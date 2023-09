Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1181118211831184> Додано: Пон 04 вер, 2023 07:16 airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав: "Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї. "Нести херню"(с) 90% українських (та й будь-яких інших) емігрантів в першому поколінні не світить власне житло у столицях розвинутих країн світу. Ані з іпотекою, ані, тим більше, без неї.



Очень смешно.

НЙ - столица? По крайней мере "столица мира". На этот год, официально, самый дорогой город мира.

Я каждый день вижу людей, эмигрантов в первом поколении, со своим жильем.

Кто-то выплачивает ипотеку, кто-то выплатил. Кто-то имеет еще и арендную недвижимость помимо той, в которой живет.

А еще очень популярно иметь не только свое жилье в НЙ, но и "дачу" в НДж или в апстейте (то есть на север от нй, в штате НЙ.) и/или недвигу во Флориде.

Некоторые из этих людей приехали без языка, без денег, не было денег на сигареты - кое кто бросил курить поэтому.

Но вы продолжайте транслировать на форум свои страхи и комплексы.

Судя по плюсикам, пипл хавает.

В Европе это так не работает. Думаю что и в Штатах после 10-летнего ценового ралли и сегодняшнего процентного ралли - тоже.

Почему?

Хотя, ...пожалуй, вы правы.

Влазить в моем возрасте в мортгидж - непозволительное расточительство.

Надо как-то обойтись без него. Банк, зараза, соблазны кидает.

Надо себя сдерживать.

Повідомлень: 15365 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7927 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 10:19 Ой+ написав: барабашов написав: Ну социализм с лицом дебила когда то запад до ручки доведёт

Нема вже аж такого соціалізму:

https://nv.ua/ukr/opinion/viyna-v-ukraj ... 50659.html Останніми роками питання зростаючої соціальної нерівності у світі, зокрема Європі, турбує як академічних дослідників, так і політичних акторів. Особливо після економічної кризи 2009 року, сирійської міграційної хвилі, фінансових втрат через карантинні обмеження, а потім нової міграційної хвилі — вже української. Згідно зі звітом Єврокомісії щодо світової нерівності за 2022 рік, за останнє століття приватний сектор непропорційно збагатився, натомість частка державних багатств непропорційно зменшилася, а саме на неї лягає навантаження у здійсненні соціальних виплат, захисту довкілля тощо. Починаючи з 1990 року, 1% найбагатших людей заволодів 38% доданих багатств, тоді як 50% найбідніших заволоділи лише 2% з них.

Додано: Пон 04 вер, 2023 10:23 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: В ЄС є іпотека.

Яка вимагає 30-40% першого внеску. В кожного мігранта є десятки тисяч євро...

Додано: Пон 04 вер, 2023 10:23 flyman написав: 10%..20%, але тоді % або плаваюча, або фіксована, але вище, або додатково страховка

Яка вимагає 30-40% першого внеску. В кожного мігранта є десятки тисяч євро... Яка вимагає 30-40% першого внеску. В кожного мігранта є десятки тисяч євро...

10%..20%, але тоді % або плаваюча, або фіксована, але вище, або додатково страховка 10%..20%, але тоді % або плаваюча, або фіксована, але вище, або додатково страховка flyman

Додано: Пон 04 вер, 2023 10:27 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: 10%..20%, для мігранта, який недавно приїхав і без кредитної історії?

Повідомлень: 1317 З нами з: 29.07.22 Подякував: 176 раз. Подякували: 139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 10:35 Ой+ написав: vitaliiangel написав: Denik написав: а кажуть, що рабство скасували... а кажуть, що рабство скасували... в этом соглашусь, рабство изменило форму, после переезда в города люди стали рабами, поскольку обязаны работать на дядю, чтобы оплатить недвижимость, оплатить коммуналку и питание .

В селе тоже надо было работать, но на себя, разница не существенная, но с точки зрения Права - принципиальная (с работы на дядю вас могут уволить, оставив без средств оплатить аренду квартиры и питание), а в селе с огорода не уволят, если он конечно ваш.

То есть возможность выжить в городе есть не у всех и безработица тому яркий пример. Я не зову всех обратно в сёла, просто указываю, что не имея гарантий трудоустройства, в городе безработный потенциально обречен на голодную смерть.

