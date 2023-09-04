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#<1 ... 1180118111821183 Додано: Пон 04 вер, 2023 07:16 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: "Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї. "Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.



Очень смешно.

НЙ - столица? По крайней мере "столица мира". На этот год, официально, самый дорогой город мира.

Я каждый день вижу людей, эмигрантов в первом поколении, со своим жильем.

Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то выплатил. Кто-то имеет еще и арендную недвижимость помимо той, в которой живет.

А еще очень популярно иметь не только свое жилье в НЙ, но и "дачу" в НДж или в апстейте (то есть на север от нй, в штате НЙ.) и/или недвигу во Флориде.

Некоторые из этих людей приехали без языка, без денег, не было денег на сигареты - кое кто бросил курить поэтому.

Но вы продолжайте транслировать на форум свои страхи и комплексы.

Судя по плюсикам, пипл хавает.

Очень смешно.НЙ - столица? По крайней мере "столица мира". На этот год, официально, самый дорогой город мира.Я каждый день вижу людей, эмигрантов в первом поколении, со своим жильем.Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то выплатил. Кто-то имеет еще и арендную недвижимость помимо той, в которой живет.А еще очень популярно иметь не только свое жилье в НЙ, но и "дачу" в НДж или в апстейте (то есть на север от нй, в штате НЙ.) и/или недвигу во Флориде.Некоторые из этих людей приехали без языка, без денег, не было денег на сигареты - кое кто бросил курить поэтому.Но вы продолжайте транслировать на форум свои страхи и комплексы.Судя по плюсикам, пипл хавает.

В Европе это так не работает. Думаю что и в Штатах после 10-летнего ценового ралли и сегодняшнего процентного ралли - тоже.

Большая ошибка экстраполировать на себя чужой старый опыт. В Европе это так не работает. Думаю что и в Штатах после 10-летнего ценового ралли и сегодняшнего процентного ралли - тоже.Большая ошибка экстраполировать на себя чужой старый опыт.



Почему?

Хотя, ...пожалуй, вы правы.

Влазить в моем возрасте в мортгидж - непозволительное расточительство.

Надо как-то обойтись без него. Банк, зараза, соблазны кидает.

Надо себя сдерживать.

Контролировать Силу. Не поддаваться Темной стороне ЕЕ. Почему?Хотя, ...пожалуй, вы правы.Влазить в моем возрастев мортгидж - непозволительное расточительство.Надо как-то обойтись без него. Банк, зараза, соблазны кидает.Надо себя сдерживать.Контролировать Силу. Не поддаваться Темной стороне ЕЕ. rjkz

Повідомлень: 15365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7927 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 08:42 airmax78 написав: ЛАД написав: airmax78 написав: ............

Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так? ............Так що, х з нею з тою Україною, нехай її невдахи та якісь дурнуваті захищають? А нормальні пацани до Штатів та Канади переїдуть, поки пускають. Так?

Не так.

Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.

Вы не дурнуватий? В Вене.

Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины? Не так.Все уехавшие (и знакомые, и пишущие здесь), уезжали до войны.Вы не дурнуватий? В Вене.Как там, успешно решаете проблемы защиты Украины?

Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще. Ага, особливо місцеві дописувачі. 2й рік війни, кордони зачинені. Найбільш популярна гілка на форумі: еміграція та заробітчанство. Дописувачі на 99% - чоловіки. Нормально я вирішую проблеми захисту. Якби не такі як Бігор - міг би вирішувати ще краще.

Фу яке ти кончене створіння. Фу яке ти кончене створіння. BIGor

Повідомлень: 8141 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1226 раз. Подякували: 1657 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 08:53 BIGor написав: Фу яке ти кончене створіння. Фу яке ти кончене створіння.

Кончену потвору ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало. Кончену потвору ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало. airmax78 Повідомлень: 42517 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5220 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 09:04 airmax78 написав: BIGor написав: Фу яке ти кончене створіння. Фу яке ти кончене створіння.

Кончену потвору ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало. Кончену потвору ти бачиш кожного разу коли дивишся у дзеркало.

Ні, ти кончене лицемірне створіння, сам сидиш в тепленькомі місці в Відні, а інших зазиваєш воювати за твої активи, паркомісця та квітку в 365 кує. Пішов нах підор одеський. Ні, ти кончене лицемірне створіння, сам сидиш в тепленькомі місці в Відні, а інших зазиваєш воювати за твої активи, паркомісця та квітку в 365 кує. Пішов нах підор одеський. BIGor

Повідомлень: 8141 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1226 раз. Подякували: 1657 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1180118111821183 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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