підор одеський.
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