Denik написав: Пише чел, який не був в українському селі або взагалі або останніх 7 років. А в селі можна зустріти як і бідних людей так і тих в кого комбайн Джон Дір, або Класс у дворі. В гіршому випадку - б/ушну фуру для перевезення зерна. Пише чел, який не був в українському селі або взагалі або останніх 7 років. А в селі можна зустріти як і бідних людей так і тих в кого комбайн Джон Дір, або Класс у дворі. В гіршому випадку - б/ушну фуру для перевезення зерна.

В селі з городу не дуже і розженешся, а якщо тримати вже худобу, то це ще те рабство, чим дальше, тим менше бажаючих. До війни селяни доганялись заробітчанством або якимись шабашками-промислами. Зараз села ще більше спустіли, мобілізація активніша як в містах, та і втікачів чимало. Об'єктивна реальність пересічного села це коли частина хат порожні, в частині по одній пенсіонерці проживає і де не де ще пенсіонер з пенсіонеркою, а зовсім рідко, то працездатні з дітьми. В селі з городу не дуже і розженешся, а якщо тримати вже худобу, то це ще те рабство, чим дальше, тим менше бажаючих. До війни селяни доганялись заробітчанством або якимись шабашками-промислами. Зараз села ще більше спустіли, мобілізація активніша як в містах, та і втікачів чимало. Об'єктивна реальність пересічного села це коли частина хат порожні, в частині по одній пенсіонерці проживає і де не де ще пенсіонер з пенсіонеркою, а зовсім рідко, то працездатні з дітьми.

Від села до села є різниця. Одне діло до 15 км до обл.центра (до 40 км до столиці), то до роботи доїзжати швидше чим по місту (на власному авто), відповідно доходи ЦА і ціна м2.

Від села до села є різниця. Одне діло до 15 км до обл.центра (до 40 км до столиці), то до роботи доїзжати швидше чим по місту (на власному авто), відповідно доходи ЦА і ціна м2.

Інше діло, коли село біля ШРТ або шосе або курортної місцевості, і третє, це коли воно в "міддл оф новере", але і США там теж буде повна дупа огірків, а не парадайз.

Повідомлень: 32226 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1530 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 вер, 2023 10:37 rjkz написав: Можно поподробнее? Как ваша писанина из Вены на форуме поможет Украине?

Или вам партзадание поставили агитацию в пользу украинских олигархфренов разводить?

Так вроде тут парочка уже этим занимается.

Или у вас тут бригадный подряд?

Про закрытые границы и вашу командировку на 1,5+ года с семьей тоже можно поподробней?

Додано: Пон 04 вер, 2023 10:37 rjkz написав: Можно поподробнее? Як ваша писанина из Вены на форуме поможет Украине?

Или вам партзадание поставили агитацию в пользу украинских олигархфренов разводить?

Так вроде тут парочка уже этим занимается.

Или у вас тут бригадный подряд?

Про закрытые границы и вашу командировку на 1,5+ года с семьей тоже можно поподробней?

Как границу переходили? На коровьих копытах или на дельтаплане...хотя что это я ? конечно! На парашюте!

Навіщо ці дешеві намагання сподобатись бігорам? Ви прекрасно знаєте як я перетнув кордон і що нічого не порушив, але ж ніт, заради плюсиків від маргіналів таки обляпаєте сторінки форуму.

Ну примерно так оно и есть. В Испании правда пока дорогое не покупаешь тебя особо никто не трогает, но я думаю по окончанию ВЗ если придешь визу просить чтобы остаться, то тебя спросят "подожди, а как ты интересно жил тут Х лет, на что? Чето мы тебя в базе налоговой не видим". И вот тут начнется самое интересное. И сказки про укр ФОП для испанской налоговой будут до одного места. В Испании вроде 200% штраф за неуплату налогов, тоесть прикинут что заработал 100к за 2 года, в Украине заплатил 5к, в Испании должен был 30к заплатить, 25к разницы * 2 = давай 50к и живи спокойно дальше сколько влезет ) Срок давности до 5 лет, тоесть за 23й год могут и в 28м предъявить. Тут кстати налоговая с тобой не судится, они просто снимают с твоего счета в банке сколько считают нужным, а ты потом можешь попытаться доказать что они не правы ) Ну примерно так оно и есть. В Испании правда пока дорогое не покупаешь тебя особо никто не трогает, но я думаю по окончанию ВЗ если придешь визу просить чтобы остаться, то тебя спросят "подожди, а как ты интересно жил тут Х лет, на что? Чето мы тебя в базе налоговой не видим". И вот тут начнется самое интересное. И сказки про укр ФОП для испанской налоговой будут до одного места. В Испании вроде 200% штраф за неуплату налогов, тоесть прикинут что заработал 100к за 2 года, в Украине заплатил 5к, в Испании должен был 30к заплатить, 25к разницы * 2 = давай 50к и живи спокойно дальше сколько влезет ) Срок давности до 5 лет, тоесть за 23й год могут и в 28м предъявить. Тут кстати налоговая с тобой не судится, они просто снимают с твоего счета в банке сколько считают нужным, а ты потом можешь попытаться доказать что они не правы )

а що каже "закон Бекхема"? а що каже "закон Бекхема"?

Додано: Пон 04 вер, 2023 10:50 slonomag написав: Бекхем это про доходы от 120к/год. На меньшей сумме выгоднее автономо (местный ФОП). Там тоже куча условий у Бекхема, не так просто его получить + надо бухгалтерию вести + нанимать себя на работу и платить все налоги по полной. Просто на больших доходах ты можешь открыть себе фирму вне Испании, нанять себя, платить себе испанскую минималку, а остальное на фирме оставлять. И покупать ту же недвигу от имени фирмы. Но опять же, для 90% это неактульно так как 10к/месяц не так уж много людей зарабатывают.

Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.

Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.

Додано: Пон 04 вер, 2023 11:43 antey1969 написав: airmax78 написав: Відкласти щось суттєве з мінімалки, на яку працює більшість емігрантів, абсолютлі анріал, як кажуть на мовних курсах в Коламбія юніверсіті.

Если в Германии пара работает пускай даже на минималку, то доход семьи составит 3000 евро в месяц. На аренду квартиры с коммунальными пускай 1000, на питание и повседневную одежду еще 1000. Мебель и техника покупается вся в первые полгода.

Итого, если не гульбанить, 1000 в месяц можно спокойно оставлять в качестве сбережений.

Главное - не лезть со старта в особо крупные города с конскими прайсами на аренду...

Додано: Пон 04 вер, 2023 11:43 flyman написав: 1К в місяць, 12К в рік, 120К 10 років ... 240К за 20 років... кредитне рабство

Додано: Пон 04 вер, 2023 11:45 Denik

У Німеччині держ борг виріс на 71 млрд, не на 100. Коефіціент борг/ВВП - 66,4%.

( https://www.bundesbank.de/en/press/pres ... ebt-907132 )

У Польщі pf 2022 р. держ борг збільшився на 61015,1 млн злотих. Держ борг на 75,8% у злотих.

( https://www.gov.pl/web/finance/public-d ... nding-debt )

Ви оперуєте цифрами, які вам зручніше. Наприклад, використовуєте (EDP

debt, part of the government finance Maastricht criterion), коли пишете про держ борг Німеччини. Методології розрахунку держборгу та EDP debt є відмінними, тому що різні підходи до розрахунку використовуються для абсолютно різних цілей.



Аналогічно й по літакам у лізингу у рфії. Ви взяли цифру 20 млрд, хоча DW, Forbes, всякі їхні рбк і тд пишуть про втрати 10 млрд. Наприклад: https://www.dw.com/ru/v-rossii-namereny ... a-61086927

Чи, наприклад, тут:

Industry experts estimate the total insured residual value of the grounded aircraft at USD13 billion. Hull insurance will typically have aggregate loss limits in place, which means that potential hull insurance claims should be significantly below USD13 billion: we estimate USD5 billion–6 billion in a realistic scenario. However, we believe total insurance claims could be as high as USD10 billion in a worst-case scenario, which would be by far the largest annual claims in the history of aviation insurance.

https://www.fitchratings.com/research/i ... 21-03-2022

Додано: Пон 04 вер, 2023 11:55 Дюрі-бачі написав: flyman написав: 10%..20%, для мігранта, який недавно приїхав і без кредитної історії?

чекаю з нетерпінням іпотеку Бігора, про яку він другий рік розказує, яка вона йому доступна, вже трохи наскирдував, використовуючи навики економії здобуті в неньці (мабуть: червоні цінники АТБ)

чекаю з нетерпінням іпотеку Бігора, про яку він другий рік розказує, яка вона йому доступна, вже трохи наскирдував, використовуючи навики економії здобуті в неньці (мабуть: червоні цінники АТБ) чекаю з нетерпінням іпотеку Бігора, про яку він другий рік розказує, яка вона йому доступна, вже трохи наскирдував, використовуючи навики економії здобуті в неньці (мабуть: червоні цінники АТБ) flyman